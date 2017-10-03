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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Комитет ВР по нацбезопасности в среду рассмотрит ситуацию со взрывами в Калиновке, - Тымчук

армия тымчук

В повестке дня заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на среду, 4 октября, нет вопроса о привлечении к ответственности виновных в детонации боеприпасов на военном складе возле с.Калиновка (Винницкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В повестке дня лишь два пункта. Первый - ситуация со взрывами на складе боеприпасов в Калиновке. Второй вопрос - бюджет-2018 именно в секторе военного бюджета", - сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук во вторник.

Он отметил, что будет заслушана информация Министерства обороны Украины по реализации бюджетных средств на совершенствование системы охраны и обеспечение работ на базах и арсенала в 2017 году.

Отвечая на вопрос о том, будет ли комитет рассматривать вопрос наказания виновных по инциденту в Калиновке, Д.Тымчук сказал: "Думаю, вопрос будет поставлен на самом заседании, по результатам рассмотрения, но сейчас в утвержденной повестке дня его нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба Муженко определил, кто является виновным во взрывах в Калиновке - Верховный главнокомандующий, - Березюк

Ранее народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко инициировал рассмотрение на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны вопроса об обращении к президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку начальника Генштаба В.Муженко и его заместителя, отвечающего за безопасность военных складов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Военного кабинета потребовал отставки начальника Генштаба.

Сам В.Муженко заявил: "Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится".

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко попросила политиков воздержаться от заявлений и призывов в связи с пожаром на арсенале возле г.Калиновка до завершения расследования инцидента.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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То есть всё нормально, всё хорошо, так и должно быть?
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Украина живет вне правового поля. Нет правосудия. За 2 военных года было практически беспрепятственно уничтожено врагом в тылу 4 склада боеприпасов,пущены на ветер миллиарды долларов и все молчат,никакой реакции,не задержаны виновные,неизвестно кто будет восстанавливать эти склады и за чьи деньги? А между тем народ нищий и пенсии ниже африканских,война продолжается,хотя власть дико называет войну АТО и торгует с врагом. Долго ли еще эта власть будет издеваться над народом?
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Каким врагом? Тем который обеспечил охрану Калиновки 17 пенсионерами ВОХРа? А сколько было украдено и продано из этих складов оружия и боеприпасов? Поэтому никого и не накажут, сошлются на вражеский дрон, который сбросил термобарический заряд на склады - это Толик Матиос через тепловизор увидел!
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Тем не менее склады последовательно 2 года уничтожались и уничтожали их враги Украины,только враги на такое способны - или внутренние или внешние какая разница.Замечу что ни один склад боеприпасов или военной техники на оккупированной территории не сгорел,ни одна дорога по которой идет вражеская техника не уничтожена. Вот так Порошенко освобождает Украину и уничтожает врага.
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Со всей вертикали власти должен быть спрос,ведь Арсеналы заросли деревьями,склады рушились,ограждений не было,а те что были давно сгнили....Простую ОБВАЛОВКУ ленились сделать!!
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я перевожу на простой язык,какие еще склады,-идите вы все накуй холопы
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А как баригам наказывать бариг ? Рука , руку моет!
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А скажи- ка тымчук, в какой такой партии ты "работаешь"?
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Еще бы! Если не Саакашвили виноват, то кто? Рафик невиноватый совсем...
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" Если не Саакашвили виноват, то кто? "

Воспитательница . Они вдвоем с Саакашвили поджигали . Я сам видел
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Саакашвил границу прорвал и в дыру рванули диверсанты всех мастей,они склад и подожгли,все же понятно
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На основании этого,следует выразить недоверие правительству. Это угроза стране. И это не шуточки.
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Да пожар, как то хрен с ним, а материальный ущерб Украине на миллиарды гривен этот долбаный совет не интересует? Или осуждать некого. все свои....
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Не удивлюсь если порошенко наградит муженко и назовет его лучшим генералом в солнечной системе !
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к 14 получит очередное звание, медальку за подрыв артскладов, премию 2 ляма и заслуженную поездку на теплое побережье в США
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Гонтареву он уже назвал лучшим банкиром мира... Ещё бы. Опустить гривну более чем в три раза не каждый глава национального банка в мире сможет.
А реально, Порошенко полный даун. Думает чем хуже гражданам, тем лучше.
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это стиль петюни ...замолчать , спустить на тормозах
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это стиль украинцев ...замолчать , спустить на тормозах
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Так лось же виноват, чего здесь обсуждать. Кстати, рога и копыта лося еще при нем?
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Рога уже сбросил))) Чтобы Авакян с Херащенко не опознали)))) По видеокамерам.........
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барыги своих подельников не сдают.
много знают, могут и заговорить.
пока еще никто из гоп-барыжной компании не сел.ОДНи М СЛОВОМ Блок Путина Порошенка.
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Я себе приставил , что бы было в Дании, если было бы такое чепе , это как миннимум все правительство в отставку и новые выборы, а конкретные виновники под суд . А в Украину кого судить , если бариги все повязаны?
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А если бы в цивилизованной стране Европы генпрокурор во время военного конфликта делал такую свадьбу сынку, да ещё с использованием госорганов, автопарка, госохраны???
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ах тыж поц,такую вумную страну назвал нецивилизованной
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Ты судить все по себе? Нет , я не твой конкурент.
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Этого вопроса нет даже в головах у нашей потешной "власти". И, поверьте, никого не мучает совесть. Ну, подумаешь, потеряли на сотни миллионов долларов (!!!) боеприпасов. Зато мы на весь мир кричим, что "на нас напал кровожадный агрессор", а то, что в стране поголовное разгильдяйство, что каждый военачальник - Вор и прохиндей, об этом говорить как-то нескромно.
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Ну мы и не сильно надеялись, шобы сильно разочароваться в вас уёбках( не относится к Тымчаку, который пока(!) имеет не заляпанную репутацию)! Но всё равно обидно.
Свои обиды и разочарование мы будем складывать и копить. А там посмотрим...
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***
Как говорит наш инженер по технике безопасности - ничто так не радует глаз,
как второй глаз.
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Украина в руинах. И мы ничего не можем с этим поделать....
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Этих бы мужей-муженок отправить в Павловку и Сальник,когда земля из-под ног уходила и люди прощались с жизнью...
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Граница с врагом открыта а это говорит о том что власть от президента до депутатов специально создают возможность врагу проникать в Украину и проводить диверсии,убийства,подкуп чиновников.Искать виновных нечего это президент,рада ,силовики,сбу это с их согласия враг в Украине.И получается что они за одно с хуйлом,
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Металлолом то важнее, за него много и сразу. А склады неее( нет еще согласованных козликов). Болгария крупнейший поставщик зарядов к советским артсистемам!!! Покупатели США на 1.8млрд$ для помощи хорошим . А гешефт? Гешефт с феейверками. Муженко виноват?Нееее! Гешефт дело тонкое с кем поделился того не придам накладно! А вообще есть у рады более важные вопросы,снарядами "скоко" скотов можно уничтожить?Во! А надо много ,поэтому сразу все нужные "реформы" пенсионная,медицинская,образовательная. Тогда подохнут и уедут,задачу Кучмы до 20млн выполним до 20 года(президент бывший озвучивали что нас много надо поубавиться до 20млн)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет ВР по нацбезопасности в среду рассмотрит ситуацию со взрывами в Калиновке, - Тымчук
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