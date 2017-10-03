 Завтра состоится суд по иску нардепа Бобова о возвращении ему почти 38 млн грн, которые он уплатил в госбюджет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает активист Олег Собченко.
Он проинформировал, что под зданием суда соберется митинг, а на самом заседании будут присутствовать активисты, которые проследят за соблюдением законности.
Также Собченко обратился к генпрокурору Юрию Луценко, который в мае назвал уплату Бобовым 38 млн примером для недобросовестных налогоплательщиков.
"Нормальный выход для него (Луценко - ред.) сейчас - подать новое представление в ВР о снятии неприкосновенности и таким образом или утвердить свою государственную позицию, или признать свою беспомощность в должности", - пишет активист.
Напомним, в мае 2017 года народный депутат Геннадий Бобов оплатил задолженность по налогам в размере 37,9 млн грн. Тогда же нардеп сообщил, что намерен обратиться в суд. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова по результатам проверки его е-декларации на предмет уплаты налогов.
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Извините за каламбурчик.
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