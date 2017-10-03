 Оккупанты могут передать дело Балуха в другой "суд", - правозащитник

Об этом заявил эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В Раздольненском суде есть трое судей, работающие по уголовным делам, и двое из них уже участвовали в деле. Собственно, главная причина отмены решения: судья Мария Бедрицкая уже выносила обвинительный приговор Владимиру Балуху и не могла быть объективной. Летом 2016 года после обыска и избиения ему вменили оскорбление представителя власти, назначив 320 часов общественных работ. В общем, новый процесс может растянуться надолго", - отметил правозащитник.
Подконтрольный Кремлю Верховный "суд" аннексированного Крыма 2 октября отправил дело украинского активиста Владимира Балуха на дополнительное расследование. Причина - нарушения в уголовно-процессуальном законодательстве соседней России.
Подконтрольный Кремлю Раздольненский "суд" аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.
Активист своей вины не признал, его защита подала апелляционную жалобу.
Украинские правозащитники подали в Европейский суд по правам человека две жалобы по поводу преследования украинского активиста Владимира Балуха.
Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с вынесением подконтрольным Кремлю крымским судом приговора по делу гражданина Украины Владимира Балуха и потребовало прекратить его преследование.
ФСБ задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную на стене его дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
334 0
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
На мусульман в Крыму оказывают давление из-за отказа сотрудничать с российской властью, - Исмагилов(32)
Лутковская просит российскую коллегу гарантировать Умерову адекватную медицинскую помощь(11)
"Заключение крымских татар в Крыму – это "попытка России осудить ООН", - Чубаров(8)
В оккупированном Крыму задержаны три крымских татарина, – адвокат Семедляев. ВИДЕО(4)
"Ничего политического в докладе по правам человека в Крыму нет", - Божаник(9)
Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)(38)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума