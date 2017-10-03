 ЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
"Рассматриваем ЕС в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера. За последние три года наш товарооборот взаимно сократился - в два раза. Тем не менее, на страны ЕС приходится почти половина объема внешней торговли России", - сказал Путин.
Он добавил, что компании из ЕС реализуют совместно с российскими партнерами крупные инвестиционные проекты в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий.
"Подтверждаем важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. - Ред.) и ЕС, в том числе в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана", - подчеркнул он.
Верительные грамоты главе российского государства вручил посол ЕС Маркус Флориан Эдерер.
Напомним, Совет ЕС продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.
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"20 июня (2017) Завод Mercedes-Benz в России - началось строительство!Сегодня в подмосковном индустриальном парке «Есипово» был заложен первый камень в фундамент завода «Московия», на котором немецкая компания собирается производить легковые автомобили"
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фото с места событий:
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а уж потом разобрался...
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Россия. XXI век.
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Пуйло главный торговый партнёр Порошенко уже официально, согласно статистике Укрстат.
На 40% вырос товарооборот между Украиной и рашкой за первое полугодие 2017 по отношению к аналогичному периоду 2016.
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Россия прошла трудный путь от дедушки Ленина до дедушки Путина
и теперь движется прямой дорогой к чертовой бабушке...
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к чертовой бабушке с органом дедушки!!!!!
таки да!
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Oct. 2nd, 2017 at 5:44 PM
На прошлой неделе я рассказывал о том, что в России отменили льготное кредитование регионов, по которому была назначена просто смехотворная процентная ставка, всего 0,1%! Благодаря этим кредитам многие регионы РФ с 2014 по 2017-й смогли пережить экономический спад и проседание бюджета, не смотря на то, что большинство из них являлись убыточными. Теперь же, мантра «денег нет» делает своё дело и вводит иные правила, согласно которым если регион и захочет взять кредит, а многие по любому их возьмут, ведь нужно расплачиваться за уже взятые, то ему нужно будет выплачивать не менее 9,5% годовых!
Эффективный менеджмент российского правительства продолжает удивлять своей… эффективностью! И вот тут даже не знаешь, кто лучше вводит санкции против России США с ЕС или же сама россиюшка! Ведь, на сегодняшний день 36 регионов РФ убыточные и вынуждены брать кредиты для погашения взятых ранее. Теперь, долговое ярмо на шее половины субъектов РФ затянется ещё туже.
Аплодисменты стоя - продолжайте в том же духе!
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Путин о пользе антироссийских санкций
https://www.youtube.com/watch?v=gi8JSUMoCP0
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Я горжусь!
Денис Казанський @den_kazansky 58 мин.58 минут назад
Так выглядит сегодня тот самый супермаркет "Метро", который храбро взяли штурмом защитники Донбасса в мае 2014 года.
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ЛНР - первая в мире республика, которая рекомендует никому не показывать собственные документы
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Ялта,поликлиника
В свете программы"Умереть в России" фраза "Живой очереди нет"звучит зловеще...
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тот процент что остался, это металл и химия - я так понимаю это самые порохоботы ахметов и фирташ
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Подельник путина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: "Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и КНДР. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России. Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран", - заявил он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.
П'ять копійок: Если кремлевец делает такое публичное заявление, значит у кремлевской ОПГ действительно дела швах.
Напомню, в августе президент США подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ расширил ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики, а также ввел ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. Усиленные санкции вступят в силу 28 ноября.
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И пока у его всё это получается...
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