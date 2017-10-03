EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, За рубежом
  1304  15
Материалы по теме:
Все про:Крым (20821) оккупация (7363) Россия (72483) чиновник (1478)

 У российского экс-министра Улюкаева нашли имущество в оккупированном Крыму

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Свою вину он не признает.

По данным российской прокуратуры, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, владеет недвижимостью в оккупиированном Крыму, Москве и Смоленске, передает Цензор.НЕТ. Об этом 3 октября сообщает агентство "РИА Новости Крым", ссылаясь на выступление прокурора в зале Замоскворецкого суда Москвы.

По данным стороны обвинения, у бывшего российского министра есть дом и земельный участок в Ялте, дом и участок в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области,.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты могут передать дело Балуха в другой "суд", - правозащитник

Экс-глава Минэкономразвития России и его семья владеют четырьмя квартирами в Москве.

Две двухкомнатные квартиры находятся на Малой Лубянке и Воскресенской улице, одна четырехкомнатная - на Малой Бронной и пятикомнатная на улице Улофа Пальме.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев в комментарии журналистам пояснил, что некоторое имущество прокурор зачитал по два раза, а одну из квартир огласил пять раз.

"Это просто выписка из Росреестра, некоторое имущество ему уже не принадлежит", - пояснил он.

Бывший министр был задержан в ноябре прошлого года в офисе компании "Роснефть".

По версии российского следствия, Улюкаев требовал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть".

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Свою вину он не признает.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это тот питуч, который смел говорить, что экономика раиси в жопе из-за санкций?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Не грози Сечину, попивая чай у себя в минэкономразвития", перефразируя небезызвестный фильм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тавішо !
и шо ?
получается что раша вместе с крімом отжала отжатое ?
каааапец !
еще один повод біл для анексии кріма ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Новость звучит так, как будто ему грозит срок именно за это...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А коли ж нашим міністрам Феміда буде закон розказувати, десь той Бочковський дівся, а так кролик його гарно із засідання Кабміну виводив для показухи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да пофигу, шо там у мокшан. Больше интересует, когда за наших "нищебродов" возьмутся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та і йух з ним,якщо вже по великому рахунку брати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тряхнуть укродепутатов, то там через одного недвижимость в Крыму, а у Президента там и предприятия. Хотя Крым же Украина, и Липецк Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот оказывается где этот ублюдок дно нащупал.На берегу Ялты! Я бы его крюк под ребро и к потолку подвесил. Пусть подумает над своим поведением.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Улюкаев -нищий,по сравнению с Соловьёвым.Хакер Левашов ,которого Испания выдаёт США,оказался штатным офицером ФСБ.Влиял на результаты выборов в США.Занимается этим с 1999 года.Звание по выслуге ,наверное,немалое.(ВВС)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот пойманым в сирии ихтамнетам из имущества разве шо понадобится небольшой ящичек
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скорее всего у русни есть кого предложить на обмен. Не договорятся-тогда сожгут живьём. Они это любят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ российского экс-министра Улюкаева нашли имущество в оккупированном Крыму
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти