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 Политика Украины
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 Главнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин

муженко

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Королевства Швеции генералом Микаэлем Бюденом посетили один из районов проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время официального визита в Украину военной делегации Королевства Швеция и поездки в район АТО были обсуждены вопросы активизации военно-политического диалога и уточнены перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции.

Во время ознакомления шведской делегации с политикой безопасности ситуацией в зоне боевых действий, начальник Генерального штаба генерал армии Украины Виктор Муженко обратил внимание шведского коллеги критическое состояние объектов гражданской инфраструктуры, пострадавших от обстрелов российско-террористических войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незапароленный смартфон и фото российских позиций: подробности ликвидации разведчика террористов "Востока" бойцами 51-й бригады в августе 2014-го. ФОТО

Муженко проинформировал генерала Микаэля Бюдена о том, что пики нарушения режима прекращения огня в зоне АТО со стороны российско-террористических войск совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске, удостоверяющий давление Российской Федерации на переговорный процесс.

Стороны также обменялись опытом по вопросам реформирования и развития вооруженных сил обоих государств и укрепления дружеских партнерских отношений между Украиной и Швецией.
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надо былошведу заказ сделать...
чтобы муженко там остался...
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пусть муженко ему покажет свои победы-Илловайск ,ДАП и Дебальцево
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Некоторым дебилам иногда нужно напоминать, что из себя представляет враг европейской демократической Украины.


Главнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8182 Главнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8182
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Муженко намагається хоть якось попіаритися після складів..
Та й не тількі складів.
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Смотрел фотки с этого визита. Ну, что сказать? Главнокомандующий Королевства Швеция не знаю, какой командующий (давно они не воевали), но что не ссыкун - факт.
Не всякий европеец не зассыт побывать в окопах на нуле возле Авдеевки.
Долговязый он такой... И худой совсем. даже пузо в блиндаж влазит, в отличие от наших генералов...
Главнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4525
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Цензор, неужели сложно было потратить 40 секунд и найти фото Бюдена в Сети?

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чото я шведов как-то по-другому представлял... мельчают люди...
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Шок для Путина: Зубов заявил, что вся российская оппозиция единогласно выступила за возврат аннексированного Крыма Украине

Известный российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что фактически весь оппозиционный лагерь России теперь выступает за возвращение Украине аннексированного Крыма. Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA". Зубов утверждает, что его партия ПАРНАС и ранее выступала в поддержку Революции Достоинства в Украине, демократических требований украинского народа, а также осудила аннексию Крыма. В какой-то момент в политической силе появились элементы других взглядов, однако все эти моменты были решительно отброшены, так как Москва нарушила территориальную целостность Украины и действовала вопреки международному праву. Кроме того, по его словам, лидеры российской оппозиции не осуждали аннексию Крыма по причине боязни потерять электорат, но ситуация довольно-таки резко изменилась: теперь все понимают, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность вместе с аннексированной Россией АР Крым.

Главнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7507
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Оффтоп)))
Про Сирию
Народ, вы уж простите мне пристрастие к стране, где сейчас наиболее активно мочат русню...
Вобщем 100500 раз разгромленный Путеным по телевизору ИГИЛ сегодня взял деревню Арак на трассе Пальмира - Дейр-эз-Зор.
Даже если "воевать" чисто по карте, то вчера ИГИЛ до дважды духовноскрепной Пальмиры было 40 км., а сейчас уже всего 20.
Хотя, в пустыне воюют по жизни, а не по карте. А в жизни мобильные группы ИГИЛ уже шестой день как заезжают на окраины Пальмиры пострелять.
Кацапы два дня назад эвакуировали из-за этого аэропорт Пальмиры, а вчера и авиабазу Тияс, которая куда как дальше. В смысле себя эвакуировали, предоставив асадитам подыхать за русские духовные скрепы.
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Не пускайте муженко в Артёмовск Там склад БП.
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таки будет реабилитация после Полтавы, последние сомнения вот-вот развеются...
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не, я не могу смотреть на эти фуражки размером с хоккейную площадку... как представлю то млядкое фото ржущего гелетея в дебильной фуре, так песец...такие сейчас только у нас и в средней азии остались...
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Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 2 окт.
Шок! В Бурятии во время прыжка с парашютом разбился... типичный шахтер с Донбасса! Видео https://youtu.be/9c3yhRc3zw4

Главнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1005
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Степной бурят в рябчике? Смотри, что с людьми скрепы православные делают?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавнокомандующие ВС Украины и Королевства Швеция посетили один из районов АТО, - Кабмин
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