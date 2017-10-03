 Взрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, - Муженко

Об этом во вторник, 3 октября, в выступлении перед слушателями и преподавательским составом Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Минобороны.
"Чрезвычайные события на арсеналах, складах возле Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки являются ничем другим, как результатом специальной операции. Не имея возможности достичь своих целей на востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия вглубь нашей страны. При этом их приоритетным заданием, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка является невозможной", - заявил Муженко.
Он отметил, что в условиях продолжающейся российской агрессии такие действия противника являются прогнозируемыми, и в пределах имеющихся ресурсов ВСУ предпринимают комплексные меры по их предупреждению. Государство начало выделять средства для оборудования мест хранения вооружения и боеприпасов и на организацию охраны этих объектов. Но объемы проблем являются значительными, поэтому их решение требует не одного года.
"В наследство от Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов, часть из которых уже непригодны к использованию. Рассредоточение этого боезапаса требует привлечения больших объемов железнодорожных перевозок и современных средств механизации", - отметил Муженко.
"Мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных Сил. В связи с этим мы готовим предложения в закону Украины "О численности ВСУ", - сообщил Муженко.
"Попытки определенных политических сил в нашем государстве использовать эти чрезвычайные происшествия на складах и арсеналах в своих собственных интересах не улучшает общую ситуацию", - резюмировал он.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Но каким нужно быть МУДАКОМ,
Чтобы заметить это с четвертого раза.
На арсенале не было ПЯТЬ километров ограждения.
Пять, Карл!!!
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А реакция патриотов имеет признаки дебилизма.
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А от чего нах слады с оружием охраняют!!!!!!!!???????
Как раз и охраняют от целенаправленных диверсий!!!
Это феерический АХТУНГ!
Его надо не в отставку,а в дурку!
И шо то министр обороны тышком нышком!
А это такой же косяк Полдурака,как и Муженко!
Их вместе надо сначала на экспертизу о вменяемости,и если не совсем дефективные,то сразу под суд!
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- У вас сильно завышена самооценка.
- Вы так говорите, будто это я виноват.... что я лучше вас... всех!
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снарядов к артсистемам советского образца!США закупили их на 1,8млрд$ для хороших людей. Но во взрывах виноваты однозначно диверсанты!
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Всем пох.
Нацгвардия с полицией, охраняют марши педерастов и особняки нашей "элиты", а сбу - охотится за орехами и сопляками, которые продают гранаты по интернету.
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Для этого есть полиция, ФБР, УБН.
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