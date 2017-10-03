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 Владельцу парка "Тайган" Зубкову на полгода запретили выезд из России и оккупированного Крыма

россия виза

Крымский предприниматель, владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков получил судебный запрет на выезд с территории России и оккупированного ею Крыма сроком на шесть месяцев.

Причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию суда закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма, передает Цензор.НЕТ. Об этом предприниматель рассказал в комментарии Крым.Реалии.

"Кафе работает с 2012 года, но в 2014 году белогорский прокурор обратился в суд с тем, что якобы на здание кафе нет актов ввода в эксплуатацию и с требованием закрыть кафе. Суд обратился в экспертные учреждение, заключение получено, что здание соответствует всем нормам. Суд отказал прокурору, однако в апелляции решено закрыть кафе. Я не мог закрыть это единственное кафе и платил через день штрафы. Следующим этапом стал запрет на выезд", - сказал Зубков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 48 крымчан стали политзаключенными. Ситуация ухудшается, - Чубаров

Предприниматель считает, что его права были нарушены и обратился в суд, ближайшее заседание по иску назначено на 5 октября.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова - затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей. В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма соседней Россией.

Сафари-парк (парк львов) "Тайган" расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка "Сказка" в Ялте. В парке "Тайган" проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.
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не время ездить по заграницам россиюшка в опасности


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Заберите паспорт и платите трудоднями!... все как на любимом эсэсэсэре!
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главное это то,что он должен за эти трудодни работать по 16 часов в день,как в колхозе в СССР
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Животных жалко...
Пожрут лаптеногие львов...Как пить дать - пожрут!...
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Зато в радной гавані В гімні,якщо бути точним...
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А ты, Зубков, пригрози, как в 2014: "Львов натравлю!" Слабо?

При украх
Шла с Днепра вода.
Проблемы
Не было со светом
И автономия своя
Была при этом.

Сейчас
Сбежала в Днепр вода.
Сказал крымчанам свет:
- Бувайтэ вси здоровы...
А автономия -
Челом об пол Ростову!
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Ну, нічого, побуде пів року у шкурі своїх звірів.
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Утопите этого мудня в море. Едиственное правильное решение было бы от оккупантов
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Ну что тормоз Зубков, как там поживают "боевые львы" натасканные против бИндер и "укропов"?* Падаль крысчанская.
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В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма соседней Россией. УТОПИТЕ ЕГО ПОД КЕРЧЕНСКИМ НЕДОМОСТОМ
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Дальше Олега Зубкова этапируют в Иркутск в колонию общего режима.
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Це йому не при бендерах права качать. Генацід! Фашістьі!
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ему самку питона нужно на спаривание в Таиланд вести , как же быть ?
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Импортозамещение. Пусть какой-нить рассейский гад работает.
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рузгие ваньки кота уже сношали - что им помешает оплодотворить еще и питониху? Ну сожрет она при этом парочку неповоротливых.. Убытка особого и не будет.
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да кто тех ванек только не сношал.. Так и живут на две дырки - нижнюю и верхнюю. И с обоих говно льется.
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цей чорт в 2014 році казав, що готовий путіну мінет відкатати за спасєніє от бендеровцев... схоже, скоро буде мінет катати зекам на зоні
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Мразь. Поделом. После освобождения Крыма ещё и сядешь, падаль.
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не сядет олежка. Если доживет до освобождения и мордва его не сгноит в сайберии то жизни у него будет до первой встречи с патриотами Украины.
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Знакомтесь)))Олежка Зубков)))
2014 год....
Вам до сих пор жалко этого СКАЗОЧЕИКА???))))))
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Украина этой пидарасине создала все условия для занятия любимым делом и вот благодарность.
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ПРОДАТЬ ЖЕНУ В СЕКС РАБСТВО (ЖИЗНЬ В РОССИИ) ---- посматрите это видео на ютуб , и поймите как меня тошнит от Росии и русских .
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кто такие эти рузькэ? какая такая на роися? где это есть такое псевдогоссударство?
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Раз такие каналы запущены ,то п|здец москалям,это типа голос Америки при советах.
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Символично -- владелец зоопарка получил персональную клетку...
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прикольно !!!!
теперь как и его львы, нахрдится в зоопарке и не может выйти
забавно, правда ?
ирония доли
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Олежка, погрызи-ка камни с неба, может, полегчает))
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Викладіть хто-небуть гіфку з танцюючим п'яним матросиком.
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Мне интересно судьба этого матроса-прапаГандона ,фиксы фарфоровые ему кто-то повыдергивал?
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Зубков, ты на них боевых львов натрави. Как грозился на бандеровцев (правда их так никто и не видел) натравить, которых ты так боялся.
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Помню этот уебок давал свои автобусы для съемок пропаганды раша-тв во время майдана. Там еще надпись "парк львов тайган" представили как "львов майдан". Так что пожелаем Зубкову успешных скачек на бутылке в роисской полиции, к чему он так стремился, как и всякий рузке.
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... карма. А так топил рассею-матушку... львов жалко - будут страдать, в том числе и через хозяина-идийота...
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все что придумали москали, так это превратить в зоопарк территории где люди жили и для убедительности посадить в этот зоопарк директора зоопарка. Воистину, там, где появляется москаль, там тут же возникает вырождение.
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Теперь львы с голодухи, за украинское сало, самого Зубкова съедят... "Бандеровцы", хули им... Одним предателем больше, одним меньше... Жрать-то, хочется...
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Дыра.
Макеевка.
"Красный рынок".
До войны - бойкое место. Сотни торговцев, продающих всё, что угодно.
А сейчас - десятка три-четыре еще недобитых Захарченкой торгашей, которые втридорога продают тряпьё из Кацапстана. В мясном ряду, где до войны были десятки торговцев, одна баба озираясь по сторонам продает хрен знает какое мясо (может это филейная часть рядового Ивана Говнищева из Рязани?) за безумную цену.
И "налоговики" ДНР с автоматами и в хлам бухие ходят и смотрят, чего бы еще "национализировать".
Русский мир пришел. Фиг ли?
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Счастливый, и очень везучий человек.
Вот тут случай куда интереснее. "Ветеран исполнил долг"

http://forum-msk.org/material/news/13776596.html
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Не скавчи, мудило, это еще даже не камни с неба!
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Найбільше покарання для мокшан, це сидіти на росії, навіть суд це визнає .
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Умирай в родной говени, зубков. Все как просил.
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Как славно прочувствовал все прелести жизни в раша федерейшен.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВладельцу парка "Тайган" Зубкову на полгода запретили выезд из России и оккупированного Крыма
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