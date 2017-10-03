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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8944) Луценко (7156) Минюст (1234) уголовное дело (2333) Янукович (32639) Захарченко (784) Ставицкий (184)

 Следствие по всем ключевым фигурантам ОПГ Януковича в части экономических дел завершено, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о завершении следствия в отношении фигурантов экономических преступлений беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко во вторник в Киеве.

"Мы завершили следствие по всем ключевым фигурантам организованных преступных группировок Януковича в части экономических дел. Суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается буквально еще одна фамилия господина Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. - Ред.)", - сказал он.

"Для полного комплекта мы начнем действовать в судах по обвинениям организованной преступной группировки Януковича в экономической части", - отметил генпрокурор.

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Он также рассказал, что дело о виновных в расстрелах на Майдане уже передано в суд и 5 октября в столичном суде по нему пройдет первое заседание. "Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что мне поставили в парламенте при назначении как задание номер один. На данный момент могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу и мы считаем, что мы готовы к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов", - рассказал Ю.Луценко.

Напомним, по данным Минюста, на территории 8 стран ЕС были заблокированы средства, которые принадлежат как Януковичу, так и его окружению. Речь идет о 22 лицах. Сейчас проводится расследование правоохранительными органами соответствующих стран.

По подсчетам украинской власти и экспертной среды, речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов, которые были выведены за период 2010-2015 годов.

20 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура уже вернула в бюджет Украины 1,5 млрд долл. "денег Януковича", общая сумма украденных денег составляет около 40 млрд долл.
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Барыга в списке есть?Он ведь министром не просто так был.
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Юра ,кто пострелял людей на майдане?Не те кто к власти дорвались и притормозил расследование,что бы на себя не выйти?
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Кацап, Майдан пишется с большой буквы, за это могут и мордорский еп.льник дать...
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Продолжаю....порешали, договорились...всех сняли с розыска, всё разблокировали и бабло и майно...Не финофатые они! Как дали убежать, так и сейчас всё заговорится, замнётся.....
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Судьи то уже на повышение пошли в Верховный суд, значит всё правильно судили.
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Пора возбуждать дело по всем ключевым фигурантам ОПГ потрошенко в части экономических дел и в общем.
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в Украине обычно метериалами дела может подтереться любой судья есть только один способ


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То не перегар, то перемогы . Сначала Турчинов объявил, что цели Майдана все достигнуты, теперь Юга объявил, что все наказаны . Це Перемога!
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Дела барыги нужно вынести в отдельное производство. Все-таки министр экономики, и торговля с Абхазией в обход эмбарго ООН - это уже международное преступление.
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Ага, Юра Енакиевский, Ахметов, Левочкин, Кивалов, Злочевский и т.д и т.п. пипец как испугались Югы Франкуртского
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А этих даже не дёргают . просто откупились прошлые от сегодняшних .
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***
Встречаются двое.
- Как живешь?
- Нормально. Когда плохо себя чувствую, забирает скорая помощь, а когда хорошо - полицейская машина...
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Тут уже по вашему Шоколадному ОПГ пора дело расследовать, а вы еще предыдущю ОПГ никак не закончите...
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Вiльний‏ @NoFated 2 ч.2 часа назад

Якщо хворе суспільство не виходе на площі після цього, значить, воно не проти. А якщо не проти, значить гідне тієї смерті, яка його вбиває.

Следствие по всем ключевым фигурантам ОПГ Януковича в части экономических дел завершено, - Луценко - Цензор.НЕТ 8535Следствие по всем ключевым фигурантам ОПГ Януковича в части экономических дел завершено, - Луценко - Цензор.НЕТ 8535
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Долго расследовала прокуратура эти дела, но надеемся на нормальный результат. Обычно потом оказывалось, что отпускали подозреваемых и дела рассыпались. Как в этот раз сработает прокуратура увидим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие по всем ключевым фигурантам ОПГ Януковича в части экономических дел завершено, - Луценко
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