 Тарута принял участие в фейковых слушаниях в Конгрессе США, - американские СМИ

В "слушаниях" также принял участие бывший сотрудник НБУ Александр Завадецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина Ресурс, в свою очередь, ссылается на американские СМИ, в том числе известный сайт The Daily Beast . В материале на американском сайте говорится о том, что действующий член Палаты представителей США из Канзаса Рон Эстес забронировал комнату в подвале Капитолия, которую вследствие использовали для проведения фейкового слушания в Конгрессе, устроенного непонятной украинской группой лоббистов.По данным американского издания, помощников недавно избранного Эстеса обманул его коллега, бывший член Палаты представителей Конни Мак, навязав от имени клиента - компании, упомянутой в "Панамском досье", - организацию мнимого слушания, которое транслировалось по украинскому телевидению.Мак обратился к представителю Эстеса и попросил зарезервировать комнату в подвале Капитолия для мероприятия, посвященному украинскому банковскому сектору.Издание The Weekly Standard , чей журналист присутствовал на "слушании", передает, что оно транслировалось в Украине в полном объеме на телеканале NewsOne и было подано зрителям как эфир из американского Комитета Конгресса по финансовым вопросам. При этом ни один член Конгресса не присутствовал на нем. В мероприятии приняли участие Сергей Тарута, бывший сотрудник НБУ Александр Завадецкий и бывший директор ЦРУ при президенте Билле Клинтоне Джеймс Вулси, который также выступал в качестве советника кампании президента Трампа.Посетителям "слушаний" раздали буклет, посвященный Валерии Гонтаревой и ее деятельности в НБУ. Текст буклета прошел проверку украинского ресурса VoxUkraine и был оценен им как содержащий "в основном правдивые" данные об НБУ, но "манипулируемые практически во всех случаях". По данным The Weekly Standard, большинство времени участники "слушания" критиковали Гонтареву.У Эстеса заявили изданию The Daily Beast, что конгрессмен не имеет никакого отношения к этому событию и что они зарезервировали комнату в качестве услуги для господина Мака, который теперь является зарегистрированным лоббистом в Liberty International Group, с целью "провести мероприятие по обвинению в коррупции в Украине". Представитель Эстеса добавил, что после этого им пришлось изменить политику бронирования комнат, чтобы такие случаи больше не повторялись.Конни Мак является зарегистрированным лоббистом от имени фирмы Interconnection Commerce, которая находится на Британских Виргинских островах и занимается "освещением коррупции в Украине". Помимо упоминания в "Панамском досье", в интернете нет больше информации о компании."Я представляю группу, которая заинтересована в выявлении коррупции не только в Украине, но и во всем мире: от Центральной и Южной Америки до Восточной Европы", - сказал Мак в интервью журналисту Weekly Standard, который также присутствовал на мероприятии.Во время мероприятия Мак создавал впечатление, будто он по-прежнему является членом Конгресса, что, вероятно, укрепило восприятие каналом NewsOne этого мероприятия как слушания в Конгрессе."Ясно одно: мы, Конгресс Соединенных Штатов, - а речь идет о деньгах налогоплательщиков - должны как следует расследовать обвинения в коррупции, факты и предположения", - сказал Мак по окончании мероприятия.Господин Мак не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию. По данным The Daily Beast, он также зарегистрирован в лобби от имени правящей партии Венгрии, поддерживающей Путина.