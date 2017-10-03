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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Укрзализныця (1243) Prozorro (59) закупки (108)

 "Укрзализныця" купила на 15 миллионов якобы чешские запчасти, которые делают в России, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Филиал Центра обеспечения производства "Укрзализныци" 26 сентября по результатам тендеров заключил ряд соглашений с ООО "Омега Алькор" на поставку запчастей к тепловозам на 15,35 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Как отмечается, ООО "Омега Алькор" указало, что поставит продукцию российского ООО "Каменский завод транспортного машиностроения" и чешского ООО "Хай Кволити индастриз" ("High quality industries s.r.o.") из города Карловы Вары.

Владельцем этой фирмы является белизский оффшор "Violine Logistic LTD".

А управляющим директором является 29-летний юрист Сергей Зарипов, который в Чехии также обслуживает интересы российских клиентов, в частности, руководит "Alpika company s.r.o.", основными владельцами которой - российский бизнесмен Евгений Суббота и его родственники.

В свою очередь "Хай Кволити индастриз" в составе тендерного предложения предоставило письмо от ООО "Луганский электромашиностроительный завод" (ЛЭМЗ) о предоставлении чешской фирме разрешения представлять копии технических условий на необходимую "Укрзализныци" продукцию.

Укрзализныця купила на 15 миллионов якобы чешские запчасти, которые делают в России, - Наші гроші 01Укрзализныця купила на 15 миллионов якобы чешские запчасти, которые делают в России, - Наші гроші 02


Письмо датировано декабрем 2014 года.

"Наші гроші" напоминают, что еще в октябре 2014 года было известно, что ЛЭМЗ перенес свое производство из оккупированного Луганска в город Каменск-Шахтинский Ростовской области в России.

Формально ООО "Луганский электромашиностроительный завод" сохраняет регистрацию в оккупированном Луганске.

"Укрзализныця" предоставила фирме "High quality industries s.r.o." согласие на использование их продукции, "учитывая положительный опыт эксплуатации", не указывая местонахождения настоящего производителя продукции.

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Формально "High quality industries s.r.o." зарегистрировано в Карловых Варах по адресу Lázeňská, 543/4, в квартирном доме с магазином.

Укрзализныця купила на 15 миллионов якобы чешские запчасти, которые делают в России, - Наші гроші 03


ООО "Омега Алькор" было зарегистрировано в 2016 году по улице Тверской, 6 в Киеве, напротив главного офиса "Укрзализныци". Учредителем общества является Елена Кисельва из села Крызкое Луганской области, директор - Евгения Нетруненко, которая также возглавляла уже ликвидированные луганские фирмы "Донбасэлектроснаб" и "Электроаппарат".

С момента учреждения "Омега Алькор" выиграло железнодорожные подряды на 51,71 миллиона гривен.

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Германия 82млн чел - бюджет 1 515 млр $ + профицит 31млр $ ; РФ 146млн чел - бюджет 186 млр $ + дефицит 50 млр $ !!! )) Германия не имеет нефть , газ , золото , алмазы и т.д. и 70 лет не воюет ! Россия 100 лет сидит в окопе и делает везде враги , а из самые братские народы делает враги навсегда ! А страны которие были в СЭВ и СССР , уже живут лучше чем Раша.
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на тобі то там же той омелян борець такий за залізницю святий ай яй яй 1
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это в то время когда каждый день раненые и убитые солдаты? до чего противно
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ты и на соляре кацапской ездишь каждый день, если чо...
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ватан, ты думаешь твой "изысканный" сарказм здесь никому не понятен?... Сдрысни, портянка, удмуртская...
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"Хай Кволити индастриз"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныця" купила на 15 миллионов якобы чешские запчасти, которые делают в России, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ
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