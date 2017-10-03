 Комитет ВР по нацбезопасности в среду рассмотрит ситуацию со взрывами в Калиновке, - Тымчук

Об этом сообщает

со ссылкой на

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"В повестке дня лишь два пункта. Первый - ситуация со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке. Второй вопрос - бюджет-2018 именно в секторе военного бюджета", - сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук во вторник.

Он отметил, что будет заслушана информация Министерства обороны Украины по реализации бюджетных средств на совершенствование системы охраны и обеспечение работ на базах и арсенала в 2017 году.

Отвечая на вопрос о том, будет ли комитет рассматривать вопрос наказания виновных по инциденту в Калиновке, Д.Тымчук сказал: "Думаю, вопрос будет поставлен на самом заседании, по результатам рассмотрения, но сейчас в утвержденной повестке дня его нет".

Ранее народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициировал рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку начальника Генштаба В.Муженко и его заместителя, отвечающего за безопасность военных складов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Военного кабинета потребовал отставки начальника Генштаба.

Сам В.Муженко заявил: "Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится".

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко попросила политиков воздержаться от заявлений и призывов в связи с пожаром на арсенале возле г.Калиновка до завершения расследования инцидента.

Напомним,

о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было

. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура

.

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября

, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к