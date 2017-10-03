 С 2018 года ликвидируются 20 доплат военнослужащим, среди них за знание иностранного языка и за квалификацию. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Министерство обороны в ответ на запрос Цензор.НЕТ.
Постановление Кабинета министров № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава и ряда других лиц" от 30 августа 2017 года ликвидирует 20 дополнительных доплат для военнослужащих, оставляя лишь 16.
В ведомстве отмечают, что среди доплат, которые будут упразднены с 1 января 2018 года, есть надбавка военнослужащим подразделений СБУ, СВР и других разведывательных органов, которые непосредственно занимаются выполнением специальных задач по обеспечению государственной безопасности, военнослужащим УГО, которые обеспечивают государственную охрану органов государственной власти и должностных лиц Украины, а также надбавка военнослужащим подразделений СБУ, Государственной пограничной службы, УГО, СВР и других разведывательных органов, лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную, разведывательную или контрразведывательную деятельность и информационно -аналитическое обеспечение органов государственной власти и оперативно служебной деятельности.
Также упраздняются доплаты за знание и использование иностранного языка, повышение должностного оклада за квалификацию, повышение должностного оклада летному составу, надбавка за охрану секретов в прессе, надбавка за работу с личным составом, надбавка курсантам и слушателям учебных заведений СБУ, Службы внешней разведки и других разведывательных органов, вознаграждение за полеты с палубы и посадку на палубу корабля (судна), морское денежное довольствие, надбавка за операторское обслуживание и сохранение средств засекреченного автоматической связи, надбавка за особые условия службы, связанные с повышенным риском для жизни, повышение должностного оклада за вредные условия службы, надбавка за службу в высокогорных местностях, единовременное пособие на первоначальное обзаведение, вознаграждение за продолжительность непрерывной военной службы, вознаграждение за траление и обезвреживания мин, вознаграждение за дозаправку самолетов в воздухе, вознаграждение за проведение испытаний и исследований, ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение.
Ранее представитель Проектного Офиса Реформ Минобороны Инна Шевчук отметила, что изменения в денежном обеспечении украинских военнослужащих, которые вступают в силу с 2018 года, являются прогрессивными, поскольку систематизирует механизм начисления выплат для сотрудников всех силовых структур и делает его прозрачным.
Размеры должностных окладов, окладов по воинским званиям будут определять путем умножения размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на специальные тарифные коэффициенты. В предыдущем проекте Кабмина, который так и не был принят, предполагалось брать за основу для расчета окладов фиксированную сумму в 2 100 грн для должностного оклада по первому тарифному разряду, в то время как новый проект предоставляет возможность автоматически ежегодно увеличивать размер денежного обеспечения ежегодно, в соответствии с ростом размера прожиточного минимума.
Постановление Кабинета министров № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава и ряда других лиц" от 30 августа 2017 года распространяется на весь силовой блок. Шевчук сообщила, что разработка данного постановления - одно из заданий стратегического оборонного бюллетня. Разрабатывал документ Департамент финансов Министерства обороны, затем направляя его на согласование всем силовым структурам.
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