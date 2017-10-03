 Взрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, - Муженко

. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.