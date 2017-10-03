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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2637) патрульная полиция (1441)

 Аваков: 60% украинцев доверяют патрульной полиции

аваков

Социология свидетельствует о том, что 60% украинцев доверяют патрульной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в ходе брифинга в Сумах, открывая новый сервисный центр.

"После ГАИ мы имеем значительно лучшие показатели. Об этом свидетельствует социология, когда доверие к патрульной полиции сейчас на уровне 60%. Не все у них там тоже хорошо, как не все хорошо все еще в нашей системе сервисных центров, еще существуют старые МРЭО. До конца года Служба сервисных центров откроет 50 обновленных центров, по новой технологии, и мы постоянно добавляем сюда новые услуги и новое качество", - сказал министр.

Как известно, патрульная полиция начала работать в Украине в начале июля 2015 года.

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просто поражаешься, преступность растет как в Чикаго, а он пластинку свою "а посмотрите, а зато... доверяют тра-та-та...
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Вполне возможно, что через тепловизор матиоса такие цифры высвечивает
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Доказательства в цифрах, или посылать сразу?
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Ку-ку, я не о доверии самом, а о пластинке "а посмотрите, а зато..."
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кто не сталкивался,возможно...
два раза лично имел возможность лицезреть
новых ментов.ковбои !!!амбиций полная жопа
и непреодолимое желание самоутвердится !!!
бабки так же пытаются вымутить.докапываются
к пожилым,потому как молодые могут в рыло дать !!!
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Согласен. Тоже пришлось пообщаться.
Мусарами были, мусарами и остались, плюс неадекватов понабирали.
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Мало себе нарисовал! рисуй больше 80% а лучше 90% все равно брехня!!
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патрульная полиция одна из немногих удавшихся реформ именно потому что ее проводила Хатия,а не местные барыги
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За огромные деньги США, теперь как обложка глянцевая используется. А внутри та же туалетная ментовская бумага.
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сабаков из ума выжил может 6% это ближе к теме. Когда этот поц покинет свой пост?
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Патрульна поліція - менше 10% від загальної чисельності співробітників МВС ...
Поліції Авакова не довіряють 65%, а прокурорам Луценка 81
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Герої. Патріоти. З повними кишенями цукерок. За часів поросьонка життя в сепарів вдалося.
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Патрульная полиция и доверие к ней -это одно, а верхушка - это совершенно другое. Не стОит отождествлять.
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Идиот?! Это было в период сэлфи и бесплатного кофе. Сейчас они по 1.5 , 2 часа едут, а могут и не приехать...половину авто угробили...У нас разные уКРАИНЫ, ДА И УКРАИНЦЫ...у НЕГО ЛИЗОЖОПЫ ТОНЯ ГЕРАЩЕНКО И ЗОРЯН СО ШКИРЯКОМ, НУ И БЫВШИЙ "ПРАДОРУБ" ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА ТЁМА ШЕВЧЕНКО.
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А також вірять у "покращення"," життя по новому" 144 реформи, чортів, русалок...
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Чем дальше тем веселей ,когда эту публику начнут вешать ,будет уже не до процентов от фонаря ...
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Як для безкоштовного ГПС це задорога забаганка, оформляти ДТП вони ще не навчились, яка ще їх функція ?
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Петросян уже наверняка земляка к себе приглашает....
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Мне жаль нормальных ребят, которые пришли что-то менять и честно служить, ибо под руководством сАбакова "Бе-бе-бе" либо уволишься с разочарованием, либо станешь послушной сабакой
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Бэ-бэ-бэ - это погоняло Чурчхелы. А на счет твоих познаний в мусоре не удивлюсь, если ты один из них, которого бортонули
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Это видно сами полицаи, их развелось сейчас как грязи, а толку ноль.
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Зрадоботы, наверх! Ваша тема))))))))))))))))))))))))))
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Ватнорогих это не устраивает - зрады нэма
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Эти мусара поломались,давай следующих.особенно народ доверяет Голубану.
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ты бэ-бэ-бэ проведи опрос скока % доверяют канторе в которой ты укоренился к креслу, а не примазывайся к показателям о патрульной полиции выдавая их как доверие к тебе!!!
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Патрульные такие же мусара как и остальные.
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Тебе в лугандоне виднее? Не суди по своим сепарским отморозкам
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В Краматорске уже Лугандон?Когда Барыга успел сдать Краматорск?
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это главные мусара ничего кроме мусора создать не способны, но патрульная полиция немного отклонилась от их склонностей и способностей и вопреки их намерениям. Патрульной полиции остается пожелать принципиальности в отношениях с решениями мусоров.
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Они в подчинении у старых мусаров,многие нормальные туда пошли с верой в перемены,да уже все ушли,по всей Украине в потрульную мусарню недобор.
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я не доверяю, особенно инспекторам они все старой закалки и взяточники.
моя жена не доверяет, мой кум не доверяет.... короче всех кого я знаю не доверяют на 90%.
как брали взятки так и берут, судьи тоже берут, прокуроры тоже берут.
надо быть дебилом чтоб им доверять.

2 недели назад проиграл суд потому-что копы взяли взятку и судья взял взятку, на личном опыте! не верю!
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Бред полнейший. Ни одного положительного отзыва от народа не встречал
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Арсен Аваков -- не знаю как до Полиции -- процент какой негативного отношения населения Украины -- но честно скажу вас даже по ТВ не хотят видеть 90 % населения Украины . Не знаете почему ?? Кстати -- не пробовали как полицейский прожить на 6 тысяч гривен в месяц и быть на работе 24 часа в сутки и при этом снять квартиру за деньги и купить сынишке покушать и букварь в школу и жене трусы хотя бы .??? На 2018 год на Полицию и полицейских не заложено на покупку и строительство квартир не копейки в Бюджете 2018 . И вы что думаете -- украинские полицейские счастливы при вас ?
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60% патрульной полиции доверяют патрульной полиции, !
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Вот это у меня сейчас вылезло, при открытии этой новостной страницы Цензора, о доверии к полиции. Цена, за вот этот жуткий тетрапак, объемом 10 литров, с краником, который с какими-то двумя ступенями защиты, номинируется 290 гривен. То есть- 14,5 гривен, за 0,5 литра. Текст- самый завораживающий. Всё супер, всё Люкс... А вот цена- меня смутила. Так это ещё не всё!!! Там написано, что если заказ 70 - 100 шт. тетрапаков, то цена - 225 грн, за один! Итого, что же получается??? Как раз цена(себестоимость) моего самогона. Компания самая не подозрительная: Alko.Ua. Шо-то мне непонятно... Чи рискнуть и купить???

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Добавлю информации - в этом пакете 10 литров нету .там 9.5 литра по факту .Всё остальное правильно Меня поражает размах продаж в Украине этой палёнки . Даже в 90 - ых такого не было .
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Ага! Таки паленка! Не спирт класса "Люкс", как номинируется??? Я правильно понял?
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Да весь спирт одинаковый,разница только в том,как его бадяжат.
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прально. в прошлом году киевляне взяли такой тетра пак в поход. нихто правда не умер - но спиртом, 10 литрами как и 40 оборотами там и не пахло. эхтэ шайзе!! как говорят местечковые.
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Інтернет видає тобі те, чим ти зазвичай цікавишся, але я б таке не пив .
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Не! На этом, новом ноутбуке, я ни разу не набирал ни казенку, ни самогонку. Чес слово. Меня это самого удивило.
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1. самогон у тебя из сахара, поэтому дороже реактификата и зернового спирта
2. водка сама ничего вроде в этих емкостях, но голова иногда болит, хороший самогон лучше!
3. мерял на спирт проф спиртометром, показал - 36,2 гр
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Во! Приятно иметь дело с экспертом! Благодарю. Покупать- не стану.
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)))
А в самогоне правильно надо подобрать дрожжи, чтобы не вонял сильно! Влияет их количество, свежесть изготовления и время выдержки бражки!
Но можно для аромата добавить какой-нибудь травы заранее высушенной!
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Артемовскую водку помнишь,в СеРеСеРе было всего два завода с класической фильтрацией,Артемосвкий и мацковский "Кристал",это когда водка проходит фильтрацию через фильтр под своим весом,а не как сейчас под нагнетанием насосами.
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это ты тут написал что покупать не станешь. а потом пойдёшь и тихонько купишь .
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Как много еще людей них.ра о ней не знающих...
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И кому он бреше... а саме головне для чого...
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Ахмєтов , Фірташ , Льовочкін , Жеваго ... - і цього цілком досить !
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Ну , це практично , одне і теж ... Головне суть , а вона така - Аваков тримається на своїй посаді не завдяки довірі людей , а завдяки олігархам , яким він потрібен - і всім ПОФІГУ що про це думає простий народ !
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Ну тепер заживемо...Давєряют...І не червоніє...
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Та да это та полиция, которая павана за превышение скорости убила , не могла двух дебоширов тремя патрульными командами успокоить, которая бабку штрафовала, которая хамит, грубит, способна только селфи делать и приусы разбивать?!
Сколько ущерба нанесли эти полицейские?!
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Я один раз пробовал вызвать навую мусарню,это было в прошлом году,на пике популярности,сначала по телефону у меня выпытали всю биографию,заняло это минут 10,затем сказали ждите,через 40 минут перезвонили,спросили --Ну что там?Сказал что уже ничего,все само рассосалось,ось така муйня.
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Как всегда Авакян где-то в облаках !!!!!!! Интересно , шо он курит ????? Какую шмаль ?
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Для. SergTranscarpathian
Как много еще людей них.ра о ней не знающих...
03.10.2017 12:39
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+1500
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Может , 60% - патрульной полиции - и правда ...
А всей остальной массе полицейских ?
А другим - прокурорам , судьям , налоговикам и т.л. и т.д. .....
Это сверху айсберг такой белый и красивый - а в остальном ?
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САМ СЕБЯ ХВАЛИТ ....ЛЕГКО ,КАКОЙ ОН ПУШИСТИЙ.............А что сипарюги свободно передвигаются то молчит..................
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Полная проф.непригодность и непрофессионализм !! И скулят, что зарплата у них маленькая 😈 это типа подайте голодающим
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тогда давайте Раду переименуем в "дорожную полицию" и делом отправим заниматься, глядишь все и наладится как-то после этого, раз такой успех
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles

Нельзя всего по 99% сотрудникам полиции судить о реформе МВД. Надо смотреть глубже, шире, добрее, веселее, а лучше идите в жопу.
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"Аваков: 60% украинцев доверяют патрульной полиции"
Вы бы лучше провели опрос в отношении себя. Нуля там бы не было!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков: 60% украинцев доверяют патрульной полиции
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