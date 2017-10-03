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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7476) Луценко (7156) Порошенко (13967) суд (21682) судебная реформа (640) судья (1920)

 Процесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет. Я попросил Порошенко до конца года увеличить количество судей, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит главу государства увеличить количество судей в областных центрах Украины, чтобы до момента создания и функционирования антикоррупционного суда была возможность судебного рассмотрения уголовных дел по коррупции.

"Мы уверены, что Высший антикоррупционный суд будет создан конституционным способом Высшим советом правосудия после проведения соответствующих конкурсов и собеседований с общественными организациями", - сказал Ю.Луценко во вторник на брифинге в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он высказал убеждение, что антикоррупционный суд должен быть не только в Киеве и не только для дел Национального антикоррупционного бюро Украины. "Все 4 тысячи дел об уголовной коррупции, которые сейчас в судах, должен рассматривать антикоррупционный суд", - подчеркнул Генпрокурор.

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Ю.Луценко выразил убеждение в том, что антикоррупционный суд должен быть создан в каждой области как первая инстанция. Апелляционная инстанция должна быть создана в Киеве и в качестве кассационной инстанции будет работать палата Верховного суда.

"Этот процесс очевидно затянется от года до полутора… Это время мы не можем просто ожидать создания этих институтов, мы должны увеличивать количество новых судей, которые бы рассматривали 4 тысячи коррупционных дел", - сказал Генпрокурор.

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"Я обращался к президенту последними днями с просьбой выполнить его конституционные полномочия, которые у него есть до конца текущего года, и увеличить количество судей во всех судах областных центров с тем, чтобы резко активизировать рассмотрение уголовных коррупционных дел", - сообщил Ю.Луценко.
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Опять ВСЕХ считают дураками ,это их и погубит !!!!
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Чтобы создать антикоррупционный суд первой инстанции, достаточно провести конкурс среди детективов НАБУ, и займёт это максимум 1 месяц.
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Сцуко, брехуны позорные! Порошенко же пару дней назад собственноротно западным партнёрам заявил, что Антикоррупционный Суд будет создан через 2 недели!
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ЭТО ПО ЕВРЕСКОМУ КАЛЕНДАРЮ..
ДВЕ НЕДЕЛИ У ЕВРЕЕВ...
ЭТО 2000 ЛЕТ ПО НАШЕМУ....
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ЧТОБЫ РАССТРЕЛЯТЬ ВСЕ ПИАСТРОВ ВО ВЛАСТИ УБЛЮДКОВ И ПОДОНКОВ ПОНАДОБИТЬСЯ ВСЕГО ОДНА НЕДЕЛЯ....
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Тройки создайте и дело быстро пойдёт... в уставших пулемётчиков будем менять на отдохнувших же...
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Как же вы падлы боитесь реально Независимого Антикоррупционного суда...знаете что вам прилетит....и не отвертется, ответить придётся за все дела, за Геноцид и коррупцию во время войны.
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Прекратите платить зарплаты депутатам и министрам, до создания антикоррупционного суда, создадут не за 2 года, а за неделю!
Достали уже всех украинцев балобольством и полным отсутствием реформ!
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...до полутора лет.Чувствуют падлы,шо после следующих выборов им будет светить от полутора до пожизненного.
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для них страшнее с полной конфискацией у всех "талантливых и успешных" родственников.
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До полутора лет...Стесняюсь спросить . Пан Луценко, вы судей для антикоррупционного суда собираетесь выбирать или рожать?
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После нас хоть потоп, да юга? А куда бежать будешь? Надеюсь в Мену.
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Збільшуючи кількість суддів влада готується до масових вироків громадянам України під час майбутніх акцій протесту.
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Почтеннейшая публика! Сегодня прокурорский бенефис! Парад-алле! "Маєстро,урежте марш!" (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс создания антикоррупционного суда затянется до полутора лет. Я попросил Порошенко до конца года увеличить количество судей, - Луценко
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