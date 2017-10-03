 При строительстве ядерной установки "Источник нейтронов" через фиктивные компании были выведены около 10 млн долларов, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Сейчас следствие считает, что около 10 млн.долл. были выведены через фиктивные компании", - сказал Луценко на брифинге в Харькове во вторник.
"Как только закончатся судебные процессы, которые должны юридически установить факт фиктивности определенных компаний, мы сможем предъявить обвинение тем лицам, которые подписывали соответствующие бухгалтерские документы, а также подталкивали бухгалтеров к определенным действиям", - добавил генпрокурор.
Он уточнил, что, по данным следствия, деньги выводились через 5 фирм-подрядчиков с признаками фиктивности.
"Сейчас речь идет о фиктивных подрядчиках, далее будем говорить с руководством Харьковского физико-технического института. Выемка документов (в институте. - Ред.) уже проведена", - рассказал Луценко.
Как сообщалось, в апреле 2010 года в ходе визита в США президент Виктор Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США. В рамках реализации двусторонних договоренностей Украина получила от США эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме этого, США выделили средства на строительство ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" на базе ННЦ "Харьковский физико-технический институт".
1 июня 2017г. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении служебных лиц Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", ООО "Торгово-закупочное предприятие "Торгсервис", ООО "Производственный комплекс "Свет шахтера", ООО "Стальконструкция", ООО "Стальконструкция ЛТД", которые в период 2012-2017г.г. злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору со служебными лицами субподрядных организаций и других субъектов хозяйствования, используя поддельные документы, осуществили растрату в особо крупных размерах средств, выделенных правительством США на строительство ядерной установки "Источник нейтронов", путем их перечисления субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.
22 сентября чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мила Йованович заявила, что посольство США обратит внимание на расследование дела, открытого по факту хищения средств при строительстве ядерной установки "Источник нейтронов".
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Процесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет. Я попросил Порошенко до конца года увеличить количество судей, - Луценко(45)
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ты уже задрал своими разоблачениями после пятого стакана и "тысячами дел в судах".
Кто из воров сел и на сколько?
И сколько из украденного ими вернулось?
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Вчера в 7:39 ·
36 млрд заготовили в проекте бюджета как "подарок" (дотацию) для сельского хозяйства. В 2017 львиная часть таких дотаций ушла холдингу друга Порошенко. Догадаться, куда уйдут эти 36 млрд, нетрудно.
Банальное хищение бюджетных денег в особо крупных размерах.
Еще планируют освободить от уплаты налога, как правило, на землю, а в целом, на недвижимость, ряд предприятий - на 8 млрд!
Во втором случае это сам президент: "Кузня", "Судоремонтный" и тд.
А чтоб люди смотрели в другую сторону, для них шоу с языком, образованием, квотами на вещание на радио и ТВ.
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типа я... ого-го какой грозный ....пёкуёй
мне кажется (наивный я и доверчивый) что рапортовать надо тогда, когда уже все через суд прошло, и на зону выплюнуло виноватых...
а так... просто пустой базар-вокзал... (но ирке приятно)
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Бачили очи, що купували.
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Институт деградирует... вместе с Украиной и ее властью...
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www.shaht.kharkov.ua
это машиностроительный завод, и не маленький, не из трех человек.
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Выпускал шахтное оборудование.
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И енто тока один махонький епизод деятельности "легитимного".
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- Серега, чего так долго ?
- Ты, Колян, даже не представляешь! Ворона на капот насрала... Я так орал! Матерился на всю улицу. Ко мне даже рабочие подошли, спросили, куда щебень разгружать, думали, что я прораб.
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