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 Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 10%

инфляция

Всемирный банк считает необходимым таргетирование сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2017 году инфляцию в Украине на уровне 10%. Об этом сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Белоруссии и Молдавии Анастасия Головач во время презентации нового макроэкономического прогноза для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " Українські новини ".

По словам экономиста, инфляция в этом году может составить 10% в Украине. Она также отметила, что прямые иностранные инвестиции составят максимум 2% ВВП. Всемирный банк считает необходимым таргетирование сокращения дефицита госбюджета в 2018 до 2,5% ВВП и дальнейшее его снижение.

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Ранее Петр Порошенко прогнозировал уровень инфляции в 2017 году до 10%. Также отметим, что согласно данным Госстата, инфляция в 2016 г. составляла 12,4%.

А по состоянию на август 2017 год потребительская инфляция в Украине ускорилась до 16,2% в годовом измерении, а индекс потребительских цен снизился на 0,1%.

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Это ещё оптимистично, 10%. Реально инфляция будет 20%.
Хотя бы потому, что вор Гройсман официально заложил в бюджет следующего года уровень доллара - 30 грн.
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Вы хоть поняли что написали?! Надо было, что Гройсману курс 1 к 1 заложить?! Типа он решает. МВФ решает. Собственно тот кто и даёт деньги.
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да они там в Европе все тупые и не могут посчитать инфляцию в отличие от Васи П )))
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Саакашвили увеличил поступление в бюджет в 12 раз,четвертый год у власти Порошенко-ВВП выросло на 2 %
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Это если в гривне считать, а если в баксах - то упало
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВсемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 10%
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