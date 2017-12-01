 ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ и отпустила его, - Сарган

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, о подозрении агенту НАБУ сообщено 30 ноября.
Ему инкриминируется уголовное правонарушение по статье 369 (предложение или дача неправомерной выгоды служебному лицу) и 370 (провокация подкупа) Уголовного кодекса.
После сообщения о подозрения агента НАБУ отпустили.
Напомним, 29 ноября вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой. НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию ". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ. А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.
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Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит.
Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.
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Это вне компетенции и СБУ и прокуратуры. Прокуратура по закону, выполняет функцию надзора за соблюдением законности, СБУ занимается государственной безопасностью, а взятками как раз НАБУ. Максимум что могут раскручивать - это незаконную прослушку, но комизм ситуации в том, что прослушкой в данной истории занималось именно СБУ (по заданию НАБУ, поскольку сами таких прав и оборудования не имеют) откуда собственно и утечка
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Набу следило за чиновницей-взяточницей, чтобы ее поймать.
Сбу в енто время следило за набу, чтобы не дать поймать.
И как только наступил момент поимки ентой мадам на взятке
сбу героически пресекла енто мероприятие.
И понятно почему,
ента мадам-чиновгица 50% с 30 000$ , полученных за укр паспорт для иностранца,
должна была передать наверх в енто самое сбу.
Ну цирк на дроте.
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Прекрасный человек Иван Иванович! Какая славная у него бекеша! Когда сделается жарко, Иван Иванович скинет с себя и бекешу, отдыхает в одной рубашке и глядит, что делается во дворе и на улице. Дыни - его любимое кушанье. Скушает дыню Иван Иванович, а семена соберёт в особую бумажку и напишет на ней: «Сия дыня съедена такого-то числа». А какой дом у Ивана Ивановича! С пристройками и навесами, так что крыши всего строения похожи на губки, нарастающие на дереве. А сад! Чего там только нет! Всякие деревья и всякая огородина есть в этом саду! Прошло более десяти лет, как Иван Иванович овдовел. Детей у него не было. У девки Гапки есть дети, они бегают по двору и часто просят Ивана Ивановича: «Тятя, дай пряника!» - и получают или бублик, или кусочек дыни, или грушу. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждое воскресенье он идёт в церковь и после службы обходит с расспросами всех нищих, и, когда спрашивает у искалеченной бабы, хочется ли ей мяса или хлеба, старуха тянет к нему руку. «Ну, ступай же с Богом, - говорит Иван Иванович, - чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью!» Он любит заходить выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему, и ему очень нравится, если кто-нибудь сделает ему подарок или гостинец...
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Олександр Ружанський
39 мин. ·
ЩОДО НАБУ, СБУ, ГПУ І ПІМАХОВОЇ. З ЛУЦЕНКОМ.
Всі, мабуть, вже бачили відео НАБУ на якому присутня високопосадовець ДМСУ Діна Пімахова під час проведення щодо неї оперативних заходів.
Подивившись це кіно одразу розумієш, що СБУ і ГПУ, в особі сапог Ірини Луценко, м'яко кажучи, брешуть, щодо провокації хабаря з боку співробітника НАБУ.
На цьому прекрасному муві кожна нормальна людина з головою, а не дупою, на плечах, може чітко побачити і почути, як на дуже обережне і юридично виважене, з точки зору його правомірності, питання агента НАБУ під прикриттям ПРОКОНСУЛЬТУВАТИ щодо можливого отримання іноземцем українського громадянства, Діна Пімахова, охоче і завзято малює незаконну схему такого отримання і додає:
- "Там сумма взрослая. Делается так, что не подкопаешься. Озвучь ему тридцать."
Тобто, вона явно, відверто і однозначно висловила прохання на отримання неправомірної вигоди високопосадовою службовою особою, якою, власне, Пімахова і є. Не проконсультувала, не відмовила, а тупо зарядила потрібну суму бабла. Все. Стаття 368 ККУ у дєвушкі Діни.
Проте, відомий перекладач зі зрозумілої мови на якусь хуйню, Юрій Віталійович Луценко, побачив в діях НАБУ як раз те, що могла побачити людина саме з дупою замість голови. І з юридичним дипломом зони в Мокошино :
- "Всі пропозиції агента НАБУ чиновниці були свідомо незаконними. Їй пропонувалося ухвалити завідомо незаконне рішення. Це з точки зору європейського й українського законодавства і навіть моралі - неприпустимо". - Кінець цитати Юрія Віталійовича.
Взагалі-то, не юридичному утирку і моральному деграданту Луценку, щось балакати про законодавство і мораль. Втім, моральна оцінка особи Юрія Віталійовича, то річ суб'єктивна.
А, ось юридичні вибрики ГенплокуЛОЛа об'єктивно є суттєвою проблемою для правозастосування в країні.
Пам'ятаєте, справу Гужви і оперативне відео, де агенти СБУ, чи довірені особи ГПУ, відкрито пропонували і нав'язували Гужві гроші за зняття матеріалів з сайту СТРАНА.ua?
Багато юристів - спеціалістів у кримінальному праві, тоді відмічали, що відносно Гужви з боку правоохоронців була вчинена стовідсоткова провокація підкупу. Але там її ГПУ в упор не побачила. Натомість, щодо Пімахової, Юрій Віталійович цю провокацію якось спромігся розгледіти.
Ось, людині пропонують гроші під оперативний відеозапис - і це не провокація підкупу. Інша людина, теж під час оперативних заходів, сама, підкреслюю, САМА озвучує прохання на отримання неправомірної вигоди і це провокація! Така юридична логіка і така мораль у Луценка
А тепер давайте я зроблю припущення, що насправді відбулося з цією історією.
А відбулося ось що. НАБУ проводило оперативні заходи по викриттю злочинних схем незаконного отримання українського громадянства в яких задіяно багато службових осіб з різних структур і гілок влади. З оперативного відео, на якому Пімахова дала розкладку щодо однієї з таких схем, випливає, що в ній приймають участь, як найменше, посадові особи ДМСУ, експерти з генетичних досліджень і судді.
І ось, коли викриття цієї злочинної діяльності стало набувати конкретних форм, співробітники СБУ, за участі яких НАБУ проводить зняття оперативної інформації з каналів зв'язку, і які, я впевнений в цьому, дуже щільно співпрацюють з ДМСУ у її злочинних схемах з надання громадянства України, узяли і злили всю оперативну розробку НАБУ з цього приводу. Аби подальші негласні слідчі (оперативні) дії набушників не викрили, як самих працівників СБУ, так і посадових осіб Адміністрації Президента. Ніхто, надіюся, не забув, що громадянство України надається саме указами Президента?
Довести, що це СБУ злило дані відносно оперативної розробки Пімахової дуже легко.
Пімахова, як державний посадовець, ще й, треба думати, з юридичною освітою, мала знати і знала, що корупційні злочини у нас розслідує НАБУ. І у випадку пропозиції їй неправомірної вигоди, вона забов'язана була піти до НАБУ з відповідною заявою. Але, вона чомусь пішла до СБУ. Ха-ха - чомусь.
Звідки вона могла знати, що відносно неї ведуться негласні слідчі (оперативні) дії? Коли вона сміливо заряджала тридцятку баксів агенту НАБУ за надання іноземцю громадянства, в неї ж ніяких таких підозр не було? Звідки тоді вони з'явилися? Питання риторичне, з урахуванням того, що НАБУ не має права самостійно проводити прослушку та інші подібні заходи без участі СБУ
Підсумовуючи можу зазначити, що службові особи СБУ, а також ГПУ, і особисто Генеральний прокурор Юрій Луценко, в цій історії не тільки умисно завадили викриттю злочинної діяльності з незаконного надання українського громадянства, а з затриманням співробітників НАБУ і відкриттям проти них кримінального провадження, ще й вчинили злочини. А саме, дії передбачені ст.ст. 371 і 372 Кримінального кодексу України - завідомо незаконне затримання, а також притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
Юрій Віталійович! Ти явно не досидів на Мокошино. Явно.
З Днем прокуратури, тебе,потвора комсомольська!
ПиСи. З того моменту, як цей юридичний дегенерат і просто мудень за визначенням, був у шахрайський спосіб призначений на посаду Генерального прокурора, Луценку вдалося не тільки поглибити повну сраку, в якій знаходилося Право і Закон в Україні, а й штурхнути цю сраку у безодню.
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треба ще додати що вже було у каментах,
що пимахова родичка югіка витальєвича,
і має цікавий матеріальний стан, зароблений
на невеличку зарплату держ.службовця
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В принципе свои должности Дина Пимахова просто «насосала», сообщил на условиях анонимности источник в Минюсте Украины, а последним ее хахалем оказался Геннадий Москаль, который в свое время и разрабатывал коррупционные схемы выкачивания денег из населения через паспортную службу милиции.
В принципе теперь стало понятным для чего Дину Пимахову назначили на эту должность- толку кроме как в постели от нее никакого, но схемы грабежа населения она знает, рассказал пресс-группе правозащитник Марк Бен-Наим.
Схема грабежа населения с Нового Года через паспортную службу будет выглядеть очень просто- с людей ,обратившихся за заграничным паспортом, будут требовать оплатить двойную стоимость бланков загранпаспортов и это при том, что такой платеж вообще не предусмотрен законодательством.
Т.е. Пимахову посадили в кресло директора Департамента только в качестве регулятора шланга, который будет выкачивать деньги из населения и направлять их нужным людям.
Т.е. Дина Викторовна займется своей привычной работой- сосать, нельзя остановиться, резюмировал правозащитник.
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Банду Геть!
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https://www.youtube.com/watch?v=rE-jefg4whU&feature=autoshare
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InfoResist
Директор Национального антикоррупционного бюро заявил, что Генпрокуратура и Служба безопасности Украины сорвали все спецоперации агентов под прикрытием НАБУ.
«Цель - сорвать все операции, которые проводятся подразделения офицеров под прикрытие Национального антикоррупционного бюро Украины. Именно это было главной целью проникновения в конспиративные помещения Антикоррупционного бюро. Эта цель была достигнута», - сказал он.
Сытник добавил, что спецоперации были прекращены.
«Даже с точки зрения антикоррупционных органов это аморально», - отметил директор НАБУ.
Он отметил, что НАБУ владеет информацией о конспиративных квартирах других правоохранительных органов.
«Но в отличие от них мы не можем себе позволить в силу удовлетворения каких-то личных амбиций, а силу того, что кто-то мстит за уголовные преследования или просто дано задание первыми руководителями государства разрушить Антикоррупционною бюро… Такие мотивы, раскрытие конспиративных квартир, для нас являются недопустимыми», - подчеркнул директор НАБУ.
Он добавил, что еще одной целью было получение информации об агентурной сети Национального антикоррупционного бюро. Она не была достигнута.
«Как они пытались получить эту информацию… Проводили эти обыски, удерживая по 30 часов работников Антикоррупционного бюро, не выпуская из помещения, ломая оборудование, ломая имущество. Эта цель не достигнута», - заявил Сытник.
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