 Саакашвили попросил в Украине политического убежища

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала в комментарии "РБК-Украина".
"Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса", - сказал адвокат.
Напомним, сегодня Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экстрадиционная проверка предварительно показала наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в Грузию.
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Приобретя жилье в Черкассах и играя на эмоциях, а не на знаниях юридических-что случится с Батькивщиной, с ее голосами на выборах?.... Самопомочи?....
Так что о гонениях со стороны Украины даже и писать незачем, а вот возвращение в Грузию.....Ведь правильно я писала 9 сентября о возможных путях этого, простите, марионетки,
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Так же как и в Украине.
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А вот немного ссылочек на сегодняшнюю власть Грузии:
По заявлению секретаря внешних отношений ЕНД Гиги Бокерия, "у Грузии сегодня есть назначенный Иванишвили премьер, который практически призывает Запад и свободный мир, не поставлять Украине оборонное оружие".
http://www.apsny.ge/2014/pol/1417056738.php
Грузинская делегация не голосовала в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию в отношении Украины.
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gruzinskaya-delegaciya-ne-golosovala-v-pase-za-rezolyucii-po-ukraine-sakvarelidze-760483.html
Современное грузинское правительство втихаря признает Крым российским, и даже отправляет детей в краденый Артек для изучения русского языка.
Димитри Шашкин считает, что вряд ли ученики 146-й школы поехали в Крым без ведома министерства: "Эта некрасивая история - еще один пример того, что правящая партия "Грузинская мечта" декларирует одно, а делает совсем другое. Премьер-министр не устает утверждать, что будущее Грузии - с Европой и США, но это, к сожалению, только слова. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/chto-delayut-gruzinskie-deti-v-krymskom-arteke-920362.html
Бывший спикер парламента Грузии, руководитель партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает, что Крым есть и останется российским. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
"Сейчас (Крым) российский. И мне кажется, что будет таковым", - заявила Бурджанадзе.
При этом она отметила, что ситуацию в Крыму нельзя сравнивать с Абхазией и Южной Осетией.
"В Крыму в референдуме принимали участие 93 или 95% населения, которое проживало там, а в Абхазии и Южной Осетии референдум проводили после того, как из Абхазии были выгнаны 300 тысяч человек, а из Южной Осетии - 150 тысяч", - сказала политик.
Она также раскритиковала назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской ОГА, заявив, что "Украине это будет очень дорого стоить".
"Когда бывший президент суверенного государства соглашается стать губернатором пусть даже очень важной уважаемой области уважаемого государства - это уже оскорбление собственного народа", -- заявила Бурджанадзе.
"Лично я и очень многие жители в Грузии эти действия Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. - "ГОРДОН") восприняли просто-напросто как пощечину и правительству Грузии, и грузинскому народу", - добавила она.
http://gordonua.com/news/politics/nino-burdzhanadze-krym-est-i-budet-rossiyskim-89115.html
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По факту не слов грузинской власти, а дел есть что сказать: 03.10.2017 17:21 ?
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- признал, что он не гражданин Украины?
Нифигасе беженец подломил государственную границу!
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Кстати, ольгинец: а с чего ты взял, что Саакашвили не гражданин Украины?
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Подозреваю, что на этот вопрос тебе ответить нечего, бот.
А свои выдумки оставь для своих домашних.
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просит дать ему политическое убежище от преследования злой Грузии?
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
Стаття 25
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України
- або виданий іншій державі.
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и подтвердил своим слезивым обращением...
А во-вторых на месте липецкого Педры - я бы только аплодировал Сааке...
Ну сам подумай: в шоколадно-соевые за три года их правления - разочаровалась большая часть электората... и уж точно голосовать больше за них не будут... тогда за кого? Выбор небольшой: Матькищина, Оппоблок, Радикалы, Садоводы... Но тут выпрыгивает как чертик из табакерки кум главной шоколадки Саака и заявляет: я и есть ваша главная оппозиция, за 70 дней положу на лопатки всех барыг, коррупционеров, ворьё, сепаров и т.д.... Народ сразу же забивает болт на Матькищину, Оппоблок, Радткалов, и Садоводов которые всем тоже надоели... и бежит стройными рядами голосовать за Михо... Потом попав в Раду - Михо получает свою пайку и затыкается до следующих выборов...
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теперь поняттео, почему едут в польшу
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Повторю: с чего ты взял, что Саакашвили не гражданин Украины? На основании какого документа? Твои измышления мне не интересны, документ - в студию!
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Нет ни одного документа подтверждающего это. Только истеричные визги кацапско-соевой власти и их ботов.
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У нас тоже такие "украинцы" есть. Мы их ватой называем.
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Шо там еще в ольгинской методичке, бот? Не стесняйся, вываливай.
P.S. Судя по твоему профилю - зарегистрировался ты специально, что бы под видом грузина поливать помоями Саакашвили.
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Но, он вроде под грузина косит. 03.10.2017 17:32
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А "скотина брехливая" здесь ты и твои рыгоанально-соевые хозяева, бот.
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Вон сколько на ветку набежало, причем мгновенно. Явно по команде.
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А еще это видно по вашим методичкам, соя.
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А смайлик в конце каждого твоего высера типа очень смешно, да шариков?
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Сулико прошвырнулся по Украине, подыскал жильё в Черкассах и пообещал свергнуть власть барыг ( без фамилий, упаси Боже!)
народ откликнулся вяло
после этого фиаско флажок потенции упал
теперь включён вариант2 - договорняк, кои так любит наш Президент
обратите внимание - Юлия (блин, всегда звали Жулей) уже готова голосовать за пенсионную реформу
резюме: крутые горки всегда укатывают сивок
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