 У российского экс-министра Улюкаева нашли имущество в оккупированном Крыму

По данным российской прокуратуры, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, владеет недвижимостью в оккупиированном Крыму, Москве и Смоленске, передает Цензор.НЕТ. Об этом 3 октября сообщает агентство "РИА Новости Крым", ссылаясь на выступление прокурора в зале Замоскворецкого суда Москвы.
По данным стороны обвинения, у бывшего российского министра есть дом и земельный участок в Ялте, дом и участок в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области,.
Экс-глава Минэкономразвития России и его семья владеют четырьмя квартирами в Москве.
Две двухкомнатные квартиры находятся на Малой Лубянке и Воскресенской улице, одна четырехкомнатная - на Малой Бронной и пятикомнатная на улице Улофа Пальме.
Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев в комментарии журналистам пояснил, что некоторое имущество прокурор зачитал по два раза, а одну из квартир огласил пять раз.
"Это просто выписка из Росреестра, некоторое имущество ему уже не принадлежит", - пояснил он.
Бывший министр был задержан в ноябре прошлого года в офисе компании "Роснефть".
По версии российского следствия, Улюкаев требовал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть".
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Свою вину он не признает.
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и шо ?
получается что раша вместе с крімом отжала отжатое ?
каааапец !
еще один повод біл для анексии кріма ?
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