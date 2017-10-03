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 Руководитель "самообороны Крыма" Мартоян объявлен в международный розыск, - Нацполиция

крым карта

Подозреваемый в нанесении телесных повреждений и похищении граждан Украины руководитель роты "самообороны" Крыма Армен Мартоян объявлен в международный розыск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции АРК.

"Подозреваемый в нанесении телесных повреждений и похищении граждан Украины - руководитель одной из рот так называемой "Самообороны Крыма" - объявлен в международный розыск по каналам Интерпола со статусом "арест с целью экстрадиции" в Украину", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Украине Мартояну грозит до 8 лет лишения свободы.

"Самооборона" Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала российской аннексии. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

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