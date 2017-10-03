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 Политика Украины
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Все про:Интерпол (420) Нацполиция (8946) розыск (640)

 В полиции утверждают, что Интерпол объявил в розыск крымского боевика Самвела, нападавшего на нардепа Гончаренко

самвел

В Главном управлении Нацполиции АР Крым утверждают, что Интерпол разыскивает для ареста и экстрадиции Армена Гамлетовича Мартояна. Но на официальном сайте Интерпола соответствующего сообщения нет.

Об этом передает Цензор.НЕТ.

На своем официальном сайте Главное управление Нацполиции АР Крым сообщает, что Интерпол объявил в розыск руководителя одной из рот так называемой "самообороны Крыма" Армена Гамлетовича Мартояна (кличка Самвел). Его подозревают в избиении граждан Украины. В сообщении говорится, что в отношении Мартояна есть уголовное производство по ст. 146 ч.2 (незаконное лишение свободы), 296 ч.4 (хулиганство с нанесением телесных повреждений) УК Украины и ему грозит до семи лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года украинские пограничники задержали 1 696 человек, разыскиваемых Интерполом

На сайте прокуратуры АР Крым говорится, что в начале марта 2014 года в Симферополе подозреваемый вместе с другими членами этого формирования нанесли телесные повреждения гражданину Украины, который поддерживал в Крыму украинских военных и активистов. Из собственных источников Цензор.НЕТ стало известно, что речь идет о нападении боевиков Самвела на нардепа Алексея Гончаренко. Сам Гончаренко на своей странице в Facebook подтверждает, что разыскивают Мартояна за нападение на него.

Однако на сайте Интерпола найти соответствующее сообщение о розыске Армена Матояна не удалось.

Напомним, по данным СМИ, Армен Мартоян фигурировал в блокировании в аэропорту "Симферополь" нардепа Олега Ляшко, избиении киевского миллионера Геннадия Балашова, одесского депутата Алексея Гончаренко, журналиста Османа Пашаева. Ему 46 лет и он является выпускником Военно-командного училища в городе Камышинск Волгоградской области.

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Спикер прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик прокомментировала Цензор.НЕТ отсутствие Мартояна на сайте: "Не все категории преступлений подлежат огласке в общедоступной базе Генерального секретариата Интерпола, а только те которые оговорены в международном сотрудничестве: коррупция, представления против детей, преступления в спорте, киберпреступность, наркотики, экологические и финансовые преступления, торговля оружием и людьми, военные преступления, морское пиратство, педофилия, терроризм. Также на сайте Генерального Секретариата есть пометка о том, что база поиска преступников не в полном объёме освещена на сайте".







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казнить армянского крючконосого передаста
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странно что не изнасиловал этого депутана =)
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Так чем нападение для Леши-медсестры закончилось? Отбился? Ну тогда два варианта. Первый. Самвел - никакой. Второй. Леша - супермен и мистер Фикс в одном флаконе
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Непыльная работка у главного управления полиции АР Крым. Преступность - ноль. ДТП - ноль. Цикаво, чем они вообще занимаются, кроме сказок про интерпол
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Самвела поймать, посадить и объявить выговор что не прибил этого недоноска лексея гончаренко.
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их даже ни назвать не обозвать нельзя....никто и ничто
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Нельзя так говорить .в каждой нации есть и нормальные люди и ублюдки .
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Если он действительно нападал на этого козла, то этого сам(ого)вела надо обязательно найти и наградить от имени народа Украины!
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Плохо нападал раз Леша в депутатах нам страну убивает...И,что еще интересно: за что Интерпол подал в розыск этого субъекта? За хулиганку против Гончаренко??
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Можно до бесконечности смотреть на огонь, воду и на то, как Гончаренко пропускает серию по хлебальнику
В полиции утверждают, что Интерпол объявил в розыск крымского боевика Самвела, нападавшего на нардепа Гончаренко - Цензор.НЕТ 1722
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ полиции утверждают, что Интерпол объявил в розыск крымского боевика Самвела, нападавшего на нардепа Гончаренко
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