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 Первое заседание суда по делу о расстрелах мирных демонстрантов на Майдане назначено на 5 октября, - Луценко

луценко

Досудебное следствие по делу о расстрелах на Евромайдане закончено, Первое судебное заседание назначено на 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1. Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную гигантскую работу, и мы считаем готовыми к обвинению Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича. - Ред.), Захарченко (экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. - Ред.), Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко. - Ред.) и ряд других должностных лиц правоохранительных органов к даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане", - сказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приказ стрелять по активистам Майдана давали Янукович, Захарченко и Якименко, - Луценко

По его словам, первое заседание по делу назначено в Печерском районном суде г. Киева на 5 октября.

"Это дело 5 октября будет рассматриваться в Печерском суде. В случае удовлетворения нашего ходатайства о заочном правосудии, оно в короткие сроки будет передано для рассмотрения по существу через судебное следствие в соответствующем суде", - сказал Луценко.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, из них 104 погибли.



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Зрадоботы, вы что там спите? Тема с Луценко!!!!!!))
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Вчера было очень Бабы Яги луценко с её сказочками, а этот видать похмелялся после выходных......
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Когда у паразитов во власти начинает подгорать, они вспоминают про майдан...
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"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1._________ Да ну нафиг? Серьезно? Вот это трудовой подвиг за 3 с лишним года!!!!!
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Сходняк барыги назначил сегодня алканавта дежурным по трёпу.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервое заседание суда по делу о расстрелах мирных демонстрантов на Майдане назначено на 5 октября, - Луценко
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