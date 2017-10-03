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 ВСУ в 2016-2017 годах приняли на вооружение 33 образца военной техники и оружия, - Минобороны

гуцуляк

Министерство обороны Украины в 2016-2017 годах на вооружение Вооруженных сил приняло 33 образца вооружения и военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сказал на брифинге 3 октября пресс-секретарь ведомства Дмитрий Гуцуляк.

В частности, приняты на вооружение легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", специальные автоматы "Вулкан", автоматическая пушка калибра 30 мм, бронированные санитарно-эвакуационная и ремонтно-эвакуационная машины, специализированный бронированный автомобиль "Казак-2", вертолет Ми-2 МСБ, малый бронированный артиллерийский катер, комплект десантной парашютной системы "Дедал" и другие образцы техники и оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки ПТРК "Стугна" и "Корсар" ВСУ в рамках гособоронзаказа будут начаты уже в этом году, - Турчинов

Также в соответствии с действующим законодательством допущены к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины образцы вооружения и военной техники, которые в дальнейшем могут быть приняты на вооружение.

Основные из них - это 60-мм миномет и выстрелы к нему, комплект средств автоматизации управления огнем артиллерии, тренажеры стрелка-зенитчика переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" и оператора противотанкового ракетного комплекса "Фагот", тепловизионные приборы, приборы ночного видения и коллиматорные прицелы, танковый ночной прицел, бронетранспортер БТР-3ДА, специализированный бронированный автомобиль для перевозки личного состава "Варта", боевая тактическая бронированная колесная машина "Дозор-Б" и несколько беспилотных авиационных комплексов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект". ФОТО

В этом году на вооружение ВСУ принято 14 образцов нового и модернизированного вооружения и военной техники. В воинские части поставлено около 700 единиц нового и модернизированного ВВТ.
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За два года войны 33 образца...
А сколько получила нац.гвардия?
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Особенно радуют "новая" десантная система "Дедал"))))) Хорошо хоть не "Икар". Я-бы очканул с такой прыгать))))))) А также малый бронированный артиллерийский катер и новейший вертолет Ми-2 (буквы значения не имеют))
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я может шото не понимаю, но таки между "принято на вооружение" и "поставлено в войска" есть большая разница.

В первом - клепается несколько демонстрационных образцов.
Во-втором - реальное оснащение армии этими образцами.
Чего нет ни по одной позиции, бо в в основновном поставляется совковый хлам с хранения, который даже в Африке не купили...
А кацапы между тем только боевых самолетов больше ста штук в год мастырят...
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Кількість та якість прийнятих зразків, як завжди - поза кадром...
З Вікіпедії:
Ми-2 многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов.... того, что Производство данного вертолёта было завершено в 1992 году...
На данный момент вертолет не может составить конкуренцию современной авиационной технике....
Стоимость модернизации одного Ми-2 до уровня Ми-2МСБ в 2011] - 2014 составляла 4,5 млн. долларов США...
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Согласен, что хорошо, что хоть кто-то пытается что-то делать.......
Но ВАЗ 2101, как не модернизируй......... Только бабло распиливают
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Все это хорошо, но у меня пацаны в 15 году три раза Комбатом стрельнули по "ихтамнетам".
Даже 2 раза попали. И знаете сколько отписывались??? Почти год и это при том, что ВСПшник был моим однокашником и сильно пацанам нервы не трепал............
Вот как оно происходит.............
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Ага. В КУНГ пару лсиди теликов поставить и цифрой раскрасить))) И уже модернизировали) Можно делить бабло........
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это ничто в услових оккупации 10% территории.
Страну Порошенко-Ахметова защищать не стоит, кроме как ихним наемникам.
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Ватничек...а ну-ка быстро скажи: паляниця!
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иди на фуп свой писать в закрытую дурку свидетелей перемоги
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Ты не понял....ватничек...быстренько сказал: паляниця!
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понравилось!!и после того как в ВОЗДУХ пустили сотни если не тысячи (образцов) они пишут вот это:ВСУ в 2016-2017 годах приняли на вооружение 33 образца военной техники и оружия, - Минобороны (кто конкретно ответит??и где реальные сроки??(реальных посадок в не столь отдалённые места??))
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С языка сорвали)) Почитал про туфли-супер))))))) Надо уже Полтараку и компании маршалов давать
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брешут как собаки, и знают что народ им уже не верит но брехать не прекращают.
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справедливости ради надо отметить, что для милитаризации (да позор, Украина хуже КНДР) нет ресурсов не только финансовых, но и трудовых и научных.
Что говорить если все сварщики непьющие убежали в ЕС работать, единственный алюминиевый завод собственники россияне разорили, двигатели на Краз закупают в Ярославле, то какую технику и из чего можно тут произвести?
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А куда сварщикам было бежать? В РФ, на всех атомных подлодок не напасешься...
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Ось читаю всі оці коменти і думаю,невже тут одна тролятина,чи може і д"біли затесалися.
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Смешно читать такое, учитывая сколько боеприпасов уже уничтожено из-за тупости, или саботажа Генштаба.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ в 2016-2017 годах приняли на вооружение 33 образца военной техники и оружия, - Минобороны
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