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Все про:ВР (23082) Добкин (1029) партия (415) оппозиционный блок (346)

 Добкин заявил о выходе из "Оппозиционного блока": "Я беспартийный"

добкин

Он сообщил, что с сегодняшнего дня является беспартийным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И ещё. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин.

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Добкин заявил о выходе из Оппозиционного блока: Я беспартийный 01



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Це також нє мойо. Але тре внікать... Порошок, доріжкі... за колоной зради... Бля! Ми де?! В нас ще хтось в Україні залишився нарко-бабло-хуйло незалежний?!
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Бегут крысы с корабля.Поздно,поезд ушел,беспартийный ты наш...
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как то все у доплера по дибильному написано. он чтото мямлит и выражение ипла у него такое что шыкаладный цех ему денех не даст.
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Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.
Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Маркиян Галабала.
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Млять! А в какой ПАРТИИ он состоял до того, как стал "с сегодняшнего дня беспартийным"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобкин заявил о выходе из "Оппозиционного блока": "Я беспартийный"
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