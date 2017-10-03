EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1032  20
Все про:армия (8232) Артеменко (39) Генштаб ВС (887)

 На сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб

генштаб

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом в 250 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", - сказал А.Артеменко на брифинге в Киеве во вторник.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нехватка личного состава и инженерной техники", - журналист о военных складах, находящихся под угрозой

Как сообщалось, 19 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ №484 "Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".

20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек и выделил на эти цели 34,4 млн грн.

С начала 2017 года с ВСУ заключено более 26 тыс. контрактов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это депутат Винник из БПП, который призвал к отставке Муженко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
странно , численность по документом вроде есть, а по факту, в АТО, во всех подразделениях недокомплект
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В зоні АТО задіяно менше 30 000 зі складу ЗСУ - чим займається решта ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
может быть косят траву или красят заборчики?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напевно ... і це ж дуже важливо , якщо навіть на охорону складів з боєприпасами людей не вистачає ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
людей хватает на всё, не пиши фигню, просто ВСУ к охране складов НЕ привлекаются, это запрещено, хз почему )
 показать весь комментарий
Ответить
 
поясняю, развернуты группировки напротив Белоруссии, напротив Крыма, в районе Харькова, вдоль северной границы с РФ, рядом с Приднестровьем и главное прикрывающие Киев, именно там отборные части стоят... а в АТО... в АТО как ни странно, самые слабые по комплектации и численности войска... вот такая схема выбрана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Классика, Гоголь "Мёртвые души"......бабло то крысится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это "средняя температура" по больнице. Понятно, что в радиобатальоне или на хлеборезке в Одессе, или зенитно-ракетном дивизионе Ровно или где-нибудь в радиотелеграфе в Очакове все места заняты. А в окопе - нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Генштабе от генералов и полковников рябит и не протолкнуться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оба на! Сейчас начнётся о мобилизации и пукин нападёт. Что только не придумаешь для того чтоб заговорить взрыв на складах и 800 лямов долларов на ветер. а ещё и людям восстанавливать, компенсировать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо, поставить перед Верховной Зрадой вопрос об увеличении численности ВСУ - не судьба?
Вот только не за счет пенсионеров "сотрудников военкоматов" и не за счет тёток, "военнослужащих по контракту". Причем на поверку - так все они воевали в АТО еще до рождения и соответственные надбавки получают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так детишек гаранта, министров, депутатов и прочей элиты отправьте в армию, пусть пополнят недостающие ряды ВСУ. Шо вы мнетесь как целочка перед соитием
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они прям со своим наградным оружием и на своих джипах уже готовы.И корочки АТО наверняка есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это в какой-такой армии, чем больше людей - тем лучше? )) В совковой чтоль? То пример плохой... Лучше более подготовленные, более мотивированные, лучше снабженные и вооруженные подразделения, чем многочисленные, слабообученные орды.
Посему численность 250 тысяч для нас самое то, избавьтесь от мертвых душ, профильтруйте подразделения от аватаров, больных и сепаров и наконец-то займитесь охраной складов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо за лимит такой?, снарядов на всех уже не хватает?)... или баб-спикеров-полковников штат исчерпали????
 показать весь комментарий
Ответить
 
лимит установленные законом, ты где живешь бро? В каждой стране численность армии строго ограничена соответствующим законом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти