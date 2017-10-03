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 Политика Украины
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 Адвокаты обвиняемых в теракте под Радой заявили отвод судье из-за высказываний Геращенко

3 октября адвокаты Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка, обвиняемых в теракте под парламентом 31.08.2015, заявили отвод главе коллегии судей Виталию Циктичу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Защита утверждает, что дело попало к судье Циктичу благодаря вмешательству в систему автораспределения дел.

"14.08 должностное лицо, имевшее доступ к системе, внесло информацию об отсутствии специализации и др. у всех судей, кроме Циктича. Был исключен судья Линнык, который сейчас в коллегии, из-за отсутствия специализации… Были исключены все судьи, кроме одного… Возможно существует донецкое правосудие, но не может быть автораспределения при участие одного суди", - сказал адвокат Александр Свиридовский.

Также адвокат обратил внимания на брифинг 31.08 под Верховной Радой при участии руководства МВД и нардепа Антона Геращенко. На брифинге Геращенко заявил, что приговор виновным в теракте будет вынесен в октябре, максимум в ноябре. При этом Геращенко сказал, что виновник теракта должен быть осужден к пожизненному заключению.

"Утверждение такое императивное, что в октябре-ноябре буде приговор, вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности суда", - отметил Свиридовский.

Адвокаты обвиняемых в теракте под Радой заявили отвод судье из-за высказываний Геращенко 01

Кроме того, защита подчеркнула, что сроки названные Геращенко невозможны. Только на допрос потерпевших потребуется 1,5 года. Также не меньше года пойдет на допрос свидетелей.

Прокурор ГПУ Сергей Гарасым высказался против требований защиты. Он сказал, что у прокуратуры нет данных о вмешательстве в систему автораспределения судебных дел.

Кроме того, прокурор не увидел давления со стороны нардепа Геращенко.

"Публичные заявления исходили от лица, которое не имеет никакого отношения к делу и никакого влияния на участников процесса", - отреагировал Герасым.

По состоянию на 12.50 судьи находятся в совещательной комнате и рассматривают ходатайство защиты.

Это уже не первая попытка отвода судьи Циктича по этому делу. Раньше адвокаты уже пробовали отвести этого судью, ссылаясь на то, что в прошлом он работал в Донецкой области.

Как известно, Гуменюк и Крайняк обвиняются в террористическом акте возле здания парламента 31 августа 2015 года, когда в результате взрыва боевой гранаты погибло 4 военнослужащих Нацгвардии. По последним данным, в деле 152 пострадавших, среди которых сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.

П о факту событий 31.08.2015 в марте этого года в Николаеве к 6 годам тюрьмы был осужден активист "Свободы" и доброволец АТО Геннадий Дубров. Его обвинили в нанесении ударов сотрудникам правоохранительных органов, а также попытке похищения депутата облсовета.
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А по новому кодексу заявление такого отвода обошлось бы адвокатам в 32000 грн. Повторный отвод - 160000 грн.
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