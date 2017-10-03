 "Мы уверены, что Высший антикоррупционный суд будет создан конституционным образом", - ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что создание в Украине антикоррупционного суда может затянуться на год-полтора. Об этом он сказал в ходе брифинга в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на " 112 Украина ".
Одна из причин этого - создание подразделений Суда в регионах, считает Луценко.
"Мы уверены, что Высший антикоррупционный суд будет создан конституционным образом Высшим советом правосудия после проведения соответствующих конкурсов и собеседований с общественными организациями, поле которых явно нужно расширить, в том числе из числа иностранцев, которые имеют судебную практику и понимание украинских правовых основ. Также я уверен, что Высший антикоррупционный суд должен быть не только в Киеве... Все 4 тысячи дел об уголовной коррупции, которые сейчас находятся в судах, должны предоставить Антикоррупционному суду... Мы убеждены, что Высший антикоррупционный суд должен создаваться в каждой области Украины как первая инстанция, вторая инстанция в Киеве и конституционная инстанция - Палата Верховного суда. Еще одна вещь, которая для нас является очень важной, этот процесс, очевидно, затянется от года до полутора", - прогнозирует генпрокурор.
Он добавил, что уже сегодня следует увеличить количество судей для рассмотрения дел в отношении коррупционеров, не дожидаясь создания новых структур.
"Я обращался к президенту в последние дни с просьбой использовать его конституционные полномочия, которые он имеет до конца текущего года и увеличить количество судей во всех судах областных центров, чтобы резко активизировать рассмотрение коррупционных дел, находящихся в судах. Надеюсь, что этот процесс начнется в столице", - рассказал глава ГПУ.
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