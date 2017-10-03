 "Укрзализныця" купила на 15 миллионов якобы чешские запчасти, которые делают в России, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщают " Наші гроші " со ссылкой на систему Прозорро ".Как отмечается, ООО "Омега Алькор" указало, что поставит продукцию российского ООО "Каменский завод транспортного машиностроения" и чешского ООО "Хай Кволити индастриз" ("High quality industries s.r.o.") из города Карловы Вары.Владельцем этой фирмы является белизский оффшор "Violine Logistic LTD".А управляющим директором является 29-летний юрист Сергей Зарипов, который в Чехии также обслуживает интересы российских клиентов, в частности, руководит "Alpika company s.r.o.", основными владельцами которой - российский бизнесмен Евгений Суббота и его родственники.В свою очередь "Хай Кволити индастриз" в составе тендерного предложения предоставило письмо от ООО "Луганский электромашиностроительный завод" (ЛЭМЗ) о предоставлении чешской фирме разрешения представлять копии технических условий на необходимую "Укрзализныци" продукцию.

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Письмо датировано декабрем 2014 года."Наші гроші" напоминают, что еще в октябре 2014 года было известно, что ЛЭМЗ перенес свое производство из оккупированного Луганска в город Каменск-Шахтинский Ростовской области в России.Формально ООО "Луганский электромашиностроительный завод" сохраняет регистрацию в оккупированном Луганске."Укрзализныця" предоставила фирме "High quality industries s.r.o." согласие на использование их продукции, "учитывая положительный опыт эксплуатации", не указывая местонахождения настоящего производителя продукции.Формально "High quality industries s.r.o." зарегистрировано в Карловых Варах по адресу Lázeňská, 543/4, в квартирном доме с магазином.





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ООО "Омега Алькор" было зарегистрировано в 2016 году по улице Тверской, 6 в Киеве, напротив главного офиса "Укрзализныци". Учредителем общества является Елена Кисельва из села Крызкое Луганской области, директор - Евгения Нетруненко, которая также возглавляла уже ликвидированные луганские фирмы "Донбасэлектроснаб" и "Электроаппарат".С момента учреждения "Омега Алькор" выиграло железнодорожные подряды на 51,71 миллиона гривен.