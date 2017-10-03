 Подозреваемому в госизмене полковнику ВСУ Безъязыкову продлили арест до 14 ноября

Суд продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 14 ноября, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила его адвокат Юлия Попик, передают "Українські новини".
"Продлили меру пресечения до 14 ноября", - сказала она.
По ее словам, Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.
Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.
Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
345 2
Суд оставил обвиняемого в госизмене полковника Безъязыкова в СИЗО и приступит к исследованию доказательств(5)
Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж(14)
Подозреваемый в шпионаже полковник Безъязыков отказался от сделки со следствием, - адвокат(22)
Подозреваемый в государственной измене полковник Безъязыков объявил в СИЗО голодовку(94)
Примечательная история полковника Безъязыкова, бывшего в плену у российских оккупантов и коллаборантов почти два года(0)
Суд отклонил апелляцию подозреваемого в госизмене Безъязыкова и оставил его под стражей до 12 мая(7)
Полковнику Безъязыкову, подозреваемому в госизмене, суд продлил арест до 8 апреля(1)
Ответить
Ответить