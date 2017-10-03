 "100 га земли в центре Харькова – это неплохой результат досудебного следствия", - Луценко о делах Добкина и Кернеса

Генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Харькове рассказал детали расследования дел в отношении мэра города Геннадия Кернеса, а также нардепа Михаила Добкина во времена его работы в городском совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Он сообщил, что в Харькове благодаря решениям судов за последнее время удалось вернуть в собственность общины около 100 га земли, которые ранее были захвачены застройщиками мошенническим путем без уплаты аренды.
"100 га земли в центре Харькова - это неплохой результат досудебного следствия. Уверен, что и результаты судебного следствия также будут хорошими", - сказал генпрокурор.
"И у нас есть достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинительный акт в ближайшее время после завершения экспертиз. Господин Добкин сейчас находится под подозрением. А официальный обвинительный акт будет вручен ему после получения экспертизы и заключение ряда других следственных действий... Вся схема, изложенная мной в Верховной Раде во время представления на отмену неприкосновенности господина Добкина подтверждается. Относительно роли господина Кернеса следствие также тщательно работает. В момент, когда мы получим достаточно доказательств для предъявления подозрения, оно будет предъявлено", - добавил Луценко.
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Возьми и заруби всех топором.
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Точи тщательнее.
А 100 га можно и под братскую могилу для них.
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Из одного временно оккупированного кацапами Татарстана (РФ) воевать на Донбасс ездило около 500 человек. Сколько подохло - неизвестно. Но судя по тому, что из 500 на "открытие регионального центра" пришло несколько десятков ... Сдох Карим - да и йух с ним.
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