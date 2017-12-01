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 ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении, - штаб

солдат боец военнослужащий

Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на донецком направлении улучшили условия наблюдения за противником и ведения оборонительного огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

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"Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", - отметили в штабе.

Также подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Ранее украинский шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил, что украинские войска взяли под полный контроль пгт. Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области). По его словам, об этом ему стало известно "от друзей из 95-й бригады".

При этом Притула отметил, что дистанция с вражескими силами ощутимо сократилась, и, чтобы не "проморгать" ответную попытку НВФ, военным нужны хорошие тепловизоры.

Также напомним, что 21 ноября в результате вынужденной операции на Светлодарской дуге были освобождены несколько поселков и стратегических высот.

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ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении, - штаб 01

ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении, - штаб 02Источник: https://censor.net.ua/n464738
 
   
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...там все серое.мышебратья глядские куда ни прийдут(асвабадители куевы) там сразу говнище и серость.Там где появляется УКРАИНСКИЙ флаг жизнь богаче не становится но люди начинают улыбаться.В лугандоне уже забыли что такое улыбаться.Только на камеру говноньюс.
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Лучше Пантелеймонвку , там проходят объездные пути на Горловку
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ой скорей бы этот кремлёвский режим рухнул, кгб, фсб, тайная канцелярия, одно злодейство
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От така в нас гібридна війна...
Горіть у пеклі, москалі!
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красавцы, надо парням соточку закинуть обязательно
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Минобороны не может наших на передке тепловизорами забеспечить?
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или наши друзья и союзники США,а то на словах поддержка-ето хорошо,а вот тепловизоры подкинуть ВСУ-было бы лучше! хотя бы б\ушные
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Та вишо?! Нє дєлайтє бєсу нєрви! Растов нє рєзінавий!
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Схоже траса М04 потроху пережимається.
ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении, - штаб - Цензор.НЕТ 8117
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Якби спершу трохи пережати горло громадянам Порошенкові та Муженкові, то й трасі М04 не треба було пережиматися, бо Горлівка була б узята ще року 2014.
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Гугл знає, що траси М-04 в районі Ясинуватої немає.


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Звісно, я це розумію.

А Ви бачите, як Гугл відображає цю трасу на схемі? Біля Ясинуватої та Авдіївки? - так отож...
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Майже білья траси Горлівка-Донецьк тепер сепарам прийдеться в обїзд їздити
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Панове!
Заходимо всі на сторінку Притули в ФБ, переписуємо реквізити його картки та кидаємо на неї хто скількі може на допомогу українському війську!
Допоможемо героям України!
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ПриватБанк
5168742063537207
Притула Сергій Дмитрович
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Это хорошо, но попадать в засады при преследовании ДРГ это не есть хорошо, такую тактику еще чены использовали... надо делать выводы.
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Еще монголы использовали - ложное отступление, и засада. Давно пора бы научиться.
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во время позиционной войны такие казусы происходят периодически с каждой стороны.
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надо , чтоб доехать из Луганска в Донецк был ОБЬЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд в россию !!! для начала .....
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что б они ПОНЯЛИ , что такое ЛЮДИ с ОРУЖИЕМ шастают...
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улучшили ?? ЧЕМ ?
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ЧИМ ??
ОБСТРІЛИ ТРИВАЮТЬ...........
Українці гинуть
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Хорошо то оно хорошо , только пару дней назад просили не рассказывать об этом . По ходу за минском низззя - а хоца . Могут обеспокоенные обидеться .
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даже если по "минску" то это территория должна быть подконтрольна УКРАИНЕ а не говностану цапскому.Поэтому с точки зрения юридической нет нарушений "минска"....главное в танке что?????нет не пушка и не мотор.Главное в танке -не бздеть.
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та зона має контролюватись ЗСУ. Навіть за мінськами - ми праві. А вже без мінськів, то то вся наша українська земля. Крапочка..
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Под "Минском" подпись Плотницкого стоит. Так где он теперича-та, а?
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Ворог в 2015 році там половину села тримав. Добре тримав, але схоже видохлись. Да й за що їм воювати, розруха, бідність, безробіття, еквівалент 2-3 тис. грн. зарплати на цивілці вже добре. Ускій мір вобщем.
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Молодці..
Борони, Боже, Українських Захисників..!
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Зрада!!!!!!голібосіпозабиралиавтомати!!!!!!!!
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Nokturnal Mortum - Дика Вира (2017)

Гей, брате! Нумо гуляти, час прийшов борги віддавати
В лісі калина і сурми заграли, чорною кров'ю жнива збирать
Гей, брате! Нумо гуляти, свинцеві вишні засівати
Пити за кулі, пити за шаблі, в ворожих криницях коней напувать!

Гей, брате, гей, брате, гей брате! Не вмирати нашій волі, душі не вмирати!
Гей, брате, гей, брате, гей брате! Беремо своє, щоб ніколи не віддати!

Гей, брате! Славно гуляли, сталеві риби в червоне пірнали
Воїни-вовки, хижії звіри, в багряній імлі очі горять
Гей, брате! Славно гуляли, з мертвих голів кургани складали
Нічними вітрами, з туману мостами, у темну безодню шуліки летять

Гей, брате, гей, брате, гей брате! Не вмирає наша воля, душі не вмирають!
Гей, брате, гей, брате, гей брате! Летимо туди, щоб ніколи не вертати!

Прилетіла зозуленька, запалала стріха
Ой, зі Сходу суне нелюдь, а з Заходу пиха
Ой не може вже терпіти, не можу чекати
Не дам себе більше кривдить, людей катувати

Сидять вовки по байраках, а ще інші в полі
Тільки ті мені брати, що стають за Волю
Що сто років по війні врагам не здаються
Не здаються, не каються, за Вкраїну б'ються!

Гей, брате! Де ми гуляли? Малії діти кіньми топтали
Сосни палали, аркан танцювали, не наша справа невинних шукать!
Гей, брате! Де ми гуляли? Дівочі тіла сікли та рубали
В крові купали, слізьми омивали, людськими кістками звір буде грать!
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Окстись ! Сходи в Церковь, покайся и причастись . И разам З ШУЛИКАМЫ - ГОЙДА-ГОЙДА в ВОЕНКОМАТ !
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Но на милитари мапс- Верхнеторецкое давным-давно контролировали ВСУ.... как так??
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Значит Вове это зачем-то нужно . И вот эта ЧЫ-ГЫ-РЫ-ГЫ-ДАНА, от ВЕСЕЛЫХ ДУРНИВ, которые положили там кучу солдат заставляет задуматься - ВЫ ЧОГО НЕ В АРМИИ ? ЧОГО ВЫ НЕ ХОВАЕТЕ СВОИХ ? Засранцы диванные .
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Где "Вова", а где ты? Он то в газе и нефти, а ты кто для него?
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Не афішуйте, а робіть. Даєте інформацію якомусь Притулі, а він всіх уже проінформує і навіть тих, кому не потрібно знати.
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есть огромный психологический эффект от движения фронта. Стягивается кольцо - паника среди врагов.
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Самое лучшее тактическое положение для ВСУ находится на красной площади в мацкве
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Такое радует. Очень радует! Под Дамаском (к северо-западу от столицы Сирии) сбили российский ударный вертолет Ми-25 с генералами на борту. Война без систем ПВО, но Россия постоянно теряет самолеты и вертолеты, а значит они уже не будут воевать против Украины! Очень радует!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=A2HBwv4bHlo
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Подбитый вертолёт падал 53 секунды.
За это время все генералы уволились. И вертолёт тоже уволился.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении, - штаб
 
 
 
 
 
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