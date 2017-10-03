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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (8945) Сумы (654) штат (17) Князев (155)

 В Нацполиции добавили более 500 должностей участковых

князев

Новое штатное расписание требует замещения 561 должности.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время визита в Сумскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение венмства.

По словам Князева, в связи с реорганизацией полиции штат участковых инспекторов сократился и возникла необходимость во введении дополнительных должностей. Всего планируется добрать 561 участкового.

"Патрульная полиция забрала на себя все вызовы на 102. Мы ввели форму электронного рапорта, которая позволяет избежать ненужной писанины. Поэтому участковому остается обеспечение общественного порядка, и работа на участке - важнейшая функция", - заявил он.

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Распределение должностей участковых будет происходить в основном в сельской местности, где нет патрульной полиции.

Князев добавил, что для обеспечения безопасности участников массовых мероприятий в составе Управления патрульной полиции вводится не менее 35 должностей работников тактической полиции. Обучение работников этого подразделения и введения его в действие ориентировочно планируется весной следующего года.
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Вот сам пусть на эту должность и пойдет.
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Деньги
государство тратит на "силовиков" и бюрократов, которые, как
они надеются, будут их защищать и поддерживать... А инженеры и ученые будут
работать за копейки?... Мы скатываемся в каменный век... Правят бал
"поплавские" и "гройсманы".
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Мужик на фотке : "а потом, вот этой самой рукой, я дрочу" )))
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Молодец. Этих порохоботов неплохо разводить на подобные шуточки )) Наверняка он обоссался от натуги выцарапать из своего мозга достойный ответ.- Которого нет ))
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Цікаво, чого це дільничих так важко набрати, а у відділ по боротьбі з обігом наркотичних речовин - мало що не черги? Хто мені це може пояснити?
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ну так участковый молоко и семечки на базарчике со старушек сбивает, а черти в обноне - получают откаты по пол кило фена или герыча. масштабы разные.
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Участковый -- это все говно на участке в минимум 3 тысячи человек -- от трупов и пьяных драк -- до ежедневного проведывания спецконтингента -- часто с открытой формой туберкулеза до откровенных шизиков с гранатой в кармане . И за все участковый в ответе -- он и следователь , он и уголовный розыск , он и криминальная милиция и скорая помощь и психлечебница -- а перед начальством -- куда не плюнь везде виноват -- и" бездельник " . К тому же безоружный -- не положено пистолет --защищайся как хочешь -- за 6 тысяч зарплаты в месяц и максимум капитан через десять лет службы -- если выговоров нет -- а они есть всегда -- все 3 тысячи на одного не обогреешь .
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Дыра
Горловка.

Послезавтра будет 9 дней, как в увольнении по пьяни с балкона 6-го этажа вышел в степь донецкую молодой попочленец. Кстати, сосед знаменитого горловского твиттерного персонажа "Жура", ярого фаната русского мира на Донбабвии. "Жур" в печали...
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Жаль ,что не от пули бандеровца. Бог не всегда щедрый.
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Новинский и ДОбкин покидают жоппоблок. Самое прокацапское ядро не гололосовало за Судебную реформу вместе с Бютом и Самопомощью. Вот такая вот оппозиционная к стране коалиция
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К 2019 году работать будет негде,кроме полиции и ВСУ.
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А участковые тоже будут как и патрульные "для селфи"? Хотел бы я посмотреть как такой "участковый" будет контролировать свою землю
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Когда твой пьяный сосед тебя изнасилует или твою маленькую дочку --- ты куда не дармоед побежишь ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Нацполиции добавили более 500 должностей участковых
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