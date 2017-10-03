 Добкин заявил о выходе из "Оппозиционного блока": "Я беспартийный"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написал на своей странице в Facebook.
"Все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе". И ещё. С этого дня я беспартийный", - написал Добкин.
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Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине.
Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Маркиян Галабала.
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