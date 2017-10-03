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Все про:Германия (2991) Канада (1047) опрос (1571) Польша (4118) работа (414) США (13533)

 Более трети украинцев хотят работать за границей. Среди предпочтений - Германия, Польша, США и Канада, - опрос

заробитчане

37% украинцев из числа тех, кто хотел бы работать за границей, желают трудоустроиться в Германии, 26% - в Польше, 22% - в США и 21% - в Канаде, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Италии хотели бы работать 15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции или Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в Нидерландах - 7%, в России - 6%. В других странах хотели бы работать менее 5% опрошенных.

При этом процент желающих работать в той или иной стране не очень сильно зависит от региона. Так, среди желающих работать в Германии 43% на западе Украины, 34% - в центре, 37 - на юге и 30% - на востоке. В Польше больше всего хотят работать в центре (29%) и на востоке Украины (27%), на западе страны - 25%. Аналогичные практические равные показатели по всем регионам и в отношении Канады. В США больше хотят работать на западе и в центре Украины, в России - на востоке страны.

Всего за границей хотели бы работать 44% украинцев (год назад эта цифра составляла 41%), 53% не хотели бы работать за границей (год назад - 52%).

41% респондентов сказали, что даже если бы имели постоянную работу за границей, то однозначно вернулись бы в Украину через какое-то время, 24% - скорее вернулись бы домой. 13% сказали, что точно не вернулись бы в Украину, имея постоянную работу за границей, 10% - скорее не вернулись бы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, - Кличко

33% украинцев интересовались возможностями трудоустройства за границей, 67% - не интересовались этим вопросом.

При этом только 17% считают серьезными свои шансы поехать в будущем работать за границу, 30% считают их незначительными, 44% вообще не видят таких перспектив.

Только 14% опрошенных украинцев раньше работали за границей, 86% - не имели такого опыта.

Опрос проводился группой "Рейтинг" с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.
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а я бы немцев на работу взял, есть у меня над чем им поработать. Жаль только, что моей стране не нужны результаты работы, лучше, чем доступны Германии, а то бы и деньги даже были для того, чтобы их нанять.
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А у вас есть условия для содержание немецкой особи?
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те из них, кто настоящие любым условиям рады будут в связи с возможностями, которые предоставляют интересующие меня результаты работы, от денег и славы насколько мне известно еще никто не убегал
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Я был удивлён когда был в Турции то узнал что туда ездят много немцев на зароботки.
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Еще болгары, румыны, украинцы и молдаване...
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вот-вот, именно в этом и состоит суть дела. Кто создает условия для высоко квалифицированных проектов к тем и высоко квалифицированные специалисты едут. Кто таких условий не создает к тем и не едут.
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Мне немец (этнический) раньше помогал в мелком бизнесе. Надо сказать он просто виртуоз.
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Это нормально.Иван Петрович Сидоров в советские времена отвечал за приём польских делегаций на совещаниях по линии СЭВ. Переписываясь с поляками, он узнал что в 90-х многие подались за кордон, большинство в Австралию.Сейчас некоторые вернулись, некоторые остались.
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Ну и правильно. В идеале там и оставаться. Европейским странам нужны новые граждане. И желательно не гости из арабских стран, а славянских.
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Статья о украинцах, которые едут на работу за границу. Вы же не будете отрицать, что есть украинцы, работающие в россии? Поэтому вопрос Али к вам, утверждающему, что в Европе ждут славян логичный.
Так россия славянская страна?

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А по тем рожам, которые засвечиваются на Донбассе и гинут в Сирии, этого не скажешь.
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Не знаю. Если знаете языки и разбираетесь в генетике, - прочтите. Это первое. И второе, - еще раз спрашиваю, - это статья про Россию?
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"И второе, - еще раз спрашиваю, - это статья про Россию?"

еще раз даю ответ
03.10.2017 14:27
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Вы не дали ответ, - это статья про Россию. Я не вижу никакой логической связи в желании украинцев работать за границей и этнического состава России.
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Это связка с вашим акцентом на том, что в Европе ждут европейцев.
Это же именно вы завели об этом разговор?
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Отсутствие вашего ответа и есть ответ, где понятно кто вы. И вам бы про славян и славянские страны не говорить.
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работать за границей - это от хорошей жизни дома
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Все хотят жить в Европе и Америке и никто не хочет в нищем коррупционном болоте ! Пока Украина не избавится от коррупционных паразитов и не поднимет уровень жизни хотя бы до времен овоща ни кто и ни что в Украину не вернется даже если путин отступится от захваченных территорий !
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И что не так ? Работать хотят в Европе 37 процентов а жить хотят 100 процентов ! Или шоколадная секта покращень не хочет жить в Европе ?
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Треть хочет свалить, треть дети и пенсы, треть на подсосе у власти...модет геноцидировать последнюю треть? И все резко захотят остаться и поучаствовать?
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Почему люди хотят выехать за границу на работу?
Потому что тут не платят нормальных зарплат на любой работе.
Почему не платят, потому что олигархическая система власти. Власть стимулирует олигархам не платить зарплаты людям.
За аналогичную работу, например металлургу на заводах Ахметова, на западе платят в десятки раз большую зарплату.
Потому что на западе в стркутуре себестоимости продукции, зарплата составляет до 40%. Ц нас лишь 10%.
Это говорит о том, что олигархи сказочно обогащаются за счёт своих работников. А на западе бизнесмены так не наглеют.
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Почему работники минстець такие умственные инвалиды, как ты?
На западе нет коммунизма, однако зарплаты в десятки раз выше чем в Украине... Не задумывался над этим, или лишняя хромосома тебе мешает?
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а знаешь почему они так живут?потому что не пенсию уходят в 65+...и вкалывают денно и нощно.праздников у них раз два и обчелся.и отпуска по две недели...
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То есть ты хочешь сказать, что украинцы ленивые и неробы, раз так мало получают зарплаты, в отличие от "вкалывающих" европейцев, по твоим словам?
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у него инструкции....оно в Германии никогда не было , но всё знает.
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Оно холуй. Помогает барину крипаков в узде держать.
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украинцы едут на зароботки...бо работящие.а понаехалы кацапские орут на форумах про зубожиння. но работать кацапня не умеет и не хочет.
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Так зачем ты приехал кацап в Украину? Надоело своего пуйла лизать, решил за деньги лизать ставленника пуйла вора Порошенко? Просто ты, генетический кацап, привык всегда гадить украинцам.
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Правильно, украинцы роботящие, но почему они должны ехать работать на запад а не работать в Украине?
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Этот ублюдок ненавидит Украину и украинцев. И всеми силами пытается сбить столку неопытных. Чтобы не дать им организоваться для борьбы за лучшую жизнь.
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Он типичный работник минстець. Гадит украинцам постоянно, за деньги от иуды Порошенко.
Главный их гадёныш это укринофоб Порошенко.
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так як ти весь час на цензорі (не працюеш денно і нонощно ) маю надію що скоро помреш
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ну вот и хорошо...рашка постепенно перебирается в лузеры
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В рашке можно заработать больше чем у нас только в Москве
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Гыг с Вами - що хорошого, що люди мріють втікти з України?

І до чого тут рашка, чи то по принципу "злодій кричить тримай злодія"...
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ненависть подхуйловников все крепчает и крепчает...полопаетесь нафиг,идиоты
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истерика порохоботов из минстець, все больше усиливается и становится показательной... Понимают и чувствуют, что вор и иуда Порошенко скоро отойдёт и они останутся без хозяина и средств к существованию
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То сколько кацапчегов отписалось, все зрадныкы не хотят они на нэньку за 3200 работать. Все агенты кремля. А ну в стойло и пахать на благо родной нэнькы. Это вам 156 реформа от власти барыг и мародеров. Ну а ли вы хотели, денег ? Теперь можно вышиваночку одеть и заспивать вместо сытного ужина ЩЭНЭВМЭРЛАУКРАИНА )
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Чего то процентов. Уже в первом предложении их 106 Или Рада увеличила количество процентов вместе с пенсиями? (за ними не уследишь)
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На 500 евро в стране прожить можно,на 2400 гривен - без коммуналки,на 1452 гривны - это геноцид.
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На это можно сказать так--"хотеть не вредно". Для многих --от хотеть работать за границей, до реализации оного, пустыня Сахара. Как и для многих--хочу "мерс" последней марки. Как бы там ни было, желаю удачи, отработать.
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Отут ви помиляєтесь - людей виїзжає масса, і не туристів - а на роботу! І чим далі - тим більше. У шоколадної влади вся політика направленя на вигнання людей за кордон, і треба визнати - це спрацьовує...
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всі хочуть працювати в реформованих країнах ! а ми так і незбудували ринкові відносини за 26 років ! живем в кпсс
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Были партийно-номенклатурные ,а стали олигархо-финансовые. Поменялись только названия а лица остались те же,ну сейчас дети и внуки партаппаратчиков правят. И своих рабов просто так никто не отдаст.
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Я не понимаю тех украинцев которые хотят роботать в Польше, если сами поляки тысячами сваливают с Польши. Только в маленькой Норвегии их 100 000 , а в Дании на каждом углу поляки , даже плюнуть некуда.
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а почему ты из Рашки свалил в Данию понимаешь?
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Что вы хотите услышать про Украину, если из "процветающей" польши, члена ЕС(!) бегут люди в Германию стадами, потому что там коррупция как была так и есть и никто ее не поборол, просто очень осторожны стали все коррупционеры. Поляки в Германии "поднялись", их место на совсем черных работах заняли арабы, очень много литовцев к стати, но они на совсем черные работы не идут, арийцы )). Полячек проституток легальных (платят налог) немеряно, считаются не зависимыми, но на самом деле у них сутенеры которые дают жилье и решают проблемы. У украинца шанс устроится в Германии мизерный должен вам сказать честно, из-за поляков в первую очередь, а в сфере черноых работ из-за арабов, ну черных иными словами
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если у тебя укр.паспорт, и ты знаешь нем.язык..то можно пойти на аусбилдунг...после него уже полноценный рабочий контракт в кармане
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Как ты ты пойдешь на "аусбилдунг" без статуса и прописки, пошарь во лбу не спишь-ли ты
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У украинца шанс устроится в Германии мизерный/ Вы сами-кто? Как Вам удалось устроиться в Германии?
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У украинца шанс устроится в Германии мизерный/ Вы сами-кто? Как Вам удалось устроиться в Германии? /я здесь с 1987 года и отец мой родился здесь/
Просьба упростить ответ.Вы бывший гражданин Украины(СССР)? Благодаря чему Вам удалось устроиться в Германии-диплому МГУ, владением остродефицитной специальности, научными достижениями ?
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и «устроиться» -понятие относительное.Бывая в сортире фрайбургского вокзала, Иван Петрович Сидоров перебрасывался несколькими словами с смотрителем сортира. Смотритель. бывший гражданин оренбургской области РФ, надо понимать из поволжских немцев, жаловался что устроился он на малую зарплату, устроился плохо и Иван Петрович Сидоров давал ему два евро.
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статус и прописка-это не проблема -это расходы...но пусть каждый останется при своем мнении,я не хочу нечего доказывать
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"При своем мнении" "Статус и прописка не проблема" это вобще без комментов.
Надо знать законы Германии и не вводить людей в заблуждение
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Какой аусбильдунг с украинским паспортом? Да и как он на фирмы бевербунги писать будет. не смешите. У нас в классе было 19 человек после аусбильдунга переняли только ТРОИХ и то родня-тополя))

Стране нужны люди у которых высшее образование, а лучше два. Mobsteroid, всё правильно написал.
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шоколадна шобла лікує - план по очищенню території України в розгарі...
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Погано.що не дали в цьому опитуванні розкладки по віку. Я думаю. що основна маса-люди молоді.до 40 років і це найсумніше. бо це втрата перспективи розвитку держави.Я би може також хотів. але на шостому десятку реально не зможу. А коли спілкуюся з молодими. то не третина.а відсотків 90 поїхали б.Причина-повна зневіра до влади.Я дуже люблю Україну.виховав дітей патріотами.але скажу чесно.на даний момент хотів би. щоб діти приїзжали до тата в гості з Канади.хоча це дуже сумно.
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программистам можно и 5 000 баксов оторвать,даже в Украине ....!
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Та що там - можна й 20 000 баксів керівником Укрзалізниці...
Але розкажи цю казочку листоноші в селі, чи вчительці в райцентрі...
А вони тобі потім свої думки розкажуть...
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Теперь становится понятно за что майдан майданил.
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А було незрозуміло-молоді люди.які хочуть жити достойно (і їхні батьки)
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Хотеть-то хотят, да кто их туда пустит? Своим работы не хватает...
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Работы хватает всем, по крайней мере у нас. Но для того чтобы работать, нужно уметь это делать. А вот с этим у большинства из 35% желающих - явные проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее трети украинцев хотят работать за границей. Среди предпочтений - Германия, Польша, США и Канада, - опрос
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