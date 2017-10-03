 Верховная Рада сегодня будет работать без обеда и до упора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, спикер ВР Андрей Парубий предложил нардепам сегодня поработать без обеденного (с 14 до 16) перерыва и до завершения рассмотрения вопросов пенсионной реформы.
За данное решение проголосовали 227 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Извеняюсь, а что буфет в Зраде уже закрыли?
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а на рабочем месте хоть поклевать можна?
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они же любят по ночам, под йолку законы принимать...
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кто-нибудь из вменяемых поверит, что рыгоАналы, эта пятая рашистская колонна манкуртов, озабочены чем-то, кроме своего места у кормушки и спасением собственных задниц от расплаты за предательство интересов Украины и украинского народа?
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там им такой работы лет на 12 !!!
без обеда и зарплаты !!!
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Опять будут втихаря ночью клепать антинародные законы!! ЖИТЬ ПО НОВОМУ а то как же!!
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За пультом молодой диспетчер-стажёр, а рядом с ним - старый опытный диспетчер. На связь выходят прибывающие борты и запрашивают снижение к аэропорту. Молодой диспетчер слушает подсказки старого и передаёт указание лётчикам:
- 85655, снижайтесь 1800... 86147, сохраняйте 2200...
Запрашивает очередной самолёт, а старый диспетчер как раз вышел в коридор покурить. Стажёр кричит ему в двери: "Иван Петрович, до какой высоты давать снижение?". "Да снижай до упора" - отмахивается старый диспетчер. Стажёр передаёт в эфир: "85872, снижайтесь до упора".
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Нацбанк и некоторые другие, высоко летающие , оказывается величины пенсий сами себе внутриведомственно назначают, а этот закон для нищеты принимается.
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15 хв ·
Разгляд правок за так звану пенсійну реформу - фундаментального законопроекту для понад 11 млн. українських пенсіонерів!
Коаліцію та їхніх сателітів з Оппоблоку та олігархічних груп узагалі не цікавлять жахливі речі, котрі вмонтовані у цей законопроект. І котрі ми намагаємося виправити поданими правками. Тому у залі зараз присутні не більше 60 (!) депутатів! При необхідних мінімум 226 голосів. До речі, з депутатів Оппоблоку на робочому місці сидить лише Королевська)
Я так розумію, свої "пенсійні проблеми" відсутні на роботі депутати вже повирішували, отримавши за урядові псевдореформи чималі преференції...
Найцікавіше, що саме ці прогульники сьогодні зранку жваво проголосували за роботу без перерви - аж до прийняття рішення. Просто сюр
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