 Предложение России по миротворцам на Донбассе - замораживание конфликта, - Линкявичюс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Я всегда подчеркиваю: нужно иметь четкое представление о позиции России в данном вопросе. Искренности в ее заявлениях о желании решить кризис нет. Исходные позиции таковы: Россия пока еще не признала себя частью конфликта. А разговаривать с субъектом, который отрицает свою роль, хотя при этом является самой главной причиной конфликта, трудно. Это тем более сложная ситуация, поскольку предложения, которые идут от России, создают впечатление гибкости, поиска дипломатических решений. Но я в таких случаях для иллюстрации привожу такой пример. Допустим, кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сотню. И все очень рады, что этот человек готов к сотрудничеству: ну как же, ведь он вернул сто долларов!", - сказал он.
В то же время Линкявичюс отметил, что предложение РФ по сути является замораживанием конфликта на Донбассе.
"То, что предлагает Российская Федерация - это замораживание конфликта... Мы считаем, что наблюдатели должны иметь доступ во всю зону конфликта, в том числе к границе между Россией и Украиной. А если разместить наблюдателей лишь на зоне соприкосновения, то мы получим конфликт, подобный тем, которые уже существуют. Так что я отрицательно смотрю на это предложение", - резюмировал Линкявичюс.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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так и говорите: предложение - гавно!!
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Что лает на Слона!
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