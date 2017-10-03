"Аваков: 60% украинцев доверяют патрульной полиции"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в ходе брифинга в Сумах, открывая новый сервисный центр.
"После ГАИ мы имеем значительно лучшие показатели. Об этом свидетельствует социология, когда доверие к патрульной полиции сейчас на уровне 60%. Не все у них там тоже хорошо, как не все хорошо все еще в нашей системе сервисных центров, еще существуют старые МРЭО. До конца года Служба сервисных центров откроет 50 обновленных центров, по новой технологии, и мы постоянно добавляем сюда новые услуги и новое качество", - сказал министр.
Как известно, патрульная полиция начала работать в Украине в начале июля 2015 года.
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два раза лично имел возможность лицезреть
новых ментов.ковбои !!!амбиций полная жопа
и непреодолимое желание самоутвердится !!!
бабки так же пытаются вымутить.докапываются
к пожилым,потому как молодые могут в рыло дать !!!
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Мусарами были, мусарами и остались, плюс неадекватов понабирали.
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Поліції Авакова не довіряють 65%, а прокурорам Луценка 81
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моя жена не доверяет, мой кум не доверяет.... короче всех кого я знаю не доверяют на 90%.
как брали взятки так и берут, судьи тоже берут, прокуроры тоже берут.
надо быть дебилом чтоб им доверять.
2 недели назад проиграл суд потому-что копы взяли взятку и судья взял взятку, на личном опыте! не верю!
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2. водка сама ничего вроде в этих емкостях, но голова иногда болит, хороший самогон лучше!
3. мерял на спирт проф спиртометром, показал - 36,2 гр
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А в самогоне правильно надо подобрать дрожжи, чтобы не вонял сильно! Влияет их количество, свежесть изготовления и время выдержки бражки!
Но можно для аромата добавить какой-нибудь травы заранее высушенной!
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Сколько ущерба нанесли эти полицейские?!
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Как много еще людей них.ра о ней не знающих...
03.10.2017 12:39
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+1500
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А всей остальной массе полицейских ?
А другим - прокурорам , судьям , налоговикам и т.л. и т.д. .....
Это сверху айсберг такой белый и красивый - а в остальном ?
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Нельзя всего по 99% сотрудникам полиции судить о реформе МВД. Надо смотреть глубже, шире, добрее, веселее, а лучше идите в жопу.
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Вы бы лучше провели опрос в отношении себя. Нуля там бы не было!!!
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