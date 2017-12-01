 Публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе вышли далеко за пределы разумной конкуренции, - Порошенко

"Я абсолютно согласен с тем, что Юрий Витальевич (Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. - Ред.) сказал вчера: бороться со злом невозможно незаконными методами. Только соблюдая этот принцип мы можем построить правовое государство", - сказал П.Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава государства поддал критике публичные межведомственные конфликты в правоохранительной системе. "Говоря о работе всей правоохранительной системе, не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты… Они вышли далеко за пределы разумной конкуренции", - подчеркнул президент.
Он отметил, что общество хочет войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов.
"Я, как президент, вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованная конкуренция, честные соревнования приветствуют и президент и общество, а вот конфликты, ссоры, интриги и вражда являются абсолютно неприемлемыми, поскольку идут на пользу лишь совместному врагу - преступности и коррупции", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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Первый замглавы Государственной миграционной службы Дина Пимахова начиная с должности рядового чиновника в 1999 году, за короткий период времени прошла путь до должности заместителя начальника областного отдела Государственной исполнительной службы, пишет Центр противодействия коррупции (ЦПК) в Facebook.
Отмечается, что в 2007 году Пимахова стала начальником одного из отделов Министерства экологии, а в 2011 возглавила департамент Миграционной службы.
"В 2008 году взяла в кредит квартиру в Киеве (69 квадратов) стоимостью 1 млн гривень, то есть по тогдашнему курсу - около 200 000 долларов. Возможно, выплачивает до сих пор. Подозреваем, что с немалыми трудностями, ведь на шее у Пимаховой двое детей и муж, который за два года не получил никаких доходов", - говорится в сообщении.
Также в Центре противодействия коррупции отметили: "В прошлом году в декларации Пимаховой появились апартаменты площадью 120 квадратов в элитном ЖК "Изумруд", записанные на родственницу чиновницы (вероятно мать). Теперь внимание: за весь 2016 год Дина Викторовна заработала 131 000 гривень".
"Как при таких доходах содержать семью из 4 человек и заправлять Porsche Cayenne - вопрос риторический", - добавили в ЦПК.
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Ведь это Миграционная служба, по сути, инициировала процесс лишения его гражданства.
Да и "агенты", насколько я понял, подчинялись другу Саакашвили - замдиректору НАБУ Углаве...
P.S. Порадовало, что агенты пользуются корочками телеканала "Интер"...
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Это разве их уровень? К Гонтаревой пусть сходят, там миллионы намутили вместе с Рыжковой.
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помню юга сам вещал, что из 1900 дел 80 приговоров, из этих 80: сроки получили 3 или 4.
а про 52 млрд пруф еще желательно.
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І, що, їх знову вкрали? А-а-а ... пішли на премії по 19 мільйонів і зарплату по 2 мільйони. Так, що це виходить, що вони там вже одні других других грабують, після того як спільними зусиллями лохів облопошать?
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