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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2290) дипломатия (1040) Катар (48) МИД (4321) Климкин (1430)

 Глава МИД Украины Климкин посетит Катар с рабочим визитом 4 октября

климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит однодневный рабочий визит в Катар 4 октября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно сообщению, П.Климкин в ходе пребывания в городе Доха будет принят высшим политическим руководством Катара, в частности, состоятся встречи с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани и государственным министром иностранных дел Катара Султаном Аль Мрейхи.

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"Основное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам активизации украинско-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и финансовой сферах", - уточнили в МИД.

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Лучше б его катар посетил. Вместе со всей соевой бандой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Украины Климкин посетит Катар с рабочим визитом 4 октября
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