 Глава МИД Украины Климкин посетит Катар с рабочим визитом 4 октября

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма

Согласно сообщению, П.Климкин в ходе пребывания в городе Доха будет принят высшим политическим руководством Катара, в частности, состоятся встречи с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и государственным министром иностранных дел Катара Султаном Аль Мрейхи."Основное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам активизации украинско-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах", - уточнили в МИД.