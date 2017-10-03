 Более трети украинцев хотят работать за границей. Среди предпочтений - Германия, Польша, США и Канада, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В Италии хотели бы работать 15% опрошенных, в Великобритании - 14%, во Франции или Швеции - по 12%, в Израиле - 11%, в Испании - 9%, в Нидерландах - 7%, в России - 6%. В других странах хотели бы работать менее 5% опрошенных.
При этом процент желающих работать в той или иной стране не очень сильно зависит от региона. Так, среди желающих работать в Германии 43% на западе Украины, 34% - в центре, 37 - на юге и 30% - на востоке. В Польше больше всего хотят работать в центре (29%) и на востоке Украины (27%), на западе страны - 25%. Аналогичные практические равные показатели по всем регионам и в отношении Канады. В США больше хотят работать на западе и в центре Украины, в России - на востоке страны.
Всего за границей хотели бы работать 44% украинцев (год назад эта цифра составляла 41%), 53% не хотели бы работать за границей (год назад - 52%).
41% респондентов сказали, что даже если бы имели постоянную работу за границей, то однозначно вернулись бы в Украину через какое-то время, 24% - скорее вернулись бы домой. 13% сказали, что точно не вернулись бы в Украину, имея постоянную работу за границей, 10% - скорее не вернулись бы.
33% украинцев интересовались возможностями трудоустройства за границей, 67% - не интересовались этим вопросом.
При этом только 17% считают серьезными свои шансы поехать в будущем работать за границу, 30% считают их незначительными, 44% вообще не видят таких перспектив.
Только 14% опрошенных украинцев раньше работали за границей, 86% - не имели такого опыта.
Опрос проводился группой "Рейтинг" с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.
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Так россия славянская страна?
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еще раз даю ответ
03.10.2017 14:27
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Это же именно вы завели об этом разговор?
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Потому что тут не платят нормальных зарплат на любой работе.
Почему не платят, потому что олигархическая система власти. Власть стимулирует олигархам не платить зарплаты людям.
За аналогичную работу, например металлургу на заводах Ахметова, на западе платят в десятки раз большую зарплату.
Потому что на западе в стркутуре себестоимости продукции, зарплата составляет до 40%. Ц нас лишь 10%.
Это говорит о том, что олигархи сказочно обогащаются за счёт своих работников. А на западе бизнесмены так не наглеют.
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На западе нет коммунизма, однако зарплаты в десятки раз выше чем в Украине... Не задумывался над этим, или лишняя хромосома тебе мешает?
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Главный их гадёныш это укринофоб Порошенко.
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І до чого тут рашка, чи то по принципу "злодій кричить тримай злодія"...
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Просьба упростить ответ.Вы бывший гражданин Украины(СССР)? Благодаря чему Вам удалось устроиться в Германии-диплому МГУ, владением остродефицитной специальности, научными достижениями ?
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Надо знать законы Германии и не вводить людей в заблуждение
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Стране нужны люди у которых высшее образование, а лучше два. Mobsteroid, всё правильно написал.
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Але розкажи цю казочку листоноші в селі, чи вчительці в райцентрі...
А вони тобі потім свої думки розкажуть...
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