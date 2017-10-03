 Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности 4 октября, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Более 50 депутатов из разных фракций собрались сегодня на неформальную минскую платформу, где в режиме свободных дебатов обсуждалось три вопроса. Первое: перспективы введения миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс. Второе: философия и концепция законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности, который президент Украины внесет в парламент уже 4 октября. Третье: стратегия и тактика Украины в контексте активизациии попыток РФ обвинить Киев в невыполнении политической части Минских договоренностей", - написала она.
По словам И.Геращенко, концепция и философия данного законопроекта вызвала самую активную дискуссию и обмен мнениями.
Она указала, что над этой инициативой велась серьезная работа экспертов СНБО, советников президента, с привлечением депутатов, "было несколько десятков версий", проводились консультации с партнерами, которые "с уважением отнеслись к украинской позиции о необходимости четко определить статус временно оккупированных Россией территорий и определение самой страны-оккупанта". Также речь идет о законодательном закреплении другой терминологии, гармонизирующей действующее украинское и международное законодательство и существующее положение вещей на Донбассе.
"Отдельно подчеркивается, что вопрос возвращения Крыма остается в фокусе внимания власти как приоритетный", - добавила первый вице-спикер.
В то же время И.Геращенко возмущена публикацией на интернет-ресурсах "каких-то фейковых законопроектов, которые президент никого не уполномочил печатать". "Странная тактика "Самопомочи" - вбрасывать не свои тексты, к которым они не имеют никакого отношения и которые их никто не уполномочивал обнародовать", - недоумевает первый вице-спикер парламента. По ее данным, в законопроектах президента будут "определенные важные и неожиданные моменты, которые позволят усилить нашу дипломатическую позицию, направленную на сохранение санкций против РФ".
"Их поддержка - это будет тест для ВР", - считает политик.
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Андрійко (Андрій Парубій - ред.) аж бігом поставив це на голосування. З першого разу, правда, голосів за традицією не було (211), але при повторному голосуванні знайшлися 231 голос, включаючи кнопкодавів. І ніякі вигуки залу «Ганьба» в розрахунок прийняті не були.
Правда, для масовості голоси свої дав Оппоблок і Відродження (дали разом 42 голоси).
Ось така у нас «коаліція», переписавши закон під себе, зробили правосуддя тільки для заможних VIP-персон. Перефразовуючи, можна сказати: «світ палацам, війна хатам».
У переддень до цього Іван Пєтухов писав на сторінці Фейсбук: «Невже український політикум завтра (3 жовтня- ред.) свідомо проголосує за цей нав'язаний пуйлом колоніальний мотлох - законопроект №6232?!
Пропоную нагадати про це своїм знайомим народним депутатам...
«Новації Господарського процесуального кодексу є переписаними нормами держави агресора - російської федерації.
Запропонована Президентом фейкова реформа не тільки не вирішує питання створення справедливої системи судочинства, вона робить людей ще більш безправними, позбавляє людей рівності, закриває для бідних людей доступ до правосуддя, при цьому суди, які стають кишеньковими у Президента та його оточення, зможуть в повній мірі стати системою свавілля і, зокрема, вирішувати, який закон відповідає чи не відповідає Конституції.
Негативні тенденції проекту Закону, які стануть суттєвою шкодою нашим громадянам, загрозою суспільству та прагненням України на шляху до Євроінтеграції, запроваджують:
- легітимізацію рішень попередньої влади щодо передачі у приватні руки земель, природних копалень, угідь, озер, надр, власність яких Конституцією закріплено за українським народом;
- запровадження механізмів рейдерства по рішеннях судів, прийнятих 10 років тому;
- наступ на свободу доступу до зали судових засідань;
- створення механізмів таємних зустрічей суддів із кожною зі сторін окремо та заборона під страхом відповідальності предмету фіксації розмови навіть учасником процесу;
- скасування права на вільний відеозапис у суді, зокрема неетичної поведінки суддів;
- створення серйозної загрози для єдності судової практики, підстав для прийняття сумнівних судових рішень та хаосу у правозастосуванні відповідних норм та положень, знищення незалежного і справедливого апеляційного процесу;
- встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань;
- створення бар'єрів для звернення громадян до Європейського суду з прав людини тощо...»
ЗІ СВЯТОМ ВАС УКРАЇНЦІ!!
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всю территорию... в жизнь.... интегрировать надо...
а то размечтались об отдыхе...не заслуженном... дармоеды!
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