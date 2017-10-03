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 Закон о реинтеграции Донбасса должен содержать стратегию взаимодействия с людьми с оккупированных территорий, - Черныш

черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш считает, что в законопроекте о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей должен содержать стратегию взаимодействия с людьми с оккупированных территориях.

"Я законопроект этот не видел, я не могу его комментировать.... Мне кажется, в этом законе должна быть - если бы мы его разрабатывали - четко выписанная составляющая относительно наших намерений… чтобы обеспечить контакт с этими людьми, чтобы нам было легко интегрировать после восстановления контроля над теми территориями, которые мы, к сожалению, не контролируем из-за действий РФ", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, такой законопроект должен касаться трех аспектов, в частности: как организовать военное управление, как задекларировать преданность Украины обязательствам и декларациям, которые она дала партнерам по имплементации Минских соглашений.

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"Третья составляющая - это непосредственно по реинтеграции, какие пути мы выбираем, как мы взаимодействуем с людьми, как мы обеспечиваем соблюдение прав тех людей. Реинтегрировать людей ты не можешь, если не декларируешь им ценности, которые ты разделяешь", - добавил министр.
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Упаковка стратегии уже есть - полная украинизация, осталось содержание прописать.
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не совсем. по отношении и дамбасне только полное усыпление без наркоза.
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Жена экс-народного мэра Горловки работает в украинских органах власти, живет в Киеве, а вся семья получает "переселенческие"

11:41, 3 октября
Общество

декларацию на сайте Национального антикоррупционного бюро Матюхи Елены Ивановны, жены экс-народного мэра Горловки.

В декларации указано, что семья владеет квартирой в оккупированной Горловке, в их собственности есть автомобиль, зарегистрированный на супруга, а дети, свекровь и свекор декларанта Елены Матюхи получают все необходимые выплаты, предназначенные для переселенцев. Проживают в Киеве.
Напомним, Эдуард Матюха работал при украинской власти в городской администрации Горловки на должности первого заместителя мэра. Его жена после назначения мужа возглавила предприятие города, учредителем которого стал городской совет .
В начале беспорядков в 2104 году Матюха стал народным мэром от «ДНР».
Звездный час Матюхи - это митинг 12 мая, на следующий день после референдума. Он всерьез воспринял свое назначение. Всех благодарил. Заверял, что всегда был и останется с народом. Даже официально запротоколировал на листках бумаги свое избрание «народным мэром».
Затем на правах сильного (или, наверное, «законно избранного») отстранил своего бывшего патрона. Евгений Клеп (городской голова Горловки до 2014 года ) вначале не соглашался уступать кресло Матюхе, но после появления автоматчиков изменил свое отношение к Эдуарду Андреевичу.
Тогда в интервью представителям СМИ он рассказывал, как будет строить порядок в городе
«Громких заявлений делать не буду, так как руководство нашей республики должно определиться, какой будет законодательная база республики, хозяйственный кодекс, налоговый кодекс, правовое законодательство. Я понимаю, что сегодня нужно вместе с представителями народа Горловки четко определить, какие проблемы существуют. Я их знаю, но за последнее время их скопилось огромное количество, и мы должны с народом определить, какие являются первоочередными. Будем первоочередное внимание уделять восстановлению жилого фонда, осуществлять контроль и координацию коммунальных служб. Есть у меня вопросы к «Компании «Вода Донбасса», к «Угольку», «Теплосети», но есть вопросы и к населению нашего города. В настоящее время нужно быть не только социально-активным, но и ответственным», - говорил Матюха.
Однако продержался он на должности мэра лишь месяц.
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Не , ну в этом отношении как раз можно и нужно перенять опыт луганды : комендантский час , на подвал за любое кривое слово об Украине и т.д. Арсенал богатый. И чсх - именно тогда любить и будут !
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главное-крови не жалеть.и плетей побольше.
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тем более к таким воспитательным мерам дамбасню уже русня приучила. так что это им только на пользу.
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их ценности такие другие на сегодня, хотя интеграция-это процесс не одного года....лопаты в руки и восстанавливайте, что разрушили
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Хуйло опять с торговыми партнерами с Германии и Франции нам навязывает особый статус Донбасса, а безвольный Петя на все согласен.
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Татьяна...Ну не безвольный он. Иначе бы не подмял под себя украинцев... А хитро -подлый враг. Зарабатывающий на слепоте наивных трудяг. И ему выгодны неразберихи и отсутствие контроля со стороны народа. Это гешефт. Аморальный ,но суперприбыльный.
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Безвольный перед теми, кто сильнее и могущественнее. Это тут он на нас по полной отрывается. Бо позволяем.
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Запад и особенно Америка,хотят выгоды нам. Это он все извращает и перекручивает. Донося до нас ложную информацию.
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это обычный шыкаладный бред наполовину с мыролюбным гешефтом и безальтернативностью.
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Мне кажется, что эффект от испытания Ыном водородной бомбы покажется детской хлопушкой по сравнению с воздействием этого закона на патриотично настроенных украинцев.
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"Я законопроект этот не видел, я не могу его комментировать." - Никто не видел кроме избранных...Это наверное готовят сюрприз - "Встречайте Захарченко и Плотницкого губернаторов особых территорий!!"
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Президент внесе закон по Донбасу в середу. Оприлюднені проекти - застарілі

Вівторок, 3 жовтня 2017, 15:32
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Какое взаимодействие с донбасятами ,если из-за них убили 10 тысяч человек?
"Давать мразям любые обещания, вешать их будем потом "- заместитель губернатора Коломойского
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Такое НИКОГДА не прощается , каждую тварь медленно но уверенно по одному будем "вистегивать" с общества, будет незаметно и удобно , ведь бывают же несчастные случаи , вот и будут для каждой продажной душонки
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Я конечно повторяюсь, но меня от злости просто прет. Не хотели Тимоху? Улыбалась Путину, варрофка, хотела коалицию с регионалами, не можете выбрать из сортов говна?! Ну ешьте теперь "шоколад" по самое немогу!
Люди, до сих пор доверяющие президенту и его компании, подобны рогатому глупцу, верящему что его жена действительно бесконечно ночует у подруги, где-то случайно откапывает себе "за 1000гр" в секонд хенде обалденное норковое манто, покупает себе на день рождения и 8-е марта "бижутерию" с подозрительно сияющими всеми цветами радуги "фионитами" и, кроме всего прочего, наотрез отказывается исполнять супружеский долг, ссылаясь на бесконечную головную боль. Но... при этом время от времени, говорит, что очень вас любит, и по утрам целует в еще не побритую щеку.
Когда же мы уже научимся судить людей по их делам , а не словам?
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чепуха, тех кто не на оккупированной территории не сильно то уважают барыги и остальных не будут уважать, не стоит преукрашать действительность, выдумали какую то реинтеграцию нелепую, реинтеграция может быть Кубани а не Донбасса
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Нехай з ними чорти в пеклі взаємодіють! Тісно так взаємодіють!
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Точно, фильтрационные лагеря, поражение в гражданских правах и черта оседлости.
А не льготы в трудоустройстве и пониженный бал ЗНО при поступлении!
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Принятие института негражданства в Украине... И провести экзамены на гражданство в Лугандоне... лет этак через 10...
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Ребята,я из Донецка. Выбирайте меня. Только я не хочу быть на виду. Я могу быть тайным советником )) - Как проще и эффективно вычистить эту гниль без шума и пыли. - Все будут довольны,так и не поняв как остались без крова и гражданства ))
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Была нормальная практика- статус негражданина или депортация на историческую родину. А если рашка залупнётся-заберём Кубань,Ставрополь и Воронеж
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Тем более это древняя украинская территория
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Вот из-за таких уродов как ты и Крым отдали без боя.
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Що значить без бою? Бій триває і агресор несе втрати в повному об'ємі. Кожен громадянин країни агресора несе втрати і війна закінчиться повною поразкою агресора з розпадом рф на складові частини. Не зрозуміло тільки де рюськіє після того будуть жити.
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Марсово Поле В центре Санкт-Петербурга на площади почти в 9 гектаров расположился еще один крупнейший сквер, получивший название - Марсово поле. Расположен парковый комплекс между Летним и Михайловским садом, с одной стороны, а с другой, граница определена Невой и площадью Суворова. Марсово поле - это символ памяти павших.Само Марсово поле в Санкт-Петербурге содержит только одну достопримечательность - мемориал и Вечный огонь, находящийся в центре мемориала. Прогуляться можно как днём, так и ночью (Поле постоянно освещается фонарями, установленными вдоль дорожек парка).Вход бесплатный.В конце мая, начале июня, по всему Полю начинает цвести сирень. https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298507-d306235-r327096125-Field_of_Mars_Marsovo_Pole-St_Petersburg_Northwestern_District.html#
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К чему это? Есть фотки,как закапывали там коммуняк в 1917 году.прямо в траншеи.
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Будет лучше если им дать харч и на планету войны.
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Закон, который никто не видел и никто не читал, но все его комментируют.
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в этих рамках будет...

Багдашкин Михаил СУДЬБА УКРАИНЫ БЫЛА ОТПРЕЛЕНА 17.02.2015. В этот день была принята Резолюция СБ ООН №2202 - документ обязательный для выполнения, не требующий ратификации в Зраде, обязывающий Украину капитулировать на условиях России. Закон Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» от 16 сентября 2014 года №1680-VII (В редакции Закона Украины от 17.03.2015 г. №256-VIII) является частью Резолюции, Примечанием к Комплексу мер по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015. Закон был отредактирован с соответствие с требованиями Резолюции. Вот его текст:
Примечания
Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:
• освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
• право на языковое самоопределение;
• участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
• возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
• государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
• содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
• создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
• полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Выборы во Франции, Германии и США прошли и теперь они с новыми силами принялись за уничтожение Украины по сценарию Резолюции СБ ООН. Других вариантов нет, а Запад живет исключительно по процедуре - подписали капитуляцию, сдавайтесь.
Обратите внимание, что 1й и 2й армейские корпуса МИЛИЦИИ «ДНР» и «ЛНР» созданы во исполнение Резолюции СБ ООН и Закона Украины. Таким образов являются ЗАКОННЫМИ, а не террористическими, как нам это до сих пор втирают.
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когда закон подадут на голосование, будет поздно дергаться и ознакамливаться. руки выкрутят и заставят проголосовать! у нас же парламентская почти модель правления корытом!
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для початку кожному дамбассу на лобешніку треба поставити тавро, щоб всі знали що перед тобою латентний українофоб
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"Я законопроект этот не видел......"(с)
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Как я поняла, то многие этот "закопроект" не видели, но почему-то считают его, с некоторыми поправками/дополнениями, важным(!) для возврата оккупированных территорий.......
Напоминает: купить кота в мешке (с)
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Тех людей можно только заставить,там уже так головы промыты рашатв...
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откуда на дамбасе бамбасе люди? там ведь дамбасяне и изиг у них дамбасский.
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Закон о реинтеграции Донбасса должен содержать обязательную площадь резервации, высоту забора и гарантировать комендантский час до 2050 года.
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не высоту забора нужно регламентировать в этом законе, а высоту трубы крематория, который будет утилизировать дамбасню.
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Высота должна быть такой чтобы из-за кривизны Земли в Кремле увидели.
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Под вывеской
непонятного слова "реинтеграция" хотят окончательно предать
Украину...
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Закон о реинтеграции Донбасса должен содержать стратегию взаимодействия с людьми с Украины и только они должны решить нужна им эта интеграция ,или еще пузырь поставят дабы ишли убийцы украинского народа прямиком туда.куда хотят...в обьятия куйла...
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Пусть пистуют. Главное территорию вернуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о реинтеграции Донбасса должен содержать стратегию взаимодействия с людьми с оккупированных территорий, - Черныш
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