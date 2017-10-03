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Все про:Конгресс США (311) лоббирование (47) Тарута (229) Гонтарева (663) фейк (93)

 Тарута принял участие в фейковых слушаниях в Конгрессе США, - американские СМИ

В американском Конгрессе США провели мнимые "слушания", организованные лоббистом интересов украинского олигарха Сергея Таруты для украинского телеканала.

В "слушаниях" также принял участие бывший сотрудник НБУ Александр Завадецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Ресурс, в свою очередь, ссылается на американские СМИ, в том числе известный сайт The Daily Beast. В материале на американском сайте говорится о том, что действующий член Палаты представителей США из Канзаса Рон Эстес забронировал комнату в подвале Капитолия, которую вследствие использовали для проведения фейкового слушания в Конгрессе, устроенного непонятной украинской группой лоббистов.

По данным американского издания, помощников недавно избранного Эстеса обманул его коллега, бывший член Палаты представителей Конни Мак, навязав от имени клиента - компании, упомянутой в "Панамском досье", - организацию мнимого слушания, которое транслировалось по украинскому телевидению.

Мак обратился к представителю Эстеса и попросил зарезервировать комнату в подвале Капитолия для мероприятия, посвященному украинскому банковскому сектору.

Издание The Weekly Standard, чей журналист присутствовал на "слушании", передает, что оно транслировалось в Украине в полном объеме на телеканале NewsOne и было подано зрителям как эфир из американского Комитета Конгресса по финансовым вопросам. При этом ни один член Конгресса не присутствовал на нем. В мероприятии приняли участие Сергей Тарута, бывший сотрудник НБУ Александр Завадецкий и бывший директор ЦРУ при президенте Билле Клинтоне Джеймс Вулси, который также выступал в качестве советника кампании президента Трампа.

Посетителям "слушаний" раздали буклет, посвященный Валерии Гонтаревой и ее деятельности в НБУ. Текст буклета прошел проверку украинского ресурса VoxUkraine и был оценен им как содержащий "в основном правдивые" данные об НБУ, но "манипулируемые практически во всех случаях". По данным The Weekly Standard, большинство времени участники "слушания" критиковали Гонтареву.

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У Эстеса заявили изданию The Daily Beast, что конгрессмен не имеет никакого отношения к этому событию и что они зарезервировали комнату в качестве услуги для господина Мака, который теперь является зарегистрированным лоббистом в Liberty International Group, с целью "провести мероприятие по обвинению в коррупции в Украине". Представитель Эстеса добавил, что после этого им пришлось изменить политику бронирования комнат, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Конни Мак является зарегистрированным лоббистом от имени фирмы Interconnection Commerce, которая находится на Британских Виргинских островах и занимается "освещением коррупции в Украине". Помимо упоминания в "Панамском досье", в интернете нет больше информации о компании.

"Я представляю группу, которая заинтересована в выявлении коррупции не только в Украине, но и во всем мире: от Центральной и Южной Америки до Восточной Европы", - сказал Мак в интервью журналисту Weekly Standard, который также присутствовал на мероприятии.

Во время мероприятия Мак создавал впечатление, будто он по-прежнему является членом Конгресса, что, вероятно, укрепило восприятие каналом NewsOne этого мероприятия как слушания в Конгрессе.

"Ясно одно: мы, Конгресс Соединенных Штатов, - а речь идет о деньгах налогоплательщиков - должны как следует расследовать обвинения в коррупции, факты и предположения", - сказал Мак по окончании мероприятия.

Господин Мак не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию. По данным The Daily Beast, он также зарегистрирован в лобби от имени правящей партии Венгрии, поддерживающей Путина.
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А что Гонтарева до сих пор в оплачиваемом отпуске?
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НБУ сообщил, что Гонтарева будет находиться в отпуске
за свой счет до своей отставки.
-А мы-то думали, у неё такой большой отпуск по уходу.... за состоянием Порошенко.
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Вот для поднятия настроение - видео 2 пленных раше оккупантов в Сирии

Тарута принял участие в фейковых слушаниях в Конгрессе США, - американские СМИ - Цензор.НЕТ 9902 أبو همامSafawiHunter‏ @safawihunter 25 мин.

#BREAKING: Islamic State released a video of the 2 captured Russian soldiers who were captured inside Shoula village:

https://twitter.com/twitter/statuses/915217675105816576
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там дальше пишут, что казнят публично...

أبو همامSafawiHunter‏ @safawihunter

#BREAKING: Pro-IS sources:
"The captured Russian soldiers will be executed publicly, I'll will not share the place of execution."
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Один из пуйловитязей на Дядюшку Ау похож.
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Дружбан ахмета метит во власть. Тарута - нахер ты нам тута.
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хорошая компания патриотов-правдорубов)) тарута-абрамович-мураев и какой-то мак, что зарегистрирован в лобби от имени правящей партии Венгрии, поддерживающей Путина.
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В каждой, без исключения, стране присутствуют свои говнюки. Особенно востребованы хорошо оплачиваемые
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Тобто Тарута - агент кремля, а Гонтарева - українська рятівниця? Ню, ню...
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А этот новоиспеченный сенаторишко вместе с нюхом потерял репутацию
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тарута это ублюдочная хитрожопая олигархическая тварь .там если нормально копнуть начиная с 90 -ых годов . то оно должно сидеть в тюрьме .
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По данным американского издания, помощников недавно избранного Эстеса обманул его коллега, бывший член Палаты представителей Конни Мак

А у хуйла собачку звали Конни... Совпадение?
Источник:https://censor.net.ua/n457877
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Я житель Донбасса и помню как этот весьма мрачный пидарас гудел с Ахмтовым и призывал к переговорам непонятно с кем...Эта шушваль была губернатором после такой же мрази Шишацкого.Все что он делает и говорит это ложь.Гонтарева ликвидировала 101 банк-банкроты, которые обманывали людей и страну.За это ей и мстит мистер чучело...
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Так и есть . Видать этот мудак потерял украденные у карода деньги . вот и пытается отомстить .
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Налівайченко каже, що Гонтарева вкрала на рефінансуванні липових банків і на вбивтві здорових мінімум 700млрд. гр. Це приблизно 7 000 тон паперців по 100гр. кожен. Або 150 вагонів набитих грошима. Або 10 тон по 100 гривень в день без вихідних. Ну десь так
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Это пугало не полуватник а ватное чмо...С Оне Ван и 112 не вылазит- все брешет и как Мариуполь защищал и как за нас думал и переживал...Тварь дырявая...
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Доллар ось його релігія,а батьківщини нема-він космополіт.
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Верный признак того, что "реинтеграция" Донбасса не за горами. Хотелось бы без Таруты...
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Все донецкие хорошо сидят на Грушевского 5 . "Кормильцы" , я понимаю , что мозги нельзя купить , поэтому вас на@бали .
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Мы не лучше . У нас половина парламента ему подобны .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТарута принял участие в фейковых слушаниях в Конгрессе США, - американские СМИ
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