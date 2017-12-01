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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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 Публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе вышли далеко за пределы разумной конкуренции, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разделяет мнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что бороться с преступлениями незаконными методами невозможно.

"Я абсолютно согласен с тем, что Юрий Витальевич (Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. - Ред.) сказал вчера: бороться со злом невозможно незаконными методами. Только соблюдая этот принцип мы можем построить правовое государство", - сказал П.Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства поддал критике публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе. "Говоря о работе всей правоохранительной системе, не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты… Они вышли далеко за пределы разумной конкуренции", - подчеркнул президент.

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Он отметил, что общество хочет войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов.

"Я, как президент, вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованная конкуренция, честные соревнования приветствуют и президент и общество, а вот конфликты, ссоры, интриги и вражда являются абсолютно неприемлемыми, поскольку идут на пользу лишь совместному врагу - преступности и коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.

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Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.


Источник: https://censor.net.ua/n464758
 
   
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на пару квартир,на каен насосала...и откуда эти наэбистынарисовались...

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У агента "Катерины" из НАБУ дом в Конча-Заспе, два Порше, Лексус и Мазерати и конечно она "забыла" указать их в декларации)
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Публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе вышли далеко за пределы разумной конкуренции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1721

Первый замглавы Государственной миграционной службы Дина Пимахова начиная с должности рядового чиновника в 1999 году, за короткий период времени прошла путь до должности заместителя начальника областного отдела Государственной исполнительной службы, пишет Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Отмечается, что в 2007 году Пимахова стала начальником одного из отделов Министерства экологии, а в 2011 возглавила департамент Миграционной службы.
"В 2008 году взяла в кредит квартиру в Киеве (69 квадратов) стоимостью 1 млн гривень, то есть по тогдашнему курсу - около 200 000 долларов. Возможно, выплачивает до сих пор. Подозреваем, что с немалыми трудностями, ведь на шее у Пимаховой двое детей и муж, который за два года не получил никаких доходов", - говорится в сообщении.
Также в Центре противодействия коррупции отметили: "В прошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы (вероятно мать). Теперь внимание: за весь 2016 год Дина Викторовна заработала 131 000 гривень".
"Как при таких доходах содержать семью из 4 человек и заправлять Porsche Cayenne - вопрос риторический", - добавили в ЦПК.
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А вам не приходило в голову, что вся возня "агентов НАБУ" вокруг именно Миграционной службы - могла быть связана с кейсом Саакашвили?
Ведь это Миграционная служба, по сути, инициировала процесс лишения его гражданства.
Да и "агенты", насколько я понял, подчинялись другу Саакашвили - замдиректору НАБУ Углаве...
P.S. Порадовало, что агенты пользуются корочками телеканала "Интер"...
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пидаррошенко что-то чешет за правовое государство, которое они сторят с кумом юГиком. мрак.
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От і привід для розправи з НАБУ. Нехай шитий похабно. Нехай шитий корупціонерами на догоду корупціонеру. Але формальний привід.
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А чего НАБУ гоняется за взятками в 30 тыщ? Тем более еще и провоцирует на эту взятку?
Это разве их уровень? К Гонтаревой пусть сходят, там миллионы намутили вместе с Рыжковой.
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Шо ти молчіш? Почєму свою інформацію о мутних мільйонах нє прєдставляєш в органи?
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А что мало журналистских расследований было про мутки Гонтаревой? А мало было НАБУ "пленок" Рожковой? И на Гонтареву дело то они открыли, даже два раза, только быстро закрыли.
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Вот это называется кукольный театр на государственном уровне. Сам дирижер, автор постановок и вдруг обвиняет своих кукол,что играли по его сценарию,публично. Но мы то знаем,что театр это всегда для публики, а кукольный, когда люди еще верят--"..что куклы пляшут сами по себе..."
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Це щоб навіть у повних ідіотів не було жодних ілюзій, щодо того, ХТО наказав зірвати операцію з викриття корупції в еміграційній службі
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Українське законодавство безнадійно відстало від реалій і не відповідає рівню суспільного розвитку. Спочатку треба визначитися з формою державного устрою. Якщо порівнювати з Францією, то ясно, що це не республіка, якщо з Великобританією - то і не конституційна монархія. Тоді що? Складне питання. Треба шукати аналогію за іншими ознаками.
Публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе вышли далеко за пределы разумной конкуренции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4412
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"святий" барига тут зовсім не при справах? Цинічне брехло.
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Дык, понятно, что Поце лучше чтобы как раньше они в тихаряв его кабинете всё решали.
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понаставляет взяточников, а потом вещает про борьбу с коррупцией
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Нічого особистого, просто статистика

Публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе вышли далеко за пределы разумной конкуренции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5313
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ахахах полуправда, как обычно.
помню юга сам вещал, что из 1900 дел 80 приговоров, из этих 80: сроки получили 3 или 4.
а про 52 млрд пруф еще желательно.
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Етить-молотить, 52 лярда, допоможіть хтось з-під стола вилізти.
І, що, їх знову вкрали? А-а-а ... пішли на премії по 19 мільйонів і зарплату по 2 мільйони. Так, що це виходить, що вони там вже одні других других грабують, після того як спільними зусиллями лохів облопошать?
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С моей точки зрения на стороне Порошенко его крыша защищающая систему коррупционных монополий(на все) которые в системе гос-власти являются инструментом огромных доходов себе любимым, все силовики которые ему подконтрольны и им назначаются или искусственными конкурсами под его контролем они является по факту крышей для его людей в системе которую он возглавляет. Понятно что органы созданные Америкой и Европой для его системы крайне неприятны и опасны, но под дубинкой обстоятельств пришлось принять условия, сможет ли его система сломать западные стандарты силовиков -- конечно нет, и мало того возможно что позже многие его силовики и возможно он сам после ухода от власти будут бегать по нашим, и скорей всего по западным судам. Процесс пошел и деваться на самом деле им всем будет не куда. А сейчас президент занял традиционно устаревшую и всем известную модель используемую в свое время предшественниками ( раньше это срабатывало, в ассоциативной системе ценностей людей) типа я не причем и наблюдаю с высоты, это уже устаревшие нерабочие инструменты для достижения своих целей(личной прибыли в системе координат бизнес-власти).
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Чути таке з вуст брехуна-проффесіонала.... , не солідно.
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Лапшу вешает на уши, как будто бы он тут ни при делах. Такой же миротворец как и хуйло.
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Тварь офшорная,торгующая с убийцей
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міжусобиці в Україні завжди були головною проблемою, на жаль, набу, гпу, назк і т. д. і т.п - не виключення в цьому плані, теж домовлятись між собою не вміють, одні чвари
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПубличные межведомственные конфликты в правоохранительной системе вышли далеко за пределы разумной конкуренции, - Порошенко
 
 
 
 
 
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