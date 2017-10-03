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 Политика Украины
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Все про:ВР (23082) Парубий (1595) пенсионная реформа (1025)

 Верховная Рада сегодня будет работать без обеда и до упора

парубий

Украинский парламент сегодня будет работать до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, спикер ВР Андрей Парубий предложил нардепам сегодня поработать без обеденного (с 14 до 16) перерыва и до завершения рассмотрения вопросов пенсионной реформы.

За данное решение проголосовали 227 народных депутатов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы ВИДЕО(обновлено)

Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.


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Пожрать на 3 минимальные пенсии - обедом не считается! Работнички!
Верховная Рада сегодня будет работать до упора и без обеда - Цензор.НЕТ 822
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У них явное ожирение,представляю как им трудно)
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СМОТРИТЕ ВЫБЛ..КИ НЕ ДОРАБОТАЙТЕСЬ ДО МОГИЛЫ...
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У господина дефект речи, он хотел сказать:"От забора и до обеда
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Без зарплаты и до отмашки ( Петиной).
Извеняюсь, а что буфет в Зраде уже закрыли?
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как ето без обеда?
а на рабочем месте хоть поклевать можна?
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ничего,Добкин-младший со всеми поделится.
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а йолку поставят?
они же любят по ночам, под йолку законы принимать...
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А эти шлюхи так могут разве???!!! Как же они, бедолаги, переживут такие трудовые тяготы???.....Совсем как-то не по-депутатски это...
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Хе-хе-хе... Как же... как же... помним такое. Пенсионная рехформа маячит, не? И шо-то не складывается, да? Ну, тогда Ночное Шоу, как обычно. А потом, когда бюджетом завоняет- ваааще вводите анонимное голосование. И голосуйте в темноте. Пора...
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Поднатужились, нагнали в зал уродов, проголосуют они, а потом еще полгода на заседания можно не ходить.
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итит колотит , может вам грыль курочку прислать что бы с голоду не опухли ?
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Верховная Рада сегодня будет работать от запора и до поноса чтобы свинтус спал спокойно
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Щас расплачусь. Благодетели вы наши, все о стране думаете
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Порохатый боятся, что всю кодлу опять нескоро соберут. Да и парнеры-рыги лаве потратят и новое потребуют. Так шо надо працюваты на износ
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жОпоблок упирается вредит по всем фронтам, чтобы потом строить из себя поборников социальной справедливости и защитников трудящихся.
кто-нибудь из вменяемых поверит, что рыгоАналы, эта пятая рашистская колонна манкуртов, озабочены чем-то, кроме своего места у кормушки и спасением собственных задниц от расплаты за предательство интересов Украины и украинского народа?
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Народ им точно не нужен. Почему они вообще в ВР сидят , а не по тюрьмам,? Их вообще никто не ожидал после Майдана.
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Все очень просто, за сегодня уже проплачено, потому и до упора, а завтра снова баблом нужно окучивать. Вот интересно, когда выплывет на свет "Амбарная книга БПП"?
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это мы пожалеть типа их должны ?
там им такой работы лет на 12 !!!
без обеда и зарплаты !!!
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Без обеда и полный рабочий день??!! - Давайте поаплодируем стоя дорогие соотечественники нашим героям-депутатам!!!

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принимали решение до,голосовали после обеда
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Во,дают!Мало того,что без обеда,да ещё и работать будут!Щось в лісі мабудь здохло!
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ООООО
Опять будут втихаря ночью клепать антинародные законы!! ЖИТЬ ПО НОВОМУ а то как же!!
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"Я без пропитания оставаться не могу.Где же я буду харчеваться?" (с).
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Многие б без обеда до упора давили б на гашетку...
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Это не работа!!! Утром регистрируются человек 300, а потом сидят как аутисты в песочнице и голосуют по 30-40 человек. На кой ляд вы нужны со своими реформами?! Бурбака ваш предводитель! Петро полицию подмял под себя, теперь хочет армию подчинить через колено. Однако есть еще армия АТОшников нескореных!!!
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Думаю пенсионеры присмотрятся и запомнят ваши ряхи.На следующий срок в ВР можете не рассчитывать.
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Правильно. Давайте пилите без отдыха. Барыге и Гнойсману срочно нужны денюжки МВФ.
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"До упора" - это как в известном авиационном анекдоте:
За пультом молодой диспетчер-стажёр, а рядом с ним - старый опытный диспетчер. На связь выходят прибывающие борты и запрашивают снижение к аэропорту. Молодой диспетчер слушает подсказки старого и передаёт указание лётчикам:
- 85655, снижайтесь 1800... 86147, сохраняйте 2200...
Запрашивает очередной самолёт, а старый диспетчер как раз вышел в коридор покурить. Стажёр кричит ему в двери: "Иван Петрович, до какой высоты давать снижение?". "Да снижай до упора" - отмахивается старый диспетчер. Стажёр передаёт в эфир: "85872, снижайтесь до упора".
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Народ уже начинает потихоньку уставать от этой ВР и от их фейковых реформ!
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Вот тварь, по 10 раз будут голосовать пока не пропихнут.
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Цей клоун, що перетворився в долбо..ба чоколатного, хоч раз зробив як прокукарікав???
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Круто они пенсионку за один день прогнать желают?
Нацбанк и некоторые другие, высоко летающие , оказывается величины пенсий сами себе внутриведомственно назначают, а этот закон для нищеты принимается.
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Все пенсионеры должны четко понимать, что если им не повысят пенсию с 1.10.2017г., то в этом будут виноваты исключительно партии Оппоблок (Партия Регионов имени Януковича)), "Батьковщина" (Матерщина), Радикальная партия (Групповуха) и другая сволочь поменьше, которые блокируют принятие пенсионной реформы! Таким образом эти партии становятся физическими врагами пожилых украинцев и пенсионеров.
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кажется удалось выяснить самое главное: упор у Рады там, где начинается без обеда, все, абзац, остальное выше сил человеческих
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Dmytro Dobrodomov додав 2 нові світлини.

15 хв ·

Разгляд правок за так звану пенсійну реформу - фундаментального законопроекту для понад 11 млн. українських пенсіонерів!
Коаліцію та їхніх сателітів з Оппоблоку та олігархічних груп узагалі не цікавлять жахливі речі, котрі вмонтовані у цей законопроект. І котрі ми намагаємося виправити поданими правками. Тому у залі зараз присутні не більше 60 (!) депутатів! При необхідних мінімум 226 голосів. До речі, з депутатів Оппоблоку на робочому місці сидить лише Королевська)

Я так розумію, свої "пенсійні проблеми" відсутні на роботі депутати вже повирішували, отримавши за урядові псевдореформи чималі преференції...
Найцікавіше, що саме ці прогульники сьогодні зранку жваво проголосували за роботу без перерви - аж до прийняття рішення. Просто сюр Верховная Рада сегодня будет работать без обеда и до упора - Цензор.НЕТ 7141
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