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Все про:адвокат (1010) Киев (18294) СИЗО (1013) шпионаж (707) Безъязыков (44)

 Подозреваемому в госизмене полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест до 14 ноября

безъязыков

По словам адвоката, Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.

Суд продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 14 ноября, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила его адвокат Юлия Попик, передают "Українські новини".

"Продлили меру пресечения до 14 ноября", - сказала она.

По ее словам, Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.
Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемому в госизмене полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест до 14 ноября
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