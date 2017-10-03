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 Политика Украины, Общество
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 До конца года в ВСУ могут призвать еще около 500 офицеров запаса, - Генштаб

генштаб

В Вооруженные силы Украины до конца 2017 года может быть объявлен призыв офицеров запаса в количестве около 500 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"Наше главное управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах и необходимости укомплектовать базы, склады, арсеналы, будет предлагать начальнику Генерального штаба - а принимает решение министр обороны - призвать небольшое число этих должностных лиц. Это будет до 500, наверное", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

Артеменко отметил, что данное решение еще не принято, и подчеркнул, что призванные офицеры не могут быть привлечены к проведению антитеррористической операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб

Как сообщалось, 30 мая 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.

21 июня Полторак сообщил, что отбор на военную службу по призову офицеров запаса завершен, всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины было отобрано 1 тыс. человек.
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Говорят, что военные кафедры (вроде учатся за свой счет) разбегаются. Не знаю правда это?
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потому что например в Польше после окончания учебы можно зарабатывать минимум 1000 евро и никаких кафедр или взяток
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почему стратегические склады охраняет ВОХР,а не армия,куда их всех призывают?
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Потому-что им платить можно меньше, чем кадровым.
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Не только в те годы наметилась большая проблема с л/с срочной службы (очень много косило), а тех, что призывали - полный пипец, дисциплины ")", комитеты солдатских матерей ногами двери открывали к командирам, в/прокуратура была завалена всякой хренью и прокурорские кроме, как вести следствие по неуставняку нихрена (за редким исключением) не хотели да и не умели делать. Возможно это было одним из факторов.
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Эта хрень по охране складов со средствами поражения (как общевойсковых, так и авиационных) была введена в 1999 г. (насколько мне не изменяет память). Причем практически повсеместно.
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Но факт реальный. Просто у меня в оперативном обеспечении находилось несколько складов с АСП и в/ч, которые их обслуживали. Поэтому и помню, как набирали баб и дидов и они вештались на посты с СКС.
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ВУС ветеринарно-санитарная экспертиза. нужен такой специалист?
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может в армии оставить одних офицеров?
пусть командуют
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"Просто цікаво, як таке може бути?": У мережі розгорівся скандал через доставку бійцям АТО на передову продукції з РФ


В розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світлодарської дуги в районі Новолуганского прийшли пакети одноразового посуду, які були вироблені в РФ.
Бійцям АТО на передову постачають одноразовий посуд, який був зроблений в Росії. в розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світлодарської дуги в районі Новолуганского прийшли пакети одноразового посуду, які були вироблені в РФ. "Не буду описувати реакцію військовослужбовців батальйону "Айдар" на це. Просто цікаво, а як таке може бути? Як варіант може бути тому, що фірма, яка завозить в Україну цей одноразовий посуд з країни агресора, потім перепаковує це все, вішають лейбл "зроблено в Україні" та відправляє відразу до військ, в тому числі на передову, ну, а ці мішки просто хтось "протупив" перепакувати", - йдеться в повідомленні.
подібний випадок відбувається в батальйоні не вперше, а дані мішки з одноразовими ложками були отримані зі складу МО в Добропіллі.

До конца года в ВСУ могут призвать еще около 500 офицеров запаса, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1017
В розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світлодарської дуги в районі Новолуганского прийшли пакети одноразового посуду, які були вироблені в РФ. За його словами, в розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світло...

До конца года в ВСУ могут призвать еще около 500 офицеров запаса, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1017
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Одноразовые ложки?.. Отслужил со своей, кстати, с кружкой и своим ножом тоже. О том, что их необходимо брать с собой предупреждают прям в военкомате.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года в ВСУ могут призвать еще около 500 офицеров запаса, - Генштаб
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