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 Политика Украины
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 Закон "Об образовании" дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языком, - посол Болгарии

посол болгария минчев

Посол Болгарии в Украине Красимир Минчев считает, что принятый Верховной Радой 5 сентября закон "Об образовании" позволит украинским детям болгарской национальности хорошо овладеть и украинским, и болгарскими языками

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Также читайте: Объем изучения родного языка и предметов на нем будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства, - Гриневич

"Мы видим, что закон "Об образовании" дает нам новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языками", - заявил Минчев на встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.

"Учитывая новые возможности, которые открывает реформа, мы хотели бы, чтобы в школах дети нацменьшинств в результате получали достойные знания обоих языков. Это и вопрос объема изучения языка, и вопросы качества учителей, и вопросы подходов и методов преподавания, и вопросы учебников", - подчеркнул Минчев.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".
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правильно!
но категорически не дает учить венгерский, румынский, молдавский и конечно же русский
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вот это зрада...да зраднюки?триумф не удался?
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Оффтоп.
ИГИЛ поделилось фоткой еще одних пленных кацапов, которые попали в плен во время боев в Шуле.
Не знаю, что-то в них лишнее. голова, что ли?
Закон "Об образовании" дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языком, - посол Болгарии - Цензор.НЕТ 6227
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Нет. 1979 - это что-то другое значит.
Фамилии
Заболотный Роман Васильевич и Цуркану Григорий Михайлович

"казаки"
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"РоботБандер2", вот мне интересно, ВЫ просто "тупой", или Вам задачу "нарезали" - "тупаря включать"?! Идёт обсуждение языкового вопроса, а Вы суёте нам "ИГИЛовские" проблемы? Вас послать "вдоль", или "впоперек"? Или задача такая - "засрать" обсуждение?
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Следующие румыны сольются. Ну а угры западные и восточные могут идти на ,йух
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Упырям этот закон стоит по поперек горла.
Визгом лугандонов в соседней ветке более чем удовлетворен. Закон "Об образовании" дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языком, - посол Болгарии - Цензор.НЕТ 4339
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Нормальный мужик. Причем из страны подкацапников. Что немаловажно.
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Браво,болгары,удар мадьярам и их спонсорам кацапам ниже спины....братья словьяне,...спасибо
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Ну... Пришли булгары с Волги и перемешались с фракийцами и местными славянами. Так себе славяне получились.
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ну,по сравнению с возникновением рускавых-считай чистокровные словяне .если брать количество примесей
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Показательно что евреи не парятся по этому поводу
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...а В Германии с егодня Праздник ... ...и хоть бы кому хны... -- друганы и союзнички, называется...
А я скажу: Ще не вмерло über alles! *)
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...я ничего не запрещал... ...и мне нихто... .. и хай попробуют...: -- Україно понад усе!
...а немцы? -- они всегда свару заводили, и всегда по морде получали... ...и всегда лучше всех жили... -- нам бы так ...*)
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Эти, так
называемые "реформы" от однотуровой власти - способ прикрыть свое
воровство и некомпетентность... Все эти "реформы" - коту под
хвост... Не надо
им подыгрывать и помогать делать вид, что что-то делается...
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Украина не граничит с Болгарией. Почему бы в таком случае не высказаться по этому поводу послам Эстонии, Уругвая или, напрыклад, Израиля?
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а причем здесь граничит или нет? але,стюарт,шота у тебя розумовые способности портятся.
есть компактно проживающие национальные меньшины,им это надо.
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та где хочешь-там и кончай...только при этом чушь не гони...
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Вообще порохососы распустились. Не знать, что такое Конча-заспа, место компактного проживания офшорной меншины! Как же ты хадж к соевым святыням будешь делать?
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А чому Польща мовчить-не критикує цей закон?
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и он ведь не просто высказал точку зрения, а ещё и растолковал её!!!
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Одразу видно,що країна претендує лише на добросусідські взаємини без понтів та пред'яв.
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Болгарія, частинка душі. Підтримка дуже радує, та дружні відносини з х...,, трохи" нівелюють цю радість, тому розуміння неоднозначне... А Болгарію я люблю( народ, історію, мову, літературу,...)
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я радий за болгар...але..перед тим як приймати закон, варто було б запитати сусідів, щоб не було негативу
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Гейпарад, спроси у соседей можно ли тебе мужика шпекать, а то может они против
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Правду каже посол! Болгарські дітлахи повинні добре знати українську та болгарську мови!
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Шикарный сегодняшний выпуск ВАТАтв на тему воплей Венгрии ну конечно Кацапстана!!! :D
https://www.youtube.com/watch?v=QVoGmL3PfjE
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон "Об образовании" дает новые возможности, чтобы наши дети хорошо владели как украинским, так и болгарским языком, - посол Болгарии
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