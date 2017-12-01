 ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", - отметили в штабе.
Также подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.
Ранее украинский шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил, что украинские войска взяли под полный контроль пгт. Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области). По его словам, об этом ему стало известно "от друзей из 95-й бригады".
При этом Притула отметил, что дистанция с вражескими силами ощутимо сократилась, и, чтобы не "проморгать" ответную попытку НВФ, военным нужны хорошие тепловизоры.
Также напомним, что 21 ноября в результате вынужденной операции на Светлодарской дуге были освобождены несколько поселков и стратегических высот.
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Горіть у пеклі, москалі!
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А Ви бачите, як Гугл відображає цю трасу на схемі? Біля Ясинуватої та Авдіївки? - так отож...
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Заходимо всі на сторінку Притули в ФБ, переписуємо реквізити його картки та кидаємо на неї хто скількі може на допомогу українському війську!
Допоможемо героям України!
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Притула Сергій Дмитрович
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ОБСТРІЛИ ТРИВАЮТЬ...........
Українці гинуть
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Борони, Боже, Українських Захисників..!
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Гей, брате! Нумо гуляти, час прийшов борги віддавати
В лісі калина і сурми заграли, чорною кров'ю жнива збирать
Гей, брате! Нумо гуляти, свинцеві вишні засівати
Пити за кулі, пити за шаблі, в ворожих криницях коней напувать!
Гей, брате, гей, брате, гей брате! Не вмирати нашій волі, душі не вмирати!
Гей, брате, гей, брате, гей брате! Беремо своє, щоб ніколи не віддати!
Гей, брате! Славно гуляли, сталеві риби в червоне пірнали
Воїни-вовки, хижії звіри, в багряній імлі очі горять
Гей, брате! Славно гуляли, з мертвих голів кургани складали
Нічними вітрами, з туману мостами, у темну безодню шуліки летять
Гей, брате, гей, брате, гей брате! Не вмирає наша воля, душі не вмирають!
Гей, брате, гей, брате, гей брате! Летимо туди, щоб ніколи не вертати!
Прилетіла зозуленька, запалала стріха
Ой, зі Сходу суне нелюдь, а з Заходу пиха
Ой не може вже терпіти, не можу чекати
Не дам себе більше кривдить, людей катувати
Сидять вовки по байраках, а ще інші в полі
Тільки ті мені брати, що стають за Волю
Що сто років по війні врагам не здаються
Не здаються, не каються, за Вкраїну б'ються!
Гей, брате! Де ми гуляли? Малії діти кіньми топтали
Сосни палали, аркан танцювали, не наша справа невинних шукать!
Гей, брате! Де ми гуляли? Дівочі тіла сікли та рубали
В крові купали, слізьми омивали, людськими кістками звір буде грать!
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=A2HBwv4bHlo
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За это время все генералы уволились. И вертолёт тоже уволился.
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