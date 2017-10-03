 Комитет ВР по нацбезопасности в среду рассмотрит ситуацию со взрывами в Калиновке, - Тымчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В повестке дня лишь два пункта. Первый - ситуация со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке. Второй вопрос - бюджет-2018 именно в секторе военного бюджета", - сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук во вторник.
Он отметил, что будет заслушана информация Министерства обороны Украины по реализации бюджетных средств на совершенствование системы охраны и обеспечение работ на базах и арсенала в 2017 году.
Отвечая на вопрос о том, будет ли комитет рассматривать вопрос наказания виновных по инциденту в Калиновке, Д.Тымчук сказал: "Думаю, вопрос будет поставлен на самом заседании, по результатам рассмотрения, но сейчас в утвержденной повестке дня его нет".
Ранее народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициировал рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку начальника Генштаба В.Муженко и его заместителя, отвечающего за безопасность военных складов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Военного кабинета потребовал отставки начальника Генштаба.
Сам В.Муженко заявил: "Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится".
Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко попросила политиков воздержаться от заявлений и призывов в связи с пожаром на арсенале возле г.Калиновка до завершения расследования инцидента.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Взрывы на военных арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, - Муженко(49)
На военных складах в Калиновке горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники обследовали 18,3 тыс. га, выявлены 720 взрывоопасных предметов, - ГСЧС(10)
В Калиновке и окрестных селах открыты все детсады и школы, кроме одной. На складах наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС(10)
Генштаб не принял необходимые меры для противодействия взрывам на военных складах, - Пашинский(56)
Относительно "расстрельных списков Тымчука"(0)
Парубий поручил комитету ВР по нацбезопасности присоединиться к расследованию и дать свою оценку взрывам под Калиновкой. ВИДЕО(24)
"Нехватка личного состава и инженерной техники", - журналист о военных складах, находящихся под угрозой(25)
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Воспитательница . Они вдвоем с Саакашвили поджигали . Я сам видел
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А реально, Порошенко полный даун. Думает чем хуже гражданам, тем лучше.
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много знают, могут и заговорить.
пока еще никто из гоп-барыжной компании не сел.ОДНи М СЛОВОМ Блок Путина Порошенка.
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Свои обиды и разочарование мы будем складывать и копить. А там посмотрим...
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Как говорит наш инженер по технике безопасности - ничто так не радует глаз,
как второй глаз.
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