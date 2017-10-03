 Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 10%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2017 году инфляцию в Украине на уровне 10%. Об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Белоруссии и Молдавии Анастасия Головач во время презентации нового макроэкономического прогноза для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Українські новини ".

По словам экономиста, инфляция в этом году может составить 10% в Украине. Она также отметила, что прямые иностранные инвестиции составят максимум 2% ВВП. Всемирный банк считает необходимым таргетирование сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП и дальнейшее его снижение.

Ранее Петр Порошенко прогнозировал уровень инфляции в 2017 году до 10%. Также отметим, что согласно данным Госстата, инфляция в 2016 г. составляла 12,4%.

А по состоянию на август 2017 год потребительская инфляция в Украине ускорилась до 16,2% в годовом измерении, а индекс потребительских цен снизился на 0,1%.