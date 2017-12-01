 Удивлен случаями отказа прокуроров от щедрых взяток: мало того, что не берут, но еще и арестовывают тех, кто предлагает, - Порошенко

"Безоговорочным достижением, по моему мнению, стало значительное обновление руководящего и кадрового состава прокуратуры, что стало возможным благодаря открытым и прозрачным конкурсам. Хотя нас тогда очень критиковали за то, что мы никак не можем применить открытые конкурсы", - сказал П.Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прокуратура была институцией с наглухо закрытыми дверями. Они открылись, открылись для сотен молодых работников, находившихся вне системы", - отметил глава государства.
По его словам, в прошлом году в результате конкурсного отбора в местные прокуратуры 82% вакансий заняли специалисты, которые до этого в прокуратуре не работали.
П.Порошенко считает, что прокурорское самоуправление позволило сделать систему органов прокуратуры независимой.
Глава государства также считает эффективным шагом реформирование прокуратуры, создание Генеральной инспекции.
"Насколько я проинформирован, с января месяца уже более полусотни прокуроров - до уровня областных заместителей прокуроров - уволены за неблагонадежность, недостоверность данных в электронных декларациях, несоответствие способу жизни заявленным доходам", - отметил П.Порошенко.
Он также подчеркнул, что удивлен не одинокими случаями отказов честных прокуроров от взяток. "Я особенно приятно удивлен не единичными случаями отказа честных прокуроров от щедрых взяток. Мало того, что не берут, но еще и арестовывают тех, кто предлагает", - добавил президент.
По мнению П.Порошенко, такие факты свидетельствуют об оздоровлении и обновлении системы прокуратуры.
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кожен раз бреше про свої досягнення, яких немає
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НА ДУРАКОВ НЕ НУЖЕТ НОЖ!
40 МИЛЛИОНОВ ДЕБИЛОВ!!!
Одно утешение, говорят на деле намного меньше и быстро уменьшается.
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А от нещедрых еще не отказываются.
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каждый день видя эти прокурорские рожи - могу отвечая за слова сказать - берут похлеще чем ранее!
А ты, лживый педро - себя то не обмани таким потоком лапши на уши!
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Конечно есть такие прокуроры , некоторые ими (не подкупными ) стали
и Петру об этом докладывают .
даже огорчается Петро от таких докладов
- Ляксеич , ти смотри ка , Грищенко и Гриценко не берут денег !
- Няможа быть .
Точно говорю Ляксеич , не берут гады , даже подарунки , помнишь сколько мы давали и брали - берем , а эти чистенькие ... курвы .
- ты вот что , возьмика этих прокуроров на заметку как неблагонадежные ,
потом что нить пришьём им, а я на ТВ , обрадую подданных этой новостью ....
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Прокурор не бере хабаря тільки в одному випадку- коли підозрює що це підстава!
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