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Все про:Киев (18294) строительство (1783) суд (21682)

 В Киеве появится первое здание суда, отвечающее евростандартам, - "Апостроф"

В украинской столице построят первое здание суда, которое будет соответствовать европейским стандартам.

Конкурсная комиссия КГГА поручила строительство инновационного объекта ООО "ВВ Инвест". Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на "Апостроф".

Проект, отвечающий современным государственным строительным нормам, предусматривает просторные и комфортные холлы для посетителей (сторон процесса), удобные залы для конвоированных, расширенные залы судебных заседаний и помещений для судей, их помощников и секретарей.

"Тщательное соблюдение строительных норм и деталей проекта обеспечат максимальный комфорт для всех участников процесса - как судей, так и подсудимых, и их родственников, повысит эффективность судей и, соответственно, сократит сроки рассмотрения дел. Одним словом, приблизит реформируемую сегодня украинскую судебную систему к европейским стандартам. До сих пор государству не удавалось реализовать подобные проекты, поскольку они являются очень высокозатратными" - комментирует начальник территориального управления Государственной судебной администрации Украины в г. Киеве Александр Симановский.

Стоит отметить, что новое здание суда строится в Святошинском районе г. Киева на ул. Якуба Коласа, 25-27, в рамках проекта КГГА по привлечению к строительству, реконструкции, реставрации нежилых зданий, находящихся в территориальной собственности территориальной громады г. Киева. Часть строительных работ инвестором уже выполнена, так что судьи Святошинского районного суда смогут переселиться на новые площади уже в 2019 году. На сегодняшний день в проект инвестировано 12000000 грн.
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а сам суд внутри этого здания когда начнет соответствовать евро-стандартам?
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Бокси підсудних-окремо для курці та для тих,хто не палить.
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Та хай би хоч в постсовковому РАГСі судили-аби судді євростандартам відповідали.
А так-то схоже на обгортання шматочків лайна в святкові яскраві папірці.
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зачетный троллинг. Теперь, значит, несправедливые судебные решения будут выноситься в соответствии с европейским стандартам для архитектуры зданий судов. Тонко, но понятно.
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В Киеве появится первое здание суда, отвечающее евростандартам в котором будут сидеть судьи отвечающие евростандартам,которые будут брать взятки отвечающие евростандартам.
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Если публичный дом не приносит дохода, нужно не начали переставлять, а шлюх менять
Так же и с властью в стране - мародёры одели вышиванки и стали кричать слава Украине, во щас новое здание суда построят и заселят туда старых шлюх, вывеску поменяют! Ну вы поняли ))) Слава Украине )))
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ой, неверное за свои деньги, как для себя, построили?
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Давно пора, тем более что расценки у них и так в евро...
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А через пол года в очередной революции здание спалят. СУГС!
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Как идея - норм, думаю за здание на Крещатике и Гайцана можны было бы от инвестора хорошее здание суда получить
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Власть позаботилась о комфортных судах для себя,но опять всё сделала через задницу.Не важно в каком суде тебе впаяют срок,важно-в каких условиях вы будете отбывать срок.А срока-то не маленькие будут.Мой бесплатный совет,- стройте роскошные СИЗО и бараки на зонах.По уму надо так делать,а не строить евросуды.
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А скільки шкіл та лікврень, навіть з рахунку збилися.
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а для кого это здание? для петиных реформированных уродов в мантиях достаточно будки
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Домик это хорошо. Только когда появятся судьи которые будут отвечать европейским стандартам? Судя по кандидатам в ВСУ никогда!
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Читали Проект Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії????
Так вот
"1. Правничими професіями в Україні є:
1) суддя;
2) адвокат;
3) прокурор;
4) нотаріус.

Это просто пи...здец.
С начала эти уроды протолкнули монополию адвокатов. Теперь это.
Значит юрист это не профессия.
Интересно, а следователи полиции, НАБУ, НБР (если создадут) кем должны быть??? Типа следователь-адвокат, или следователь-нотариус.
Вообще самая универсальная профессия в Украине это журналист. Журналисты руководили МВД, руководят прокуратурой, пишут законы.

Твари домики строят????
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Киеве появится первое здание суда, отвечающее евростандартам, - "Апостроф"
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