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 Политика Украины
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 Предложение России по миротворцам на Донбассе - замораживание конфликта, - Линкявичюс

линкявичюс

Инициатива Кремля о введении миротворцев на Донбасс приведет к замораживанию конфликта в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Я всегда подчеркиваю: нужно иметь четкое представление о позиции России в данном вопросе. Искренности в ее заявлениях о желании решить кризис нет. Исходные позиции таковы: Россия пока еще не признала себя частью конфликта. А разговаривать с субъектом, который отрицает свою роль, хотя при этом является самой главной причиной конфликта, трудно. Это тем более сложная ситуация, поскольку предложения, которые идут от России, создают впечатление гибкости, поиска дипломатических решений. Но я в таких случаях для иллюстрации привожу такой пример. Допустим, кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сотню. И все очень рады, что этот человек готов к сотрудничеству: ну как же, ведь он вернул сто долларов!", - сказал он.

В то же время Линкявичюс отметил, что предложение РФ по сути является замораживанием конфликта на Донбассе.

"То, что предлагает Российская Федерация - это замораживание конфликта... Мы считаем, что наблюдатели должны иметь доступ во всю зону конфликта, в том числе к границе между Россией и Украиной. А если разместить наблюдателей лишь на зоне соприкосновения, то мы получим конфликт, подобный тем, которые уже существуют. Так что я отрицательно смотрю на это предложение", - резюмировал Линкявичюс.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.



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пусть замораживает и сама финансирует этот регион а мы за это время успеем повыгонять воров и построить успешную страну
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та не надо сюсюкать!
так и говорите: предложение - гавно!!
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Все знают,что искренности у рашки нет,но сюсюкаются...В зубы бить нужно ! Только неожиданно и быстро.Как хорваты.
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Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!
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Россия всё дальше и дальше погружается в дерьмо, и не видит, как из него выбраться... "Хронический алкоголик" - самое для неё приемлемое сравнение... Тот тоже, пытаясь избежать неизбежного похмелья, заливает себя новой порцией алкоголя, оттягивая неизбежное... Тут - то же самое...
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ПРОДАТЬ ЖЕНУ В СЕКС РАБСТВО (ЖИЗНЬ В РОССИИ) ---- посматрите это видео на ютуб , и поймите как меня тошнит от Росии и русских .

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложение России по миротворцам на Донбассе - замораживание конфликта, - Линкявичюс
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