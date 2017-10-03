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 ЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин

путин

Президент России Владимир Путин назвал ЕС ключевым экономическим партнером, несмотря на сокращение товарооборота в два раза после вторжения РФ в Украину, а также призвал к формированию "общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Рассматриваем ЕС в качестве важного соседа и ключевого экономического партнера. За последние три года наш товарооборот взаимно сократился - в два раза. Тем не менее, на страны ЕС приходится почти половина объема внешней торговли России", - сказал Путин.

Он добавил, что компании из ЕС реализуют совместно с российскими партнерами крупные инвестиционные проекты в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Здесь нет места ни для каких переговоров", - Шидло заверила, что Польша не отменит санкции против РФ до выполнения "Минска"

"Подтверждаем важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. - Ред.) и ЕС, в том числе в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана", - подчеркнул он.

Верительные грамоты главе российского государства вручил посол ЕС Маркус Флориан Эдерер.

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Напомним, Совет ЕС продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.



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Да причем тут лизнуть? Бабло побеждает зло Торговали и будут торговать. Иди вон от трубы отодвинь патриотов тебя быстро сепером назовут и агентом Кремля.
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что то кабысдох кремлевский про импортозамещение молчит... дерьма нажрался...не сиделось тварям на жопе ровно.... теперь лекторату шайтаната ( баранам стойлового содержания) втирают что мол кризис... нефть подешевела... про то что кремлевская тварь ухитрилась сама себя изнасиловать и их скопом потянула на панель ни гу гу
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а при том что вова для своих дебилов с телека всех победить грозится,аж из каблуков выпрыгивает,а потом как двухглавый орел лижет и китай и ЕС одновременно,не пахнет же
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Хана импортозамещению. Зря утят убили, душегубы
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это на помойке рамблера для баранов выложи... вот радости будет... скоро разбагатеют
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ЕС готовтесь, Украина тоже была важным соседом и торговым партнером.
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"Николай Масло", прошу объясниться.. В чем суть Вашего комментария? А то что-то, ""ВнутриМКАДовской" вонью понесло... Или я ошибаюсь?
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Объясняю, Украина, для кацапов, была братом, соседом, партнером, а потом в Украину пришел руSSкий мир. Так понятней?
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Так при чём здесь ЕС и "русский мир"?! Ничего не понятно... "На городі бузина, а в Києві - дядько...". Я ще "з головою дружу", а от Ваші незрозумілі сентенції зрозуміти не можу...
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Тогда так, быть соседом и партнером кацапов, черевата потерей теретории и суверинитета, Украина тому веское доказательство. Ху..ло записало ЕС в соседи и партнеры. Теперь понятно?
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Партнер,что тут скажешь...Но уж так хочется кацапам уе..ть по партнеру всей ядерной мощью! Обрушиться,так сказать...Жаль,нельзя.Бабло потом куда вкладывать? А деток куда посылать учиться?! То-то и оно.А ручки чешутся и ночью снится!
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В Калининградской области расии прошли учения по бомбардировочной и ракетной подготовке авиации.

фото с места событий:

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...а ведь санкции всерьез еще не начинались...

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Заголовок, как всегда из кричащих, можно прочитать: "ЕС: несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер - Путин!
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я, кстати, так и прочел
а уж потом разобрался...
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ключ-то разводной санкционный, соседство липовое, из-за спин Украины, Белорусии, Прибалтики, пора уже жить реалиями, вова
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Гундяевский поп-педофил лапает девочку....тьфу...извращенец
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У пуйла товарооборот с ЕС падает а с Украиной растёт... Что скажите порохососы по этому поводу?
Пуйло главный торговый партнёр Порошенко уже официально, согласно статистике Укрстат.
На 40% вырос товарооборот между Украиной и рашкой за первое полугодие 2017 по отношению к аналогичному периоду 2016.
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потому что есть мудаки, которые на форумах пишут одно, а толкают свои шторы и чашки в парашку, потому что лишь бы бало было
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Вот именно, правильно ты охарактеризовал иуду Порошенко, который продаёт свои конфетки в рашку, деньги для него не пахнут
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***
Россия прошла трудный путь от дедушки Ленина до дедушки Путина
и теперь движется прямой дорогой к чертовой бабушке...
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ой понял смысл!
к чертовой бабушке с органом дедушки!!!!!
таки да!
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Россия ввела санкции против регионов… России!
Oct. 2nd, 2017 at 5:44 PM

ЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин - Цензор.НЕТ 190
На прошлой неделе я рассказывал о том, что в России отменили льготное кредитование регионов, по которому была назначена просто смехотворная процентная ставка, всего 0,1%! Благодаря этим кредитам многие регионы РФ с 2014 по 2017-й смогли пережить экономический спад и проседание бюджета, не смотря на то, что большинство из них являлись убыточными. Теперь же, мантра «денег нет» делает своё дело и вводит иные правила, согласно которым если регион и захочет взять кредит, а многие по любому их возьмут, ведь нужно расплачиваться за уже взятые, то ему нужно будет выплачивать не менее 9,5% годовых!

Эффективный менеджмент российского правительства продолжает удивлять своей… эффективностью! И вот тут даже не знаешь, кто лучше вводит санкции против России США с ЕС или же сама россиюшка! Ведь, на сегодняшний день 36 регионов РФ убыточные и вынуждены брать кредиты для погашения взятых ранее. Теперь, долговое ярмо на шее половины субъектов РФ затянется ещё туже.
Аплодисменты стоя - продолжайте в том же духе!
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Вован, а как же "санкции на пользу", "импортозамещение"?
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Справедливости ради, Хуйло такого никогда не говорил.
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Ради какой справедливости, гибридной?

Путин о пользе антироссийских санкций


https://www.youtube.com/watch?v=gi8JSUMoCP0
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Ради справедливой справедливости Ещё раз утверждаю, что не только Хуйло, но и никто из его министров такого и не мог сказать.
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Я помню!
Я горжусь!

Денис Казанський‏ @den_kazansky 58 мин.58 минут назад
Так выглядит сегодня тот самый супермаркет "Метро", который храбро взяли штурмом защитники Донбасса в мае 2014 года.

ЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин - Цензор.НЕТ 1812
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куй вам длиной от Атлантики до Тихого океана а не руцький мир и таёжный саюз
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 2 ч.2 часа назад
ЛНР - первая в мире республика, которая рекомендует никому не показывать собственные документы

ЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин - Цензор.НЕТ 380
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А как же : "Я достаю из широких штанин, Толщиною с консервную банку... Смотрите! Завидуйте! Я - гражданин! А не какая-нибудь, гражданка..."?
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 3 ч.3 часа назад
Ялта,поликлиника
В свете программы"Умереть в России" фраза "Живой очереди нет"звучит зловеще...

ЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин - Цензор.НЕТ 6165
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По данным Госстата в 2016 году на ЕС пришлось 37,1% украинского экспорта, а на Россию - 9,9%.В 2015 году доля России в экспорте украинских товаров составила 12,7%, а в 2014 - 18,2%.В то же время необходимо учитывать, что после того, как экспорт в ЕС вырос на 3,7%, экспорт в Россию за прошлый год сократился еще на 25,6%.И все-таки доля России в украинской внешней торговле колеблется на уровне 10%, при этом импорт превышает экспорт.
тот процент что остался, это металл и химия - я так понимаю это самые порохоботы ахметов и фирташ
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Путин осознал масштабы песца и через подельников намекает Западу о "мягкой" капитуляции

Подельник путина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: "Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и КНДР. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России. Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран", - заявил он на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.
П'ять копійок: Если кремлевец делает такое публичное заявление, значит у кремлевской ОПГ действительно дела швах.

Напомню, в августе президент США подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ расширил ряд секторальных ограничений в отношении российской экономики, а также ввел ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. Усиленные санкции вступят в силу 28 ноября.
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Хуйло играет на усыпляющей дудочке, как о тот факир змей: лапшает им на уши обещания(которые первым же и нарушает), подписывает какие-то обязательства(на которые плюёт изначально), собирает какие-то конференции... в надежде выловить из европейской элиты дИбилов, циничных скотов,конченных тварей или просто криминальную шушару .
И пока у его всё это получается...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС, несмотря на сокращение товарооборота, - наш важный сосед и ключевой экономический партнер, - Путин
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