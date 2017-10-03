 Следствие по всем ключевым фигурантам ОПГ Януковича в части экономических дел завершено, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко во вторник в Киеве.
"Мы завершили следствие по всем ключевым фигурантам организованных преступных группировок Януковича в части экономических дел. Суды почти по всем уже дали разрешение на заочный порядок судопроизводства. Остается буквально еще одна фамилия господина Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. - Ред.)", - сказал он.
"Для полного комплекта мы начнем действовать в судах по обвинениям организованной преступной группировки Януковича в экономической части", - отметил генпрокурор.
Он также рассказал, что дело о виновных в расстрелах на Майдане уже передано в суд и 5 октября в столичном суде по нему пройдет первое заседание. "Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что мне поставили в парламенте при назначении как задание номер один. На данный момент могу доложить, что следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу и мы считаем, что мы готовы к обвинению Януковича, Захарченко, Якименко и ряда других должностных лиц силовых органов", - рассказал Ю.Луценко.
Напомним, по данным Минюста, на территории 8 стран ЕС были заблокированы средства, которые принадлежат как Януковичу, так и его окружению. Речь идет о 22 лицах. Сейчас проводится расследование правоохранительными органами соответствующих стран.
По подсчетам украинской власти и экспертной среды, речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов, которые были выведены за период 2010-2015 годов.
20 сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура уже вернула в бюджет Украины 1,5 млрд долл. "денег Януковича", общая сумма украденных денег составляет около 40 млрд долл.
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Встречаются двое.
- Как живешь?
- Нормально. Когда плохо себя чувствую, забирает скорая помощь, а когда хорошо - полицейская машина...
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Якщо хворе суспільство не виходе на площі після цього, значить, воно не проти. А якщо не проти, значить гідне тієї смерті, яка його вбиває.
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