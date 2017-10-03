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Все про:Саакашвили (2157) убежище (215) Госмиграция (138)

 Саакашвили попросил в Украине политического убежища

саакашвили

Соответствующее заявление Саакашвили подал в ГМС 11 сентября.

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала в комментарии "РБК-Украина".

"Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище - это бытовое название этого статуса", - сказал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существуют обстоятельства, препятствующие экстрадиции Саакашвили, - Луценко

Напомним, сегодня Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экстрадиционная проверка предварительно показала наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в Грузию.


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В том весь абсурд нашего законодательства и состоит, что теперь гражданин Украинины вынужден просить политического убежища в Украине. Причем тут Саакашвили? Это результат работы наших "рехворматоров".
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такого не бывает и это против здравова смысла и буквы закона - он может оспорить в суде решение о выдачи другому государству (кстати, это разпростанённая практика) но гражданин в своей стране не может просит политического убежища - это нонсенс и судебная практика в Мире такого не знает.
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Видимо, что интрига подыгрывается для рейтинга , ведь эта инфа уже была здесь.
Приобретя жилье в Черкассах и играя на эмоциях, а не на знаниях юридических-что случится с Батькивщиной, с ее голосами на выборах?.... Самопомочи?....

Так что о гонениях со стороны Украины даже и писать незачем, а вот возвращение в Грузию.....Ведь правильно я писала 9 сентября о возможных путях этого, простите, марионетки,
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миша построил самую честную страну с мире, с самыми адекватными неподкупными судами. Не понятно, правда чего он так теперь боится ехать в неподкупную честную страну...
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Еще миллион раз напишите о судах. Это так оригинально.
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Может потому, что в Грузии произошла контрреволюция и к власти пришли ваши кремлевские хозяева, через своих марионеток?
Так же как и в Украине.
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При прокремлевских марионетках в Грузии проходят самые большие учения НАТО, за последние 30 лет? Как то странно для прикацапленых. Да и безвиз они получили с ЕС при "прокремлевских" марионетках. Опять странно...
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При януковоще в Украине тоже проходили учения с НАТО. Так шо засуньте свою методичку...
А вот немного ссылочек на сегодняшнюю власть Грузии:

По заявлению секретаря внешних отношений ЕНД Гиги Бокерия, "у Грузии сегодня есть назначенный Иванишвили премьер, который практически призывает Запад и свободный мир, не поставлять Украине оборонное оружие".
http://www.apsny.ge/2014/pol/1417056738.php

Грузинская делегация не голосовала в Парламентской ассамблее Совета Европы за резолюцию в отношении Украины.
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/gruzinskaya-delegaciya-ne-golosovala-v-pase-za-rezolyucii-po-ukraine-sakvarelidze-760483.html

Современное грузинское правительство втихаря признает Крым российским, и даже отправляет детей в краденый Артек для изучения русского языка.

Димитри Шашкин считает, что вряд ли ученики 146-й школы поехали в Крым без ведома министерства: "Эта некрасивая история - еще один пример того, что правящая партия "Грузинская мечта" декларирует одно, а делает совсем другое. Премьер-министр не устает утверждать, что будущее Грузии - с Европой и США, но это, к сожалению, только слова. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/chto-delayut-gruzinskie-deti-v-krymskom-arteke-920362.html

Бывший спикер парламента Грузии, руководитель партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает, что Крым есть и останется российским. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
"Сейчас (Крым) российский. И мне кажется, что будет таковым", - заявила Бурджанадзе.
При этом она отметила, что ситуацию в Крыму нельзя сравнивать с Абхазией и Южной Осетией.
"В Крыму в референдуме принимали участие 93 или 95% населения, которое проживало там, а в Абхазии и Южной Осетии референдум проводили после того, как из Абхазии были выгнаны 300 тысяч человек, а из Южной Осетии - 150 тысяч", - сказала политик.
Она также раскритиковала назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Одесской ОГА, заявив, что "Украине это будет очень дорого стоить".
"Когда бывший президент суверенного государства соглашается стать губернатором пусть даже очень важной уважаемой области уважаемого государства - это уже оскорбление собственного народа", -- заявила Бурджанадзе.
"Лично я и очень многие жители в Грузии эти действия Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. - "ГОРДОН") восприняли просто-напросто как пощечину и правительству Грузии, и грузинскому народу", - добавила она.
http://gordonua.com/news/politics/nino-burdzhanadze-krym-est-i-budet-rossiyskim-89115.html
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Ага вся страна была набита техникой как в Грузии и безвиз при овоще получили, а не побитых студентов на майдане. Все мы поняли, успокойся, зрадобот. Методы у вас стандартные по отмазыванию своих бандючков
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По ссылкам есть, что сказать, кацап? Или в методичку не внесли?
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умничка, именно по этой причине Грузия получает помощь от ЕС и НАТО - да чего надо бить иваном в голове, чтоб не видеть эти противоречия.
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Высер не засчитан, бот. И януковощь и педра тоже получали помощь от ЕС и НАТО.
По факту не слов грузинской власти, а дел есть что сказать: 03.10.2017 17:21 ?

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При всей неоднозначности личности Саакашвили, неправильным была бы экстрадиция его в Грузию.
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То есть этим прошением Саакашвили
- признал, что он не гражданин Украины?
Нифигасе беженец подломил государственную границу!

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С чего вдруг? Просто подстраховался. И ваши соевые визги ничего не изменят.
Кстати, ольгинец: а с чего ты взял, что Саакашвили не гражданин Украины?
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Еще раз с чего ты взял, что Саакашвили не гражданин Украины?

Подозреваю, что на этот вопрос тебе ответить нечего, бот.
А свои выдумки оставь для своих домашних.
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Ну ты и тупой... по твоему нормально если гражданин Украины
просит дать ему политическое убежище от преследования злой Грузии?

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Стаття 25
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України
- або виданий іншій державі.
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Во-первых он не гражданин Украины, что он сам
и подтвердил своим слезивым обращением...
А во-вторых на месте липецкого Педры - я бы только аплодировал Сааке...
Ну сам подумай: в шоколадно-соевые за три года их правления - разочаровалась большая часть электората... и уж точно голосовать больше за них не будут... тогда за кого? Выбор небольшой: Матькищина, Оппоблок, Радикалы, Садоводы... Но тут выпрыгивает как чертик из табакерки кум главной шоколадки Саака и заявляет: я и есть ваша главная оппозиция, за 70 дней положу на лопатки всех барыг, коррупционеров, ворьё, сепаров и т.д.... Народ сразу же забивает болт на Матькищину, Оппоблок, Радткалов, и Садоводов которые всем тоже надоели... и бежит стройными рядами голосовать за Михо... Потом попав в Раду - Михо получает свою пайку и затыкается до следующих выборов...

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другими словами Украина не предоставляет убежища своим гражданам,
теперь поняттео, почему едут в польшу
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Опять модератор взялся удалять мои посты.
Повторю: с чего ты взял, что Саакашвили не гражданин Украины? На основании какого документа? Твои измышления мне не интересны, документ - в студию!
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Почему би и не отправит своему народу? вед они его любят..вед столько хорошего он им сделал....чего боятся?
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Было би некоректно если грузия покривало би Януковича. Ми би его вам отдали. А почему ви покриваете криминала Саакашвили, когда народ требует его осудить?
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Нє, вірна новина звучить так - " Саакашвілі попросив політичного притулку у бариги".
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Михо скоро станет президентом Украины и пересажает всех этих ублюдков за два месяца . так как он сделал это в Грузии .
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Ну исходя из того, что он назвал дату возвращения и так и сделал, то в вопросах сроков ему можно доверять)
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А для этого есть детская считалочка - царь, царевич, король, королевич ...ну и тд))
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Саакашвили обещал вернуться в Украину и вернулся. Факт? Факт! Причём назвал конкретную дату за месяц и никто ему не помешал.Факт.По закону Украины он лишён гражданства.Факт. По тому же закону Украины он подал прошение о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине , как лицо не имеющее гражданства. Факт. Теперь он не подлежит экстрадиции ( читай - не выпрут) Факт. Обжалует указ Порошенко и вернёт гражданство.И это тоже будет фактом. И в Грузию его не отдадут, потому что Интерпол признал претензии Грузии чисто политическими. Нормальная юридическая комбинация и почему так визжат порохоботы - непонятно. Вы силы-то поберегите, ещё не время так орать.
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По закону Украины он лишён гражданства.Факт. - нет. Не факт!

Нет ни одного документа подтверждающего это. Только истеричные визги кацапско-соевой власти и их ботов.
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Ну пусть так.... Будет суд и там разберутся, документ это или визги Петра.
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Он нам обещал вернутся и в грузии, но почему то забил...
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Если он любимец народа в Грузии, то этот народ его защитит. А почему он верит своему народу?
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А Порошенко любимец своего народа?)Пусть грузины спросят у украинцев, как они относятся к Порошенко и каждый грузин получит ответ, который ему по душе. Разве не так?
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Я не вмешиваюс в дела Украинцев. А вы хотите мне учить что Грузини думают о Саакашвили.
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Ты из этих грузин, которые кричали: расия, расия путен приди, путен ввиди, саакашвили - агент ЦРУ?
У нас тоже такие "украинцы" есть. Мы их ватой называем.
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Я вас не собираюсь учить. Я всего лишь намекнул, что и Саакашвили и Порошенко найдут в своих странах и сторонников и противников и просто равнодушных. Потом вы берёте мнение одних из этой троицы и говорите от лица всего народа. А это уже ложь.Что не так?
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geoman7-на тебе уже,отдохни,а то еще покусаешь Саакашвили на экране прямо в своем Ольгино


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Вспомнил старый еврейский анекдот,когда пришел чел к рэбэ,и пожаловался на жизнь:живёт с больноой женой,тремя детьми,с парализованной тещеё в однокомнатной,зарплата никакая,и тд что делать?А тот посоветовал завести козла,ну и..
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Да бросте...он продал Грузинское гражданство, значит он продаст и украинское...Емо толко власть нужна и для этого он хот против своей семьи пойдёт.
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Кто это "мы"? Не мычи, за себя отвечай. Я ничего не продавал.
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Ему так власть нужна, что он имея полную её полноту в Грузии не остался диктатором на золотом унитазе, а мирно и демократично ушел.
Шо там еще в ольгинской методичке, бот? Не стесняйся, вываливай.

P.S. Судя по твоему профилю - зарегистрировался ты специально, что бы под видом грузина поливать помоями Саакашвили.
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продал кому?Фамилию давай,не тебе ли случайно-ольгинцу дебильному?
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всё подстроено - Михо проект Порошенко и оттягивает голоса у конкурентов БПП
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Эта минстецевская методичка уже устарела.
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Вряд ли. Кто-то уже бы выложил факты. И что он может оттянуть? Выехать на Саакашвили могут. И как только выедут, он снова попадёт в опалу, потому, что понимают, что Михо может запросто через них переступить.
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Во как! Что ж ты бля у такой херовой власти убежища просишь? А в Европе целый "ряд стран" предлагал гражданство и не согласился. Видно так "предлагали". А в Америке прям лучшие универы наперегонки предлагали работу. Вот скотина брехливая. А я бы на месте наших большую дулю скрутил.
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Наши засранцы и так всех импортных спецов обдристали.
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Люди читающие текст, а не заголовки не задают подобных вопросов)
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Не знаю, не знаю, как может дополнительная защита и политическое убежище трактоваться, как одно и то же понятие. Даже если я в этом и не прав, то остальное в моем комментарии я оставляю без изменений. Брехло саака, баба базарная.
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А он не просит у власти убежища. Он ставит прокацапско-соевую власть буквой ЗЮ.
А "скотина брехливая" здесь ты и твои рыгоанально-соевые хозяева, бот.
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Просто его не поняли, он рвался через границу, чтобы просить убежища.
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Да уж, знатно жжёт соевым только от упоминания Миши
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Истерика на лицо.
Вон сколько на ветку набежало, причем мгновенно. Явно по команде.
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А когда новость о Парашенко, то такие, как ты набегают не по команде, а по зову сердца?
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Такие как я приходят. А не набегают стаями, по команде. Это очень хорошо видно по дате/времени публикации новости и по дате/времени комментариев.
А еще это видно по вашим методичкам, соя.
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Ааа, типерь панятна!
А смайлик в конце каждого твоего высера типа очень смешно, да шариков?
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Да не виляй хвостом. У всех тут жжёт, иначе ты тут с дымящейся пятой точной не тёрся бы
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налицо - наречие, пишется слитно
по теме
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резюме: крутые горки всегда укатывают сивок
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а какое у него гражданство, от какой страны он убегает, вроде прибежал с Польши
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили попросил в Украине политического убежища
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