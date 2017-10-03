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Все про:ГПУ (8945) Луценко (7157) наука (549) Харьков (4439)

 При строительстве ядерной установки "Источник нейтронов" через фиктивные компании были выведены около 10 млн долларов, - Луценко

луценко

При строительстве ядерной установки "Источник нейтронов" в ННЦ "Харьковский физико-технический институт" через фиктивные компании было выведено около $10 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сейчас следствие считает, что около 10 млн.долл. были выведены через фиктивные компании", - сказал Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

"Как только закончатся судебные процессы, которые должны юридически установить факт фиктивности определенных компаний, мы сможем предъявить обвинение тем лицам, которые подписывали соответствующие бухгалтерские документы, а также подталкивали бухгалтеров к определенным действиям", - добавил генпрокурор.

Он уточнил, что, по данным следствия, деньги выводились через 5 фирм-подрядчиков с признаками фиктивности.

"Сейчас речь идет о фиктивных подрядчиках, далее будем говорить с руководством Харьковского физико-технического института. Выемка документов (в институте. - Ред.) уже проведена", - рассказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В судах находятся 4200 дел коррупционеров, - Луценко

Как сообщалось, в апреле 2010 года в ходе визита в США президент Виктор Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США. В рамках реализации двусторонних договоренностей Украина получила от США эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме этого, США выделили средства на строительство ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" на базе ННЦ "Харьковский физико-технический институт".

1 июня 2017г. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении служебных лиц Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", ООО "Торгово-закупочное предприятие "Торгсервис", ООО "Производственный комплекс "Свет шахтера", ООО "Стальконструкция", ООО "Стальконструкция ЛТД", которые в период 2012-2017г.г. злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору со служебными лицами субподрядных организаций и других субъектов хозяйствования, используя поддельные документы, осуществили растрату в особо крупных размерах средств, выделенных правительством США на строительство ядерной установки "Источник нейтронов", путем их перечисления субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.

22 сентября чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мила Йованович заявила, что посольство США обратит внимание на расследование дела, открытого по факту хищения средств при строительстве ядерной установки "Источник нейтронов".
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Юрик!
ты уже задрал своими разоблачениями после пятого стакана и "тысячами дел в судах".
Кто из воров сел и на сколько?
И сколько из украденного ими вернулось?
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Садят судьі, а не прокуратура. По ентому вопросу к судебной власти.
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Югику все равно меньше на грудь принимать надо. Суды то садят но ес. доказуха -фуфло, никого не посадят. Доказуха у следаков фуфло, т.к. генпрокурор -фуфло.Пи*деть это не мешки ворочать.
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Вернули 1.5 миллиарда $ украденые Януковичем, так что не звезди Робот,а что бы посадить Овоща ,надо вернуть его из пидаРашки вот это проблема.
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Ну так овощевые бабки еще до Юрика возвращали, да никак не вернули без согласия Верховной Зрады. Юрик к ним вообще непричем.
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Вася, это те 1,5 миллиарда, которые потом роздали друзьям президента?
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А ему Неважно, главное что что-то куда-то кому-то вернули.
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Просто стець об этом ничего в методичке не написал.
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Да-а-а... Одно дело - спереть деньги украинцев... Совсем другое - спереть деньги американцев... От теперь пусть ребята готовятся - порвут, как мавпа грелку...".
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Скоро будет следствие,за какие бабки Югик и его интеллектуальная супруга домишко прикупили,мерс новый,как на сынка свадьбе использовались служебные авто и ПО ТУНДРЕ ...на вторую блин ходку ....
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Максим Гольдарб
Вчера в 7:39 ·

36 млрд заготовили в проекте бюджета как "подарок" (дотацию) для сельского хозяйства. В 2017 львиная часть таких дотаций ушла холдингу друга Порошенко. Догадаться, куда уйдут эти 36 млрд, нетрудно.
Банальное хищение бюджетных денег в особо крупных размерах.
Еще планируют освободить от уплаты налога, как правило, на землю, а в целом, на недвижимость, ряд предприятий - на 8 млрд!
Во втором случае это сам президент: "Кузня", "Судоремонтный" и тд.
А чтоб люди смотрели в другую сторону, для них шоу с языком, образованием, квотами на вещание на радио и ТВ.
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Луценко вы не путайте,вы не журналист,вы генеральный прокурор.От вас ждут:я нашёл,я обезвредил,я вернул,я разоблачил,я раскрыл.
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Никто уже от него этого ничего не ждет. Уже журналисты и то больше разоблачили и раскрыли, чем он
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от такое впечатление, что перед...так сказать ... компанией хвастается...
типа я... ого-го какой грозный ....пёкуёй
мне кажется (наивный я и доверчивый) что рапортовать надо тогда, когда уже все через суд прошло, и на зону выплюнуло виноватых...
а так... просто пустой базар-вокзал... (но ирке приятно)
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Помню-помню... недавно был фоторепортаж, на Цензоре. Там такая хрень висела, под потолком. Какая-то ржавая и невнятная. А Посол США с крепкими нервами! Даже сфотаться не испугалась, под этим чудом. А ну, как навернулось бы! Ото было б дело...
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плач Ярославны. По делу когда информация будет-то?
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просто я не Ярославна, чтобы причитаниями впечатлиться, мне бы по-существу. Чтобы понятно было как это в стране, где все отважно борются с коррупцией годами многомиллионные проекты реализуются без надзора для того, чтобы потом прокурор мог потом отчеты писать. Кто это додумался-то так дело организовать и почему прокуратура об этом ни слова.
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Понимаете, если бы у прокуратуры были бы цели , которые они декларируют, то во главе бы прокуратуры Украины поставили бы Сакварелидзе или Каськр. А хотеть от шоумэна, причем херового, чего- то большего, чем очередных громких заявлений- это слишком.
Бачили очи, що купували.
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у прокуратуры не может быть целей, которые задекларированы. И дело тут не в персоналиях, как я думаю. Дело в системе. У нас по Конституции власть реализуется от имени народа его представителями, которые этому самому Народу не дали даже официального определения. Власть от имени тех, кто не определен, просто не может быть ответственной. Не перед кем. Поэтому и с прокуратурой так. Ничего не поделаешь, живем в средневековье. Ведь даже еще в Древнем Риме говорили "Каждый сенатор в отдельности - добродетельный человек. Сенат представленный всеми ими - злая бестия". Теперь это можно сказать и об украинских чиновниках, прокуратура не исключение. Мы живем в феодальном обществе, где власть не принадлежит идеям.
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Если от персоналий совсем ничего не зависело, то Сакварелидзе с Касько не выперли бы из прокуратуры, которая ген.
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тут не поспоришь. Но факт и то, что при наличии неоспоримой в украинском обществе идеи, способной синхронизировать общие усилия никто никого бы не выгнал, обусловленные идеей критерии оценки таких действий не позволили бы. Но нет идеи, нет и единства, и критериев, все кто во что горазд со своими представлениями, отсюда и бардак в итоге.
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Я не кровожадный. Но теперь я согласен с Янек, что отправил этого алкаша на "отдых". Лучше он там бы и оставался....... Уже с пол года слушаем этого придурка, а воз и ныне там.. Или уехал лечиться или дело в суде разваливается. Как не вспомнить Великого судью Чауса и бедного Гешу из Днепра.....
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Югик, что-то ты сегодня прямо из шкуры лезешь. Никак в "Петросян-шоу" метишь?
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Харьковский физико-технический институт (УФТИ) создан в 1928 г. В 1932 г. осуществлено расщепление ядра атома лития. Физиком Л.Д.Ландау, который работал в ХФТИ с 1932 по 1937 год, была образована всемирно известная школа физики.В ХФТИ построена первая радиолокационная установка. Здесь работали физики А.И.Лейпунский, И.В.Курчатов и другие. Открытие в 30-х г. харьковскими физиками принципа атомной бомбы подкреплено патентами. В 1940 году сотрудниками УФТИ Ф.Ланге, В. А. Масловым была подана заявка на «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном с массовым числом 235. Многокамерная центрифуга», на которую выдано авторское свидетельство № 6359с.
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Нельзя жить прошлым...
Институт деградирует... вместе с Украиной и ее властью...
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Украина с УФТИ праздновала победу над Гитлером . Украина с УФТИ отпразднует победу над Путиным.
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название фирмы "Свет шахтера" - уже навевает мысли о его фиктивности...
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Да бабки отмьівали для Януковича. Неужели непонятно?
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лень... матушка...
www.shaht.kharkov.ua
это машиностроительный завод, и не маленький, не из трех человек.
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коли був в Харкові на сусідньому підприємстві у справах, заодно подивився і на нього.
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Свет шахтера - завод такой был в Харькове. Еще с советских времен.
Выпускал шахтное оборудование.
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Еще бойке сделай напоминательный хук , чтоб не выпендривался на голосовании. На большее- в плане посадить- рассчитывать уже не приходится.
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Ну что сказать .....УРОДЫ!! За 10 лямов можно было смастырить свой реактор бегущей волны. С учетом того, что обедненного урана у нас в Желтых водах хоть ....опой ..жуй. И работал бы он еще 50 лет.
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Можно. Но на хер он бьіл нужен Януковичу. Ему нужньі бьіли хрустящие долларьі.
И енто тока один махонький епизод деятельности "легитимного".
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А юрик в состоянии понять предложение: -"..основанный на подкритической сборке,управляемой линейным ускорителем электронов", без пол-литры то разберется?
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***
- Серега, чего так долго ?
- Ты, Колян, даже не представляешь! Ворона на капот насрала... Я так орал! Матерился на всю улицу. Ко мне даже рабочие подошли, спросили, куда щебень разгружать, думали, что я прораб.
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Как то странно у них получается - статист Луценко постоянно рассказывает сколько украли денег чиновники ,но винят суды что суды никого не садят .но почему то антикорупционный суд не хотят создавать .похоже на лапшу на уши для народа .
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Луценко, с "накрученным хвостом", произведённым американцами, теперь "стелиться" будет, но "козлов" отыщет... А "концы" украденных денег американцы уже в руках держат... Главное теперь - "Югику" и Порошенко - "сдать" тех, кто к этому причастен... Будет очередное "театрализованное представление". Режиссёр - США, в Украине - "статисты"... Не хотят делать сами - "друзей" сажать, их просто заставят...
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Особо нужно пошерстить "Свет шахтера". Нутром чую что там основная доля Яныка зарыта.
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Так установку построили или нет? Если построили, она работает?
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видно с петей не поделились потому луцык возбудился , а ротердам+ никто не воровал кроме пети и ахмета
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но в этом никто не виноват....обвинить некого...все свои
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри строительстве ядерной установки "Источник нейтронов" через фиктивные компании были выведены около 10 млн долларов, - Луценко
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