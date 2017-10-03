 Владельцу парка "Тайган" Зубкову на полгода запретили выезд из России и оккупированного Крыма

Причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию суда закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган" в Белогорском районе Крыма, передает Цензор.НЕТ. Об этом предприниматель рассказал в комментарии Крым.Реалии.
"Кафе работает с 2012 года, но в 2014 году белогорский прокурор обратился в суд с тем, что якобы на здание кафе нет актов ввода в эксплуатацию и с требованием закрыть кафе. Суд обратился в экспертные учреждение, заключение получено, что здание соответствует всем нормам. Суд отказал прокурору, однако в апелляции решено закрыть кафе. Я не мог закрыть это единственное кафе и платил через день штрафы. Следующим этапом стал запрет на выезд", - сказал Зубков.
Предприниматель считает, что его права были нарушены и обратился в суд, ближайшее заседание по иску назначено на 5 октября.
У крымского предпринимателя Олега Зубкова - затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей. В 2014 году Зубков поддержал аннексию Крыма соседней Россией.
Сафари-парк (парк львов) "Тайган" расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка "Сказка" в Ялте. В парке "Тайган" проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.
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Пожрут лаптеногие львов...Как пить дать - пожрут!...
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При украх
Шла с Днепра вода.
Проблемы
Не было со светом
И автономия своя
Была при этом.
Сейчас
Сбежала в Днепр вода.
Сказал крымчанам свет:
- Бувайтэ вси здоровы...
А автономия -
Челом об пол Ростову!
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2014 год....
Вам до сих пор жалко этого СКАЗОЧЕИКА???))))))
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теперь как и его львы, нахрдится в зоопарке и не может выйти
забавно, правда ?
ирония доли
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А так топил ЗА рассею-матушку..
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Макеевка.
"Красный рынок".
До войны - бойкое место. Сотни торговцев, продающих всё, что угодно.
А сейчас - десятка три-четыре еще недобитых Захарченкой торгашей, которые втридорога продают тряпьё из Кацапстана. В мясном ряду, где до войны были десятки торговцев, одна баба озираясь по сторонам продает хрен знает какое мясо (может это филейная часть рядового Ивана Говнищева из Рязани?) за безумную цену.
И "налоговики" ДНР с автоматами и в хлам бухие ходят и смотрят, чего бы еще "национализировать".
Русский мир пришел. Фиг ли?
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Вот тут случай куда интереснее. "Ветеран исполнил долг"
http://forum-msk.org/material/news/13776596.html
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В 2015 году местный предприниматель Олег Зубков предложил установить памятник нынешнему президенту России "как собирателю земель русских". Бизнесмен даже объявил конкурс на лучший эскиз. Но пока не смог реализовать свою задумку.
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