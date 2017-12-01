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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Политика Украины
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Все про:взятка (3412) ГПУ (1625) конкурс (633) назначение (1300) отбор (89) Порошенко (13846) прокуратура (2820) увольнение (1365) прокурор (817)

 Удивлен случаями отказа прокуроров от щедрых взяток: мало того, что не берут, но еще и арестовывают тех, кто предлагает, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко расценивает как достижение в реформировании органов прокуратуры обновление руководящего и кадрового состава ведомства.

"Безоговорочным достижением, по моему мнению, стало значительное обновление руководящего и кадрового состава прокуратуры, что стало возможным благодаря открытым и прозрачным конкурсам. Хотя нас тогда очень критиковали за то, что мы никак не можем применить открытые конкурсы", - сказал П.Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прокуратура была институцией с наглухо закрытыми дверями. Они открылись, открылись для сотен молодых работников, находившихся вне системы", - отметил глава государства.

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По его словам, в прошлом году в результате конкурсного отбора в местные прокуратуры 82% вакансий заняли специалисты, которые до этого в прокуратуре не работали.

П.Порошенко считает, что прокурорское самоуправление позволило сделать систему органов прокуратуры независимой.

Глава государства также считает эффективным шагом реформирование прокуратуры, создание Генеральной инспекции.

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"Насколько я проинформирован, с января месяца уже более полусотни прокуроров - до уровня областных заместителей прокуроров - уволены за неблагонадежность, недостоверность данных в электронных декларациях, несоответствие способу жизни заявленным доходам", - отметил П.Порошенко.

Он также подчеркнул, что удивлен не одинокими случаями отказов честных прокуроров от взяток. "Я особенно приятно удивлен не единичными случаями отказа честных прокуроров от щедрых взяток. Мало того, что не берут, но еще и арестовывают тех, кто предлагает", - добавил президент.

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По мнению П.Порошенко, такие факты свидетельствуют об оздоровлении и обновлении системы прокуратуры.
Источник: https://censor.net.ua/n464748
 
   
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" у ПОПа була собака, він її любив вона вкрала ............"
кожен раз бреше про свої досягнення, яких немає

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Здивованний? - рило краще мовчи все одно тобі ніхто невірить...
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Он не только пьёт, но и грибочками увлёкся..
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смешно) шоколадный гнёт свою линию)) ездит всем по ушам мудило
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Ага конечно. Берут какого-то бомжеподобного мусорка в гражданском з сумкой бабла для подставы - конечно не возьмут взятку. А если через прокурорских знакомых взятку дают то запросто возьмут.
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Сколько человек получили и отбывают срок за предложение взятки прокурору? Ноль? Так вот и нехрен ̶п̶и̶з̶ врать!
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хотів запитати про яку краіну мова
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Петру краще здивуватись, чому гранати в судах підривають, а не попереджених хабарників відмазують.
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Та він хоч би домовився з кумом-прокурором. Бо один говорить, що вона не ангел, а другий нею пишається.
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"как можно нести такую хрень"


НА ДУРАКОВ НЕ НУЖЕТ НОЖ!
40 МИЛЛИОНОВ ДЕБИЛОВ!!!
Одно утешение, говорят на деле намного меньше и быстро уменьшается.
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На кого розрахована ця маячня Невже на менеі моїх знайомих і родичів На всякий випадок піду подивлюсь на себе в дзеркало Невже я схожий на ідіота
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Якщо це натяк на зірвану операцію НАБУ, то це слова не дуже розумної і погано інформованої людини, як вже перейшала на стадію самообману.
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" И не только арестовывают, а лично проводят меры физического воздействия, и выясняют где остальные деньги !! Затем - изымают и они исчезают... НЕТ БОЛЬШЕ ЗЛА!!!-УРА, ТОВАРИСЧИ!!!
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Конечно гидрант удивлён - это же выходит за рамки его схемы!
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На третьем году борьбы с коррупцией, Главный борец: "Удивлен случаями отказа прокуроров от щедрых взяток".
А от нещедрых еще не отказываются.
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Петя и для кого эти понты,ты хоть сам веришь тому что ты сказал ?
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Та він, просто, інтуїтивно, або по простоті душевній, відчуває, що дурнів в Україні дуже багато.
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Ага! Это все сделал Пэтин кум без юробразования - картавый Луцик! Ха-ха-ха... Теперь прокуроры не берут у Пэти - они Пете в клювике приносят...
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Щас из мафиозного спрута еще "хероев" сделает. Ждёмс вручения орденов.
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Этот шоколадный лжец живет в своем мире?
каждый день видя эти прокурорские рожи - могу отвечая за слова сказать - берут похлеще чем ранее!
А ты, лживый педро - себя то не обмани таким потоком лапши на уши!
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Это нонсенс, президент страны удивлен, что госслужащие этой страны, отвечающие за соблюдение законности, не берут взяток...
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Педрик живет в параллельной реальности. Мы для них назойливые мухи,которые летают постоянно возле кучки ГАВНА.
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Нахапали уже стока шо больше не лезет.
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ОООО,этим ВСЁ сказано,оно удивлено,что бывают честные люди !!! :D От жеж спалился !!!
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Так вони заарештовують за те, шо їм пропонують, далі арештований в шоці, попавши в ще більш скрутне становище і вимушений рішати питання вже "так, як запропонують", але це вже інша історія...
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Думал он умнее, сам своими словами масло в огонь льёт, лицемер... Iмпічмент!
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ндааа...Народ уже не верит ничему ..Хотя сколько тут на Цензоре этого народа то ?)))
Конечно есть такие прокуроры , некоторые ими (не подкупными ) стали
и Петру об этом докладывают .
даже огорчается Петро от таких докладов
- Ляксеич , ти смотри ка , Грищенко и Гриценко не берут денег !
- Няможа быть .
Точно говорю Ляксеич , не берут гады , даже подарунки , помнишь сколько мы давали и брали - берем , а эти чистенькие ... курвы .
- ты вот что , возьмика этих прокуроров на заметку как неблагонадежные ,
потом что нить пришьём им, а я на ТВ , обрадую подданных этой новостью ....
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Такой бальшОй, а в сказки верит))) Эх Пэтя, за что ж ты так не любишь украинский народ?!?!?
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Он не любит за деньги, очень большие деньги...
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Украинцы я рад эа вас! Накоц-то у вас появился настоящий Презеднт,которым можно гордится.
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Презик в шоке : прокуроры взяток не берут, но откаты приносят. - Где подвох, Куме?, мучает он Луцыка
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ЛОЛ! Що він верзе? :D
Прокурор не бере хабаря тільки в одному випадку- коли підозрює що це підстава!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУдивлен случаями отказа прокуроров от щедрых взяток: мало того, что не берут, но еще и арестовывают тех, кто предлагает, - Порошенко
 
 
 
 
 
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