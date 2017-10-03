 Первое заседание суда по делу о расстрелах мирных демонстрантов на Майдане назначено на 5 октября, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Харькове во вторник.
"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1. Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную гигантскую работу, и мы считаем готовыми к обвинению Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича. - Ред.), Захарченко (экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. - Ред.), Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко. - Ред.) и ряд других должностных лиц правоохранительных органов к даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане", - сказал Луценко.
По его словам, первое заседание по делу назначено в Печерском районном суде г. Киева на 5 октября.
"Это дело 5 октября будет рассматриваться в Печерском суде. В случае удовлетворения нашего ходатайства о заочном правосудии, оно в короткие сроки будет передано для рассмотрения по существу через судебное следствие в соответствующем суде", - сказал Луценко.
Напомним, по данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 погибли.
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