 Существуют обстоятельства, препятствующие экстрадиции Саакашвили, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Несмотря на то, что ходатайство получило Министерство юстиции, предэкстрадиционная проверка - это функция органов прокуратуры. После возвращения нелегальным способом господина Саакашвили на украинскую территорию, мы приступили к проведению этой предэкстрадиционной проверки", - сказал Луценко на брифинге в Харькове во вторник.
По его словам, эта проверка должна установить, действительно ли М.Сааакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений и есть ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.
"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства (препятствующие экстрадиции. - Ред.) существуют, поскольку господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в адрес миграционной службы МВД, что согласно нашим международным обязательствам препятствуют его экстрадиции", - пояснил Луценко.
По его словам, все эти обстоятельства будут тщательно изучены и положены в основу ответа Министерства юстиции.
"Эта процедура займет еще несколько недель", - добавил Луценко.
Вечером в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы Михеила Саакашвили.
3393 38
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
Экстрадиционная проверка Саакашвили еще идет, - Минюст(88)
Апелляционный суд оставил под стражей Бурцева, участвовавшего в прорыве границы вместе с Саакашвили(94)
Саакашвили оспорит штраф за прорыв через границу, - адвокат(127)
В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили(297)
"Луценко – никудышний генпрокурор. Катастрофически не хватает юридического образования", – Мочанов(0)
Я требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО(125)
Суд признал обоснованным предъявленное Сакварелидзе подозрение из-за прорыва в ПП "Шегини"(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Згідно зі світовою практикою, у більшості країн світу своїх громадян не видають. Цей принцип закріплений в конституціях багатьох держав, в тому числі у Конституції України.
Еще раз могут Конституцию нарушить как нарушили попыткой забрать гражданство у Михо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Георгий Ключник
Подписаться · 24 сентября ·
Президент України Петро Порошенко закликав всі країни "Великої сімки" відправити до України спецпредставників, які б допомагали впроваджувати реформи.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Саакашвілі хвалився своїми реформами в рідній Грузії і тим як він створив чесну, непідкупну, незаангажовану прокуратуру.
От і поїде в рідну Грузію до чесної, непідкупної, незаангажованої прокуратури.
Я вважаю що це буде найкращим з того що може зробити українська влада для Саакашвілі.
Ответить
Ответить
Ответить
в том числе и в организациип судебной системы страны,
наверное, являеюся не Запад, о котором они любят упоминать,
а по-прежнему кремлевские кураторы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
People shouldn't be afraid of their government. Governments should be afraid of theirpeople.'
Ответить
Ответить