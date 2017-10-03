 ВСУ в 2016-2017 годах приняли на вооружение 33 образца военной техники и оружия, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сказал на брифинге 3 октября пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк.
В частности, приняты на вооружение легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", специальные автоматы "Вулкан", автоматическая пушка калибра 30 мм, бронированные санитарно-эвакуационная и ремонтно-эвакуационная машины, специализированный бронированный автомобиль "Казак-2", вертолет Ми-2 МСБ, малый бронированный артиллерийский катер, комплект десантной парашютной системы "Дедал" и другие образцы техники и оружия.
Также в соответствии с действующим законодательством допущены к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины образцы вооружения и военной техники, которые в дальнейшем могут быть приняты на вооружение.
Основные из них - это 60-мм миномет и выстрелы к нему, комплект средств автоматизации управления огнем артиллерии, тренажеры стрелка-зенитчика переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" и оператора противотанкового ракетного комплекса "Фагот", тепловизионные приборы, приборы ночного видения и коллиматорные прицелы, танковый ночной прицел, бронетранспортер БТР-3ДА, специализированный бронированный автомобиль для перевозки личного состава "Варта", боевая тактическая бронированная колесная машина "Дозор-Б" и несколько беспилотных авиационных комплексов.
В этом году на вооружение ВСУ принято 14 образцов нового и модернизированного вооружения и военной техники. В воинские части поставлено около 700 единиц нового и модернизированного ВВТ.
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А сколько получила нац.гвардия?
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В первом - клепается несколько демонстрационных образцов.
Во-втором - реальное оснащение армии этими образцами.
Чего нет ни по одной позиции, бо в в основновном поставляется совковый хлам с хранения, который даже в Африке не купили...
А кацапы между тем только боевых самолетов больше ста штук в год мастырят...
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З Вікіпедії:
Ми-2 многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов.... того, что Производство данного вертолёта было завершено в 1992 году...
На данный момент вертолет не может составить конкуренцию современной авиационной технике....
Стоимость модернизации одного Ми-2 до уровня Ми-2МСБ в 2011] - 2014 составляла 4,5 млн. долларов США...
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Но ВАЗ 2101, как не модернизируй......... Только бабло распиливают
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Даже 2 раза попали. И знаете сколько отписывались??? Почти год и это при том, что ВСПшник был моим однокашником и сильно пацанам нервы не трепал............
Вот как оно происходит.............
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Страну Порошенко-Ахметова защищать не стоит, кроме как ихним наемникам.
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Что говорить если все сварщики непьющие убежали в ЕС работать, единственный алюминиевый завод собственники россияне разорили, двигатели на Краз закупают в Ярославле, то какую технику и из чего можно тут произвести?
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