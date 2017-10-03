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 Существуют обстоятельства, препятствующие экстрадиции Саакашвили, - Луценко

луценко

Экстрадиционная проверка предварительно показала наличие обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили в Грузию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Несмотря на то, что ходатайство получило Министерство юстиции, предэкстрадиционная проверка - это функция органов прокуратуры. После возвращения нелегальным способом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению этой предэкстрадиционной проверки", - сказал Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, эта проверка должна установить, действительно ли М.Сааакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений и есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили должен обжаловать лишение гражданства в админсуде, - Луценко

"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства (препятствующие экстрадиции. - Ред.) существуют, поскольку господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что согласно нашим международным обязательствам препятствуют его экстрадиции", - пояснил Луценко.

По его словам, все эти обстоятельства будут тщательно изучены и положены в основу ответа Министерства юстиции.

"Эта процедура займет еще несколько недель", - добавил Луценко.

Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы Михеила Саакашвили.


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Нет и не было. Обычный голый расчет: а вдруг по голове настучат (денег МВФ не даст, к примеру), если экстрадируем?
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Атрофировалсь при рождении за ненадобностью. Подключены центры -алчность, лицемерие, лживость, подлость..........
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Тут не могу не согласиться с Вами. Атрофировалось вообще у всех во власти. Яркий пример это Розенко, который советует меньше есть, но сам получает громадную зарплату и наел морду размером со стадион.
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А сколько там ещё таких...в инете есть фото упырей в 2013 году и сейчас.....сравнительные. И плакть от умиления этими рожами хочется когда они говорят что понимают как тяжело пенсионеру прожить на 1400 гривен....и при этом с пеной у рта оправдывают новое повышение Тарифов и цен на продукты.
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"Украинцы слишком много едят и неправильно питаются" -- это перл Ревы.
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Та ну. Я больше бы поверил в то, что Грузия никаких запросов на выдачу Михо не давала. Ведь мы то знаем об этом из уст наших брехливых керманычей. И потом,вот відержка из вики:
Згідно зі світовою практикою, у більшості країн світу своїх громадян не видають. Цей принцип закріплений в конституціях багатьох держав, в тому числі у Конституції України.
Еще раз могут Конституцию нарушить как нарушили попыткой забрать гражданство у Михо.
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Совесть-это химера,которую наша власть в глаза не видела.А раз не видела,то из сердца вон и с глаз долой.
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Когда вы боретесь с человеком, который хочет искоренить коррупцию, возникает вопрос, чего же хотите вы?!
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когда человек, искоренивший коррупцию в своей стране, боится предстать перед им же созданнім некоррупционнім судом, то вопросов возникает ещё больше
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133, сдрысни отсюда и забери с собой затасканную ГэБэшную методику.
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Смотрел...чуть с дивана не упал от наглой лжи и цинизма.
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Георгий Ключник
Подписаться · 24 сентября ·

Президент України Петро Порошенко закликав всі країни "Великої сімки" відправити до України спецпредставників, які б допомагали впроваджувати реформи.
Существуют обстоятельства, препятствующие экстрадиции Саакашвили, - Луценко - Цензор.НЕТ 4668
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Всех иностранных специалистов Барыга умело дискредитировал,не переставя грабить собственный народ и нанося непоправимый ущерб имиджу Украины и обороноспособности от ненажерлывых зазихань ненавистной орды .Более трёх лет украинцы погибают и беднеют.Как и фейсбучный рюкзачник ,любит патриотов Украины только мёртвых.Остальных в тюрьмы садит.
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Просто нужно поставить волчьи капканы в бюджетном чуланчике.
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Предатель народа.Необразованный недоросль,попавший на высшие щабли влады. Как и старший Кличко,Добкин недалёкий горлопан.
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Все эти луценки и геращенки без устали безнаказанно гавкают, пока не обнаруживаются некие "обстоятельства", и они переключаются на что-нибудь другое. БЕЗНАКАЗАННО!
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Влада не острамиться. Просто віддасть Саакашвілі Грузії.
Саакашвілі хвалився своїми реформами в рідній Грузії і тим як він створив чесну, непідкупну, незаангажовану прокуратуру.
От і поїде в рідну Грузію до чесної, непідкупної, незаангажованої прокуратури.
Я вважаю що це буде найкращим з того що може зробити українська влада для Саакашвілі.
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Кацап, даремно пальці стираєш об клавіатуру. Вас, путлерівських виблядків, українці і в темряві ідентифікують, козлом смердите.
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У государственной верхушки Украины реальным наставником,
в том числе и в организациип судебной системы страны,
наверное, являеюся не Запад, о котором они любят упоминать,
а по-прежнему кремлевские кураторы.
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Всех Саакашвили, Юль, Гриценков, Рабиновичей...нужно удалить, а то путаются под ногами, жизнь шоколадную рушат...Правильно Югик вещает. До выборов, то не так уж далеко...А вдруг идийоты гречку и конверты брать перестанут ? Что тогда?
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США и Европа мазу потянули за Михо , вот и дала власть задний ход .
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Позвонили пэце с Капитолийских Холмов да сказали,чтобы не рыпался. Вот и все обстоятельства.
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Ганьба в тому що після повернення Саакашвілі не почав судитися, а ;... господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД Источник: https://censor.net.ua/n457828;
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Так какого х.я нужен был весь этот цирк если заранее было известно что ничего из этого не выйдет?! Плять, какие же долпоепы у власти!!!!!
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думали, что "проканает"

People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of theirpeople.'
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Обстоятельство, думаю, банальное. Только попробуют экстрадировать - запад наложит на оффшорников санкции и перекроет доступ к оффшорам и резко заинтересуется происхождением денех на этих оффшорных счетах, заморозив их.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуществуют обстоятельства, препятствующие экстрадиции Саакашвили, - Луценко
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