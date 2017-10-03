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 Политика Украины
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 Взрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, - Муженко

муженко

Чрезвычайные происшествия, которые в течение последних двух лет произошли на военных складах и арсеналах, имеют все признаки диверсий и могли быть следствием деятельности вражеских спецслужб.

Об этом во вторник, 3 октября, в выступлении перед слушателями и преподавательским составом Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны.

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"Чрезвычайные события на арсеналах, складах возле Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки являются ничем другим, как результатом специальной операции. Не имея возможности достичь своих целей на востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия вглубь нашей страны. При этом их приоритетным заданием, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка является невозможной", - заявил Муженко.

Он отметил, что в условиях продолжающейся российской агрессии такие действия противника являются прогнозируемыми, и в пределах имеющихся ресурсов ВСУ предпринимают комплексные меры по их предупреждению. Государство начало выделять средства для оборудования мест хранения вооружения и боеприпасов и на организацию охраны этих объектов. Но объемы проблем являются значительными, поэтому их решение требует не одного года.

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"В наследство от Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов, часть из которых уже непригодны к использованию. Рассредоточение этого боезапаса требует привлечения больших объемов железнодорожных перевозок и современных средств механизации", - отметил Муженко.

"Мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных Сил. В связи с этим мы готовим предложения в закону Украины "О численности ВСУ", - сообщил Муженко.

"Попытки определенных политических сил в нашем государстве использовать эти чрезвычайные происшествия на складах и арсеналах в своих собственных интересах не улучшает общую ситуацию", - резюмировал он.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Муженко,а Муженко,а скажи что ты сделал после уничтожения первого склада для того, чтобы эту диверсию предупредить? А после уничтожения второго склада что предпринял? А после уничтожения третьего склада,что вы с Пэдром сделали? Ничего? Преступное бездействие? А почему не организовали подрывы складов оружия, военной техники , дорог на оккупированной территории Донбасса? Опять преступное бездействие? А из этого оружия каждый день убивают наших солдат.Это уже не бездействие -это преступление,это явная государственная измена.Тебе, Муженко ,вечно нужно сидеть в тюрьме это в лучшем случае.
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После каждого склада пили за Лося, как удачно выполненную операцию.
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Муженко,а Муженко,а скажи что ты сделал ?/Гневно вопрошает неизвестно кто под неизвестно каким флагом.Почему? Почему Муженко должен отвечать неизвестно кому под неизвестно каким флагом?
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Не прокатит. Миллиарды долларов на ветер. Страна без боеприпасов во время войны. Тут расстрелом пахнет.
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Стоит рядовой на посту, навстречу идет прапорщик. Первый говорит: - Скажи пароль! - Пароль! - Проходи!
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Это он на кого намекает? На пьяных прапоров?Сука.
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каждый мудак при погонах свой зад прикрывает, значит правду нам не узнать а накажут солдата и сварщика
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А ты какого хера занимаешь должность, на которой положено противодействовать этим диверсиям и принимать необходимые меры?
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"Не имея возможности достичь своих целей на востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия вглубь нашей страны....Мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации" (выделено мной). Это говорит начальник Генштаба воюющей страны на четвертом году войны ! Выводы делайте сами.
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он еще не застрелился? а как же честь офицера?
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4 склада и 4 высших офицера....лучше уж путина застрелить
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То что это диверсии/саботажи - как бы понятно........, главный вопрос - что делалось/делается чтобы этого не было(!)
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Это саботаж противодействия диверсии, хер его знает
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Обваовка даже не делалась,столбы с заграждениями не заменяли,большая часть базы вообще не имела заграждений,во время войны этих генералов пустили бы в расход.
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Он вместе с Гелетеем (министром обороны в те дни) принимал погоны генерал - полковника у самого Верховного 24 августа 2014 года. А в это время под Иловайском...
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если бы ваше соевое кодло , организовало охрану , как на свадьбе у плокулола ...то может и не было этих диверсий , вы ж только своё можете защищать , а на народное вам плевать
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Мужеложенко признал несостоятельность СБУ и МВД, заодно и свою некомпетентность!
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Да он тормоз просто если только начинает доходить.
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У спадщину від Радянського Союзу Україна отримала мільйони тон боєприпасів - вірно сказано, блядска совдепія передала нам зброю. А що ж Незалежна за 27 років виготовила? Даже те, що отримала в спадок - і те не може зберегти...
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Это понятно,
Но каким нужно быть МУДАКОМ,
Чтобы заметить это с четвертого раза.
На арсенале не было ПЯТЬ километров ограждения.
Пять, Карл!!!
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"Взрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий"

А реакция патриотов имеет признаки дебилизма.
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Если бы склады охранялись должным образом, то к Муженко не было бы никаких вопросов.
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Господи, да заткнись ты уже, падла. Есть нецеленаправленные диверсии? Его беспечность и попустительство привели к многомиллиардным потерям. Во время войны, при отсутствии заводов, выпускающих боеприпасы, так бездарно их уничтожать. Забился бы уже под шконку и не вякал.
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Блнх!
А от чего нах слады с оружием охраняют!!!!!!!!???????
Как раз и охраняют от целенаправленных диверсий!!!
Это феерический АХТУНГ!
Его надо не в отставку,а в дурку!
И шо то министр обороны тышком нышком!
А это такой же косяк Полдурака,как и Муженко!
Их вместе надо сначала на экспертизу о вменяемости,и если не совсем дефективные,то сразу под суд!
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Треба упіймати лося і посадити його на губу - на сіно і воду!
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***
- У вас сильно завышена само­оценка.
- Вы так говорите, будто это я виноват.... что я лучше вас... всех!
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что ты кудахчешь, муженко, скажи лучше что ты сделал чтобы это предотвратить
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я знову ж, в 1652-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Конечно на семнадцать складов из 250 тыс нельзя выделить 17 тыс срочников и семнадцать единиц копательной техники плюс тридцать четыре зо тонных грузовиков(в месячный срок можно сделать основную работу). Даже за один борщ 1000 срочников с лопатами закопали бы эти снаряды. И вы генералы банные знаете ибо дома,парканы,бани построенные для вас именно так. Но есть солнечная Болгария. Причем она скажите вы? Дело в том что Болгария крупнейший поставщик а
снарядов к артсистемам советского образца!США закупили их на 1,8млрд$ для хороших людей. Но во взрывах виноваты однозначно диверсанты!
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Ого, Витя "Котловод-Складовод" Муженко решил сдаться????????
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Своими указами развалил всю охрану,на самых ответственных направлениях,ну не долбоёб?
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"Он отметил, что в условиях продолжающейся российской агрессии такие действия противника являются прогнозируемыми, и в пределах имеющихся ресурсов ВСУ предпринимают комплексные меры по их предупреждению." - если они такие прогнозируемые,то всего ресурса ВСУ хватило на 19,5 бухих охраников..ему бы лучше молчать,опять палит контору не по-детски
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Учитывая, как охранялись эти склады, то главный диверсант Муженко.
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Склад у Калинівці охороняли 17(!) ВОХРівців.1-начкар.4зміни по 4 чоловіка.Один сидить на КПП.Троє сторожили склад.Мілліард долларів майна сторожують 3 пенсіонера!Це подарунок для дііверсантів.Завдати збитків супротивнику на мілліард долларів -мрія будь якого Скорцені.
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кстати, а почему вохровцев? склады находятся в велении МО, и по логике их должны охранять солдаты
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А потому, что как организовали охрану в начале 90-х, так ничего и не менялось.
Всем пох.
Нацгвардия с полицией, охраняют марши педерастов и особняки нашей "элиты", а сбу - охотится за орехами и сопляками, которые продают гранаты по интернету.
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А каким боком МВД к охране военных складов? Тем более, когда войны официально как-бы и нет.
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Я привел пример того, чем занимаются силовые структуры.
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печальная картина. а "сопляками, которые продают гранаты по интернету." тоже должен кто то заниматься. статью о незаконной торговле оружием никто не отменял
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Согласен, но сомневаюсь, что в США, ЦРУ занимается отловом торговцев наркотиками.
Для этого есть полиция, ФБР, УБН.
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ЦРУ это политическая разведка и только. СБУ достались гораздо более широкие полномочия от таких предков как КГБ или Гестапо
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Примерно так я себе представляю Капитана Очевидность.
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Такие статьи, порохоботы не комментируют.
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"Взрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, - Муженко" - за редким исключением, креатуры Янушенко оказываются никчемными, недееспособными, но зато воровитыми и покорными своему хозяину, и этот тип только подтверждает эту истину, барыга боится порядочных, сильных, принципиальных людей, патриотов Украины, а не продажных, ничтожных холуёв, наподобие муженко.
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оружие террористам в Африку и Сирию, продает рашка. она там впереди планеты всей и х.. ее сдвинешь
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А почему порохоботы стали тереть мои комменты? Думаете, от этого никто не узнает правду, кто разворовал и поджег склады в Балаклее и Калиновке?
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треба терміново організувати перевірку на наявність закладеної вибухівки на складах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, - Муженко
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