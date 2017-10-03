 Закон "Об образовании" дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языком, - посол Болгарии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Мы видим, что закон "Об образовании" дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языками", - заявил Минчев на встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.
"Учитывая новые возможности, которые открывает реформа, мы хотели бы, чтобы в школах дети нацменьшинств в результате получали достойные знания обоих языков. Это и вопрос объема изучения языка, и вопросы качества учителей, и вопросы подходов и методов преподавания, и вопросы учебников", - подчеркнул Минчев.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".
1362 50
Материалы по теме: Закон "Об образовании"
ПАСЕ получила запрос о срочных дебатах по украинскому закону об образовании, - Баева(35)
Климкин в ближайшее время проведет встречу с главой МИД Венгрии по закону об образовании(134)
Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич(77)
Климкин вызвал для консультаций посла в Венгрии Непоп в связи с реакцией Будапешта на образовательный закон. ФОТО(71)
Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми(0)
МИД РФ призвал отменить новый закон "Об образовании" в Украине(181)
Новый закон "Об образовании" вступил в силу(58)
Ответить
но категорически не дает учить венгерский, румынский, молдавский и конечно же русский
Ответить
Ответить
Ответить
ИГИЛ поделилось фоткой еще одних пленных кацапов, которые попали в плен во время боев в Шуле.
Не знаю, что-то в них лишнее. голова, что ли?
Ответить
Ответить
Ответить
Фамилии
Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович
"казаки"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Визгом лугандонов в соседней ветке более чем удовлетворен.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А я скажу: Ще не вмерло über alles! *)
Ответить
Ответить
...а немцы? -- они всегда свару заводили, и всегда по морде получали... ...и всегда лучше всех жили... -- нам бы так ...*)
Ответить
называемые "реформы" от однотуровой власти - способ прикрыть свое
воровство и некомпетентность... Все эти "реформы" - коту под
хвост... Не надо
им подыгрывать и помогать делать вид, что что-то делается...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
есть компактно проживающие национальные меньшины,им это надо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QVoGmL3PfjE
Ответить
Ответить