 В Нацполиции добавили более 500 должностей участковых

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время визита в Сумскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение венмства.
По словам Князева, в связи с реорганизацией полиции штат участковых инспекторов сократился и возникла необходимость во введении дополнительных должностей. Всего планируется добрать 561 участкового.
"Патрульная полиция забрала на себя все вызовы на 102. Мы ввели форму электронного рапорта, которая позволяет избежать ненужной писанины. Поэтому участковому остается обеспечение общественного порядка, и работа на участке - важнейшая функция", - заявил он.
Распределение должностей участковых будет происходить в основном в сельской местности, где нет патрульной полиции.
Князев добавил, что для обеспечения безопасности участников массовых мероприятий в составе Управления патрульной полиции вводится не менее 35 должностей работников тактической полиции. Обучение работников этого подразделения и введения его в действие ориентировочно планируется весной следующего года.
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государство тратит на "силовиков" и бюрократов, которые, как
они надеются, будут их защищать и поддерживать... А инженеры и ученые будут
работать за копейки?... Мы скатываемся в каменный век... Правят бал
"поплавские" и "гройсманы".
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Горловка.
Послезавтра будет 9 дней, как в увольнении по пьяни с балкона 6-го этажа вышел в степь донецкую молодой попочленец. Кстати, сосед знаменитого горловского твиттерного персонажа "Жура", ярого фаната русского мира на Донбабвии. "Жур" в печали...
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