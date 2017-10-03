 Объем изучения родного языка и предметов на нем будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
"Объем изучения родного языка, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого нацменьшинства. Эти вещи утверждаются на уровне постановления Кабмина", - заявила Гриневич.
"До этого мы должны вместе поработать и прийти к общему пониманию. Я предлагаю создать совместную рабочую группу, которая будет работать комплексно над учебным планом для болгарского меньшинства, над созданием учебников, над вопросом повышения квалификации учителей. Если мы будем делать это вместе с вашими экспертами, можно за значительно более короткое время прийти к общему плану действий и наработок, которые помогут комплексно улучшить качество обучения в украинских школах с болгарским языком обучения", заявила министр во время встречи с послом Болгарии в Украине Красимиром Минчевым.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
28 сентября вступил в силу закон "Об образовании".
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Этот дурацкий и несвоевременный закон будет,
безусловно, позорно отменен и переработан...
Всякий, кто в настоящих условиях поднимает вопрос
о «языке-мове» является сознательным или бессознательным врагом единой
Украины...
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