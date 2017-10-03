 НФ требует создания рабочей группы для подготовки законопроекта об антикоррупционном судопроизводстве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политической партии "Народный фронт", опубликованном на сайте политсилы.
""Народный фронт" последовательно и наиболее активно из всех парламентских партий боролся за внедрение антикоррупционных преобразований в Украине. Правительства Арсения Яценюка провели беспрецедентные революционные по скорости и глубине реформы в этой сфере: раскрыли реестры недвижимости и состояния должностных лиц; ввели многочисленные механизмы прозрачности в государственных финансах и собственности; создали специализированные антикоррупционные органы. Несмотря на все проволочки и саботаж со стороны популистов, сегодня практически завершено принятие законодательной базы реформы судопроизводства.
Однако, остается несозданным важный элемент нового антикоррупционного механизма. Дальнейшее реформирование страны невозможно без создания эффективной системы специализированного антикоррупционного судопроизводства.
Тысячи уголовных производств против коррупционеров, начатых ГПУ, НАБУ, СБУ, должны быть наконец доведены до юридического конца. Только решение суда фиксирует факт вины или невиновности обвиняемого. Результаты судебного рассмотрения являются решающим критерием профессионализма и обоснованности следствия и всей системы антикоррупционных органов. Только справедливый суд в антикоррупционных делах будет гарантировать, что соответствующие органы не занимаются политическими преследованиями или пустым самопиаром.
Именно специальное антикоррупционное судопроизводство должно дать старт очищению всей вертикали судебной власти. Все судьи-"колядники" должны оказаться за решеткой. Им на смену должны прийти новые судебные кадры, подобранные уже по новой системе. И этот процесс нельзя затягивать - ведь справедливая эффективная система правосудия нужна государству, обороне, бизнесу и гражданам. Нужна "на вчера".
"Народный фронт" требует создания рабочей группы для выработки согласованного проекта закона об антикоррупционном судопроизводстве и скорейшее внесение его в сессионный зал".
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Дискуссия о необходимости антикоррупционного суда в Украине надуманная, - Кононенко(123)
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Дефицита полувагонов на УЗ нет, есть коррупция при их распределении, - Ляшко(20)
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4 год ·
Петро Порошенко і Ко можуть пишатися собою. До "нового" Верховного Суду підібрані судді, які ув'язнювали майданівців та не можуть пояснити своє майно. І разом з Кримінально-процесуальним одразу п'ять Кодексів - Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний, Кодекс адміністративного судочинства, Кодекс законів про працю та Кодекс про адміністративні правопорушення - теж переписані "по новому".
У кодексах з'явилися слова, які суддям треба буде трактувати на свій розсуд. Наприклад, "малозначна справа", "грубе порушення закону", "суттєві негативні наслідки". Прокуратура отримала право залазити волохатою лапою у будь-яку справу. При цьому корупціонерам різного рівня подарована індульгенція - закриття всіх проваджень проти них, якщо слідство не завершилося за два місяці після оголошення підозри.
Охендовський, Насіров, Мартиненко і інші підозрювані у Антикорупційним бюро та Антикорупційною прокуратурою можуть відкорковувати шампанське. Для нас з Вами шанси отримати в судах правосуддя стали ще меншими. Запам'ятаймо авторів цього рішення - самого Порошенка та 234 депутатів з його блоку, "Народного фронту", "Опозиційного блоку" та інших уламків Партії регіонів, що підтримали президентську ініціативу. В момент натискання ними кнопок Андрій Журжій показував Андрій Парубійвідео з фактом кнопкодавства, але спікер довів свою справу до кінця
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...да, так вот -- Нью-Йоркские предприниматели ОФИЦИАЛЬНО нанаяли полицейские подразделения для борьбы с рэкетом. Договор был коротким: Приехали по частному вызову -- сразу огонь! -- все расходы и страховки оплачивает вызывающая сторона...
...полгода постреляли -- и до сих пор тихо... ...
А с коррупцией борьба -- дело наживное!...*)
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