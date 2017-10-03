 На сегодняшний день ВСУ находятся на предельном лимите численности - 250 тысяч человек, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.
"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", - сказал А.Артеменко на брифинге в Киеве во вторник.
По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.
Как сообщалось, 19 сентября министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ №484 "Об освобождении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года".
20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года, в количестве 10 тыс. 460 человек и выделил на эти цели 34,4 млн грн.
С начала 2017 года с ВСУ заключено более 26 тыс. контрактов.
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Вот только не за счет пенсионеров "сотрудников военкоматов" и не за счет тёток, "военнослужащих по контракту". Причем на поверку - так все они воевали в АТО еще до рождения и соответственные надбавки получают.
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Посему численность 250 тысяч для нас самое то, избавьтесь от мертвых душ, профильтруйте подразделения от аватаров, больных и сепаров и наконец-то займитесь охраной складов.
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