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Все про:Добкин (1028) земля (1571) Кернес (1261) расследование (2356) Харьков (4438)

 "100 га земли в центре Харькова – это неплохой результат досудебного следствия", - Луценко о делах Добкина и Кернеса

луценко

Генпрокурор не исключает вручения подозрения действующему мэру Харькова.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в Харькове рассказал детали расследования дел в отношении мэра города Геннадия Кернеса, а также нардепа Михаила Добкина во времена его работы в городском совете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Он сообщил, что в Харькове благодаря решениям судов за последнее время удалось вернуть в собственность общины около 100 га земли, которые ранее были захвачены застройщиками мошенническим путем без уплаты аренды.

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"100 га земли в центре Харькова - это неплохой результат досудебного следствия. Уверен, что и результаты судебного следствия также будут хорошими", - сказал генпрокурор.

"И у нас есть достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинительный акт в ближайшее время после завершения экспертиз. Господин Добкин сейчас находится под подозрением. А официальный обвинительный акт будет вручен ему после получения экспертизы и заключение ряда других следственных действий... Вся схема, изложенная мной в Верховной Раде во время представления на отмену неприкосновенности господина Добкина подтверждается. Относительно роли господина Кернеса следствие также тщательно работает. В момент, когда мы получим достаточно доказательств для предъявления подозрения, оно будет предъявлено", - добавил Луценко.
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А почему спрашиваешь ?
Возьми и заруби всех топором.
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У Юрика на этих выродков давнишний зуб имеется.
Точи тщательнее.
А 100 га можно и под братскую могилу для них.
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Да что там те 100 га, экономика Украины на 80% принадлежит российскому капиталу, начиная от мобильной связи и кончая Турбоатомом!
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луценко ведет беспощадную борьбу с коррупционерами




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А пропиарился на Гонгадзе и Украина без Кучмы...комсомолец, коммуняка наследственная.
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Пару слов о "гражданской войне" в Украине.
Из одного временно оккупированного кацапами Татарстана (РФ) воевать на Донбасс ездило около 500 человек. Сколько подохло - неизвестно. Но судя по тому, что из 500 на "открытие регионального центра" пришло несколько десятков ... Сдох Карим - да и йух с ним.

"100 га земли в центре Харькова – это неплохой результат досудебного следствия", - Луценко о делах Добкина и Кернеса - Цензор.НЕТ 1572
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пиар-угар от генпрокурора без юр.образования , завтра забудет и дела не будет, а Допа +Гепа будут рулить дальше
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Вчера и позавчера - обилие тёти Луценко, на Цензоре. Сегодня- бенефис дяди. Оба- действуют отрицательно, на мою, ослабленную визитами к стоматологу, нервную систему.
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Неплохой результат будет когда эти два уё..ка сядут конкретно.
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он их и при эльфийской власти "сажал" ..Конти сажал ..Гудка ловил,Космоса сажал,Гепу-Допу сажал!!!
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чмо каЛтавое, ты про качественный Лезультат после суда блеять будешь
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главная трабла Луценки в том, что очень трудно верить челу с такой мордой лица, как у него... Ну видно же, что он, мягко говоря, неискренен в своих высказываниях...Допу с гепой это, кста, тоже касается...
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Як же він уже остозвіздів,цей юрко-дурко,разом з його многомудрою жоною!
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ну, якщо ці докази німножко нє па-дебільнаму оформлені, то вітаю!
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Юра, сколько уже можно издеваться над зрадоботами? Садюга?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"100 га земли в центре Харькова – это неплохой результат досудебного следствия", - Луценко о делах Добкина и Кернеса
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