 В полиции утверждают, что Интерпол объявил в розыск крымского боевика Самвела, нападавшего на нардепа Гончаренко

Об этом передает Цензор.НЕТ.
На своем официальном сайте Главное управление Нацполиции АР Крым сообщает, что Интерпол объявил в розыск руководителя одной из рот так называемой "самообороны Крыма" Армена Гамлетовича Мартояна (кличка Самвел). Его подозревают в избиении граждан Украины. В сообщении говорится, что в отношении Мартояна есть уголовное производство по ст. 146 ч.2 (незаконное лишение свободы), 296 ч.4 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) УК Украины и ему грозит до семи лет тюрьмы.
На сайте прокуратуры АР Крым говорится, что в начале марта 2014 года в Симферополе подозреваемый вместе с другими членами этого формирования нанесли телесные повреждения гражданину Украины, который поддерживал в Крыму украинских военных и активистов. Из собственных источников Цензор.НЕТ стало известно, что речь идет о нападении боевиков Самвела на нардепа Алексея Гончаренко. Сам Гончаренко на своей странице в Facebook подтверждает, что разыскивают Мартояна за нападение на него.
Однако на сайте Интерпола найти соответствующее сообщение о розыске Армена Матояна не удалось.
Напомним, по данным СМИ, Армен Мартоян фигурировал в блокировании в аэропорту "Симферополь" нардепа Олега Ляшко, избиении киевского миллионера Геннадия Балашова, одесского депутата Алексея Гончаренко, журналиста Османа Пашаева. Ему 46 лет и он является выпускником Военно-командного училища в городе Камышинск Волгоградской области.
Спикер прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик прокомментировала Цензор.НЕТ отсутствие Мартояна на сайте: "Не все категории преступлений подлежат огласке в общедоступной базе Генерального секретариата Интерпола, а только те которые оговорены в международном сотрудничестве: коррупция, представления против детей, преступления в спорте, киберпреступность, наркотики, экологические и финансовые преступления, торговля оружием и людьми, военные преступления, морское пиратство, педофилия, терроризм. Также на сайте Генерального Секретариата есть пометка о том, что база поиска преступников не в полном объёме освещена на сайте".
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мало их режут
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