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 Политика Украины
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Все про:Киев (18294) Луценко (7156) налоги (2632) суд (21682) ГФС (3293) Бобов (21)

 Завтра состоится суд по иску нардепа Бобова о возвращении ему почти 38 млн грн, которые он уплатил в госбюджет

бобов

В среду, 4 октября, состоится заседание Киевского окружного административного суда по иску народного депутата Геннадия Бобова ("Видродження") к ГФС о возвращении ему почти 38 млн грн, которые он уплатил в госбюджет в качестве задолженности по налогам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает активист Олег Собченко.

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Он проинформировал, что под зданием суда соберется митинг, а на самом заседании будут присутствовать активисты, которые проследят за соблюдением законности.

Также Собченко обратился к генпрокурору Юрию Луценко, который в мае назвал уплату Бобовым 38 млн примером для недобросовестных налогоплательщиков.

"Нормальный выход для него (Луценко - ред.) сейчас - подать новое представление в ВР о снятии неприкосновенности и таким образом или утвердить свою государственную позицию, или признать свою беспомощность в должности", - пишет активист.

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Напомним, в мае 2017 года народный депутат Геннадий Бобов оплатил задолженность по налогам в размере 37,9 млн грн. Тогда же нардеп сообщил, что намерен обратиться в суд. Ранее Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова по результатам проверки его е-декларации на предмет уплаты налогов.
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Это вообще как? завели дело...чмо откупилось...прошло время и верните деньги ворюге? Может ещё компенсацию за моральный ущерб ублюдку?
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а то что этот П*ДАР Гнойный заказчик жестокого убийства местного активиста, то это у луцика уже и не вспоминают? Оплачено??
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Этот Бобов ведет себя как набоб. Надо бы его на бобах оставить.
Извините за каламбурчик.
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У работяг из-за непомерных тарифов за долги по комуналке могут квартиры позабирать, а это ЧМО требует вернуть ему им же доплаченные налоги. Дескать, не доказали. Это за гранью моего понимания. Доскакались. Когда уже это блядство прекратится?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра состоится суд по иску нардепа Бобова о возвращении ему почти 38 млн грн, которые он уплатил в госбюджет
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