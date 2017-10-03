 До конца года в ВСУ могут призвать еще около 500 офицеров запаса, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.
"Наше главное управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах и необходимости укомплектовать базы, склады, арсеналы, будет предлагать начальнику Генерального штаба - а принимает решение министр обороны - призвать небольшое число этих должностных лиц. Это будет до 500, наверное", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
Артеменко отметил, что данное решение еще не принято, и подчеркнул, что призванные офицеры не могут быть привлечены к проведению антитеррористической операции.
Как сообщалось, 30 мая 2017 года министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.
21 июня Полторак сообщил, что отбор на военную службу по призову офицеров запаса завершен, всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины было отобрано 1 тыс. человек.
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На сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб(75)
Нацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм закона о языковых квотах, иначе - санкции, - Артеменко(50)
С начала года 14 тысяч человек подписали контракт с ВСУ, - Генштаб(32)
В законе про квоты нужно закрепить ежедневный мониторинг телеканалов, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко(29)
Артеменко: Господин Президент Украины Порошенко – вы трус и лжец!(0)
Артеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Магера(11)
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пусть командуют
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В розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світлодарської дуги в районі Новолуганского прийшли пакети одноразового посуду, які були вироблені в РФ.
Бійцям АТО на передову постачають одноразовий посуд, який був зроблений в Росії. в розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світлодарської дуги в районі Новолуганского прийшли пакети одноразового посуду, які були вироблені в РФ. "Не буду описувати реакцію військовослужбовців батальйону "Айдар" на це. Просто цікаво, а як таке може бути? Як варіант може бути тому, що фірма, яка завозить в Україну цей одноразовий посуд з країни агресора, потім перепаковує це все, вішають лейбл "зроблено в Україні" та відправляє відразу до військ, в тому числі на передову, ну, а ці мішки просто хтось "протупив" перепакувати", - йдеться в повідомленні.
подібний випадок відбувається в батальйоні не вперше, а дані мішки з одноразовими ложками були отримані зі складу МО в Добропіллі.
В розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світлодарської дуги в районі Новолуганского прийшли пакети одноразового посуду, які були вироблені в РФ. За його словами, в розташування 24-го батальйону "Айдар" на передових позиціях Світло...
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