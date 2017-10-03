 Сын погибшего на Донбассе воина батальона "Айдар" Баулы нуждается в медицинской и финансовой помощи, - Ксюша Киевская. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила волонтер фонда "Стрічка надії" Оксана Лазебник (Ксюша Киевская).
"До 2014 года Никита Баула жил жизнью обычного счастливого ребенка: любящие папа и мама, обожающие бабушка и дедушка. В 2014 году началась война в Украине и папа Никиты, Сергей, в рядах первых добровольцев встал на защиту страны. А в конце 2014-го года маме Никиты поставили страшный диагноз - рак легких. 8 месяцев семья и врачи боролись за жизнь Юли. Все это время Юля старалась проводить с сыном, многое рассказывала и улыбалась. Она хотела чтобы Никита помнил ее веселой, мудрой, красивой и здоровой", - рассказала Лазебник.
Мамы мальчика Юли не стало 29 июля 2015 года. Юлин отец, дедушка Никиты, не перенеся смерти дочери, тяжело заболел, впал в кому. Татьяна Николаевна, бабушка Никиты, боролась за здоровье мужа четыре месяца, но вновь безуспешно.
"Смерть мамы и дедушки мальчик переживал очень тяжело. Понять и принять потерю самых близких людей 4-летний ребенок не мог, постоянные слезы и истерики - психологическое состояние Никиты было очень сложным. Бабушка прикладывала все силы, всю свою любовь, чтобы помочь внуку примириться с новой реальностью. Но перенесенный мальчиком стресс вызвал появление множественной аллергии, которая привела к хроническому обструктивному бронхиту, переходящему в астму. 5 месяцев бабушка с Никитой практически постоянно провели в больницах", - рассказывает Ксюша Киевская.
В это время, 23 мая 2016 года, погиб отец мальчика Сергей, командир отделения 2-й афганской штурмовой роты в батальоне "Айдар". Во время рейда в тыл противника он с побратимом подорвался на фугасе боевиков. По словам волонтера, со временем мальчик сам все понял:
"Сообщить эту страшную новость Никите бабушка не могла, говорила, что папа в длительной военной командировке. Но и скрывать это долго не пришлось. Никита знал, что папа защищает Украину, видел сюжеты о войне по телевизору, слышал разговоры взрослых. Однажды он сам спросил бабушку, почему она уклончиво говорит с ним про папу, потому что его убили? Ребенок никогда не видевший войны, стал бояться громких звуков, фейерверков".
Кроме непоправимых потерь на плечи бабушки Никиты обрушилась масса проблем - финансовых, бытовых, юридических. Болезни дочери и мужа повлекли за собой большие расходы, Татьяне Николаевне пришлось оставить работу, так как Никите нужно было уделять все время. Жить им пришлось на 1130 гривен Юлиной пенсии.
"Из-за того что родители мальчика были прописаны в разных местах с оформлением военной пенсии для Никиты возникла длительная волокита, - объясняет волонтер. - Здоровье Татьяны Николаевны тоже требует внимания - у нее проблемы с сердцем, инсулинозависимый диабет, несколько лет назад она перенесла инсульт. С помощью волонтеров и просто неравнодушных людей удалось решить большинство бюрократических проблем".
Ксюша Киевская уже организовывала сбор средств в 2016 году на карту Татьяны Николаевны. Это позволило решить некоторые первоочередные бытовые и медицинские проблемы и подготовить Никиту к школе.
"Сейчас Никита ходит в первый класс, общается со сверстниками. Любит лепить, с увлечением строит из кубиков Lego, танцует и наизусть рассказывает стихи. А бабушка беспокоится, ведь с наступлением холодов у Никиты обостряется бронхит, учащаются приступы удушья. Проживание в деревне сильно осложняет своевременное получение медицинской помощи. А еще Никита нуждается в профилактических госпитализациях два раза в год, ему очень помогает посещение соляных комнат. Здоровье бабушки тоже постоянно на грани кризиса, а кроме нее у Никиты никого нет. Пенсии, которую получает Никита, едва хватает на уплату коммунальных платежей и текущие расходы (питание, медикаменты, дорога). Так что наша помощь и внимание Никитке и Татьяне Николаевне нужны постоянно", - подчеркивает Лазебник.
Карта Приват банка бабушки Никитки
4149 4996 4417 0647
Дечева Татьяна Николаевна.
Телефон Ксюши Киевской волонтёра, которая опекается Никитой 0631574931.
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А Цензор молчит , где гневный окрик СБУ ? сигару кожаную курят ?.
Почему молчек ?
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Скинула бабушке на карту, в следующем месяце еще скину, пусть парнишка поправляется.
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Нехай дитина росте здоровою та щасливою.
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Недавно обратилась за помощью семья бойца АТО Сергея Серебренникова. Проблема была в том, что Сергей уже долго не выходил на связь.
История закрутилась вокруг того, что он не сел на поезд по дороге из Башкировки, куда отправился по заданию части (сопровождение).
29.08.17 мать бойца Лариса, решила подать заявление о пропаже человека. Сотрудники Каменского отделения полиция приняли не с первого раза, а спустя неделю сопротивлений аж 06.09.17. Усилиями семьи, Серебренниковы узнали, что в военной прокуратуре их сын числится как пропавший без вести от 10.07.2017.
Складывается впечатление, что парня «списали» задним числом. Сама же воинская часть, в общении со следователем Каменского отделения полиции, сказала, что они составили СЗЧ и судьба бойца их не волнует.
Странным образом дело оказалось в городе Кременчуг.
Мне удалось узнать что тело нашли ещё 14.08.2017 и похоронили как неизвестного. Это при том, что у Сергея нашли УБД, паспорт, сим-карту и карту банка. Сотрудники полиции Кременчуга не смогли установить личность и связаться с родственниками имея на руках все эти вещи.
22 сентября 2017 года, отец Сергея приехал в отделение полиции №1 в Кременчуг. Полиция не проявила сочувствия и даже отказалась называть место захоронения. Но отдали все документы Сергея кроме паспорта. Удивительно, правда? Хоронить человека без имени и фамилии, непонятно где, но отдавать отцу документы где все эти данные указаны… Сказали что покажут дело только через адвоката.
В общении с судмедэкспертами, Ларисе (мать убитого) сказали, что в крови не обнаружен алкоголь и наркотические вещества. Следы насильственной смерти - тоже.</p>Командование части, в которой служил Серебренников узнали о «телодвижениях» в их сторону и начали цинично позванивать родителям Сергея с вопросами «ну что там у вас?».
А теперь проблема в том, что родители не могут получить тело своего сына, дабы его похоронить по-человечески. Следователь отказывается признавать ошибку и делать экспертизу СМЭ. Полиция не называет экспертам имя и фамилию экспертам. Следователь Кателовский С.О. игнорирует всяческие просьбы родителей и судмедэкспертов.
Ребят, может сила фейсбука подействует? Сделайте репост этой записи, может кто-то из государственных чиновников узнает об этой истории и родителям, хотя бы, смогут вернуть тело их сына, чтобы похоронить по-человечески… не то что разобраться в этой истории…
Друзья, помогите.
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Зробити маленький вчинок у збереженні його дитини це не просто вдячність, це наш обов'язок.
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