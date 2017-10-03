 В Киеве появится первое здание суда, отвечающее евростандартам, - "Апостроф"

Конкурсная комиссия КГГА поручила строительство инновационного объекта ООО "ВВ Инвест". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на "Апостроф".
Проект, отвечающий современным государственным строительным нормам, предусматривает просторные и комфортные холлы для посетителей (сторон процесса), удобные залы для конвоированных, расширенные залы судебных заседаний и помещений для судей, их помощников и секретарей.
"Тщательное соблюдение строительных норм и деталей проекта обеспечат максимальный комфорт для всех участников процесса - как судей, так и подсудимых, и их родственников, повысит эффективность судей и, соответственно, сократит сроки рассмотрения дел. Одним словом, приблизит реформируемую сегодня украинскую судебную систему к европейским стандартам. До сих пор государству не удавалось реализовать подобные проекты, поскольку они являются очень высокозатратными" - комментирует начальник территориального управления Государственной судебной администрации Украины в г. Киеве Александр Симановский.
Стоит отметить, что новое здание суда строится в Святошинском районе г. Киева на ул. Якуба Коласа, 25-27, в рамках проекта КГГА по привлечению к строительству, реконструкции, реставрации нежилых зданий, находящихся в территориальной собственности территориальной громады г. Киева. Часть строительных работ инвестором уже выполнена, так что судьи Святошинского районного суда смогут переселиться на новые площади уже в 2019 году. На сегодняшний день в проект инвестировано 12000000 грн.
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А так-то схоже на обгортання шматочків лайна в святкові яскраві папірці.
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Так же и с властью в стране - мародёры одели вышиванки и стали кричать слава Украине, во щас новое здание суда построят и заселят туда старых шлюх, вывеску поменяют! Ну вы поняли ))) Слава Украине )))
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Так вот
"1. Правничими професіями в Україні є:
1) суддя;
2) адвокат;
3) прокурор;
4) нотаріус.
Это просто пи...здец.
С начала эти уроды протолкнули монополию адвокатов. Теперь это.
Значит юрист это не профессия.
Интересно, а следователи полиции, НАБУ, НБР (если создадут) кем должны быть??? Типа следователь-адвокат, или следователь-нотариус.
Вообще самая универсальная профессия в Украине это журналист. Журналисты руководили МВД, руководят прокуратурой, пишут законы.
Твари домики строят????
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