 Закон о реинтеграции Донбасса должен содержать стратегию взаимодействия с людьми с оккупированных территорий, - Черныш

"Я законопроект этот не видел, я не могу его комментировать.... Мне кажется, в этом законе должна быть - если бы мы его разрабатывали - четко выписанная составляющая относительно наших намерений… чтобы обеспечить контакт с этими людьми, чтобы нам было легко интегрировать после восстановления контроля над теми территориями, которые мы, к сожалению, не контролируем из-за действий РФ", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, такой законопроект должен касаться трех аспектов, в частности: как организовать военное управление, как задекларировать преданность Украины обязательствам и декларациям, которые она дала партнерам по имплементации Минских соглашений.
"Третья составляющая - это непосредственно по реинтеграции, какие пути мы выбираем, как мы взаимодействуем с людьми, как мы обеспечиваем соблюдение прав тех людей. Реинтегрировать людей ты не можешь, если не декларируешь им ценности, которые ты разделяешь", - добавил министр.
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11:41, 3 октября
Общество
декларацию на сайте Национального антикоррупционного бюро Матюхи Елены Ивановны, жены экс-народного мэра Горловки.
В декларации указано, что семья владеет квартирой в оккупированной Горловке, в их собственности есть автомобиль, зарегистрированный на супруга, а дети, свекровь и свекор декларанта Елены Матюхи получают все необходимые выплаты, предназначенные для переселенцев. Проживают в Киеве.
Напомним, Эдуард Матюха работал при украинской власти в городской администрации Горловки на должности первого заместителя мэра. Его жена после назначения мужа возглавила предприятие города, учредителем которого стал городской совет .
В начале беспорядков в 2104 году Матюха стал народным мэром от «ДНР».
Звездный час Матюхи - это митинг 12 мая, на следующий день после референдума. Он всерьез воспринял свое назначение. Всех благодарил. Заверял, что всегда был и останется с народом. Даже официально запротоколировал на листках бумаги свое избрание «народным мэром».
Затем на правах сильного (или, наверное, «законно избранного») отстранил своего бывшего патрона. Евгений Клеп (городской голова Горловки до 2014 года ) вначале не соглашался уступать кресло Матюхе, но после появления автоматчиков изменил свое отношение к Эдуарду Андреевичу.
Тогда в интервью представителям СМИ он рассказывал, как будет строить порядок в городе
«Громких заявлений делать не буду, так как руководство нашей республики должно определиться, какой будет законодательная база республики, хозяйственный кодекс, налоговый кодекс, правовое законодательство. Я понимаю, что сегодня нужно вместе с представителями народа Горловки четко определить, какие проблемы существуют. Я их знаю, но за последнее время их скопилось огромное количество, и мы должны с народом определить, какие являются первоочередными. Будем первоочередное внимание уделять восстановлению жилого фонда, осуществлять контроль и координацию коммунальных служб. Есть у меня вопросы к «Компании «Вода Донбасса», к «Угольку», «Теплосети», но есть вопросы и к населению нашего города. В настоящее время нужно быть не только социально-активным, но и ответственным», - говорил Матюха.
Однако продержался он на должности мэра лишь месяц.
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Вівторок, 3 жовтня 2017, 15:32
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"Давать мразям любые обещания, вешать их будем потом "- заместитель губернатора Коломойского
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Люди, до сих пор доверяющие президенту и его компании, подобны рогатому глупцу, верящему что его жена действительно бесконечно ночует у подруги, где-то случайно откапывает себе "за 1000гр" в секонд хенде обалденное норковое манто, покупает себе на день рождения и 8-е марта "бижутерию" с подозрительно сияющими всеми цветами радуги "фионитами" и, кроме всего прочего, наотрез отказывается исполнять супружеский долг, ссылаясь на бесконечную головную боль. Но... при этом время от времени, говорит, что очень вас любит, и по утрам целует в еще не побритую щеку.
Когда же мы уже научимся судить людей по их делам , а не словам?
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А не льготы в трудоустройстве и пониженный бал ЗНО при поступлении!
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Багдашкин Михаил СУДЬБА УКРАИНЫ БЫЛА ОТПРЕЛЕНА 17.02.2015. В этот день была принята Резолюция СБ ООН №2202 - документ обязательный для выполнения, не требующий ратификации в Зраде, обязывающий Украину капитулировать на условиях России. Закон Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» от 16 сентября 2014 года №1680-VII (В редакции Закона Украины от 17.03.2015 г. №256-VIII) является частью Резолюции, Примечанием к Комплексу мер по выполнению Минских договоренностей от 12.02.2015. Закон был отредактирован с соответствие с требованиями Резолюции. Вот его текст:
Примечания
Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включают следующее:
• освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
• право на языковое самоопределение;
• участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
• возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
• государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
• содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
• создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
• полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Выборы во Франции, Германии и США прошли и теперь они с новыми силами принялись за уничтожение Украины по сценарию Резолюции СБ ООН. Других вариантов нет, а Запад живет исключительно по процедуре - подписали капитуляцию, сдавайтесь.
Обратите внимание, что 1й и 2й армейские корпуса МИЛИЦИИ «ДНР» и «ЛНР» созданы во исполнение Резолюции СБ ООН и Закона Украины. Таким образов являются ЗАКОННЫМИ, а не террористическими, как нам это до сих пор втирают.
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Как я поняла, то многие этот "закопроект" не видели, но почему-то считают его, с некоторыми поправками/дополнениями, важным(!) для возврата оккупированных территорий.......
Напоминает: купить кота в мешке (с)
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непонятного слова "реинтеграция" хотят окончательно предать
Украину...
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