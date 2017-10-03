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Все про:Испания (434) ООН (2297) референдум (1237) Каталония (42)

 В ООН призвали Испанию расследовать все случаи насилия во время референдума в Каталонии

оон

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти Испании провести расследование всех случаев насилия, произошедших во время беспорядков 1 октября, когда состоялся незаконный референдум за независимость Каталонии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщается на сайте ООН.

"Я очень обеспокоен насилием, произошедшим в воскресенье в Каталонии. Поступили сообщения о сотнях раненых. Я призываю власти Испании провести тщательное, независимое и непредвзятое расследование всех случаев насилия. Реакция полиции должна быть всегда пропорциональной…", - отметил правозащитник.

Кроме этого, он призвал Мадрид без промедления дать согласие на визит в страну группы экспертов ООН в области прав человека. По его словам, выход из сложившейся ситуации необходимо искать посредством политического диалога при полном уважении к принципам демократии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина считает нелегитимным проведенный каталонской властью референдум, - Беца

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который центральные власти считают незаконным. Голосование происходило на фоне столкновений с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать. Впоследствии полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали более 840 человек. В то же время полиция Каталонии сообщила о трех погибших в Барселоне.
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когда Грузия хотела отделиться от совка москва отдала приказ митингующих рубать саперными лопатками-тоже правильное решение?
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Націоналізм і сепаратизм - два криваві струмки з одного гнилого джерела.
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Щось нове. Яким чином націоналізм має відношення до сепаратизму? По - Вашому, донецький сепаратизм має національний характер? Це в природі існує донбаська національність? А Національний Олімпійський Комітет чи то України, чи то іншої держави - сепаратистські організації, бо НАЦІОНАЛЬНІ?
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Маячня. "Руській мір" як ідеологічно-політична диверсія тоталітаризму проти демократії, не має "національного характеру"? Маячня.
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Так званий "русскій мір" характеризує не національний рух, бо національності "русскій" не існує ні в природі, ні в серйозних наукових теоріях, окрім кацапських. Так званий "русскій мір" - це осучаснене поняття Орди, тобто збіговиська людей, які ведуть здебільшого кочовий і ОБОВ'ЯЗКОВО!!! паразитарний спосіб життя. Тому "русскій мір" представляють, пропагують і несуть у світ за допомогою пропаганди і штиків БУРЯТИ, МАНСІ, ЧЕЧЕНЦІ(колаборанти), АДИГИ, ЕРЗЯ, БАШКИРИ, УДМУРТИ, МОКШАНИ і т.д. Хто тут "русскій за національністю? Так що не називайте маячнею те, чого не розумієте, або спеціально перекручуєте.
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долбоибизм и сепаратизм с одного джэрэла...
додик, ты как фсегда фсё попутал...
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Испания до 1975 года была фашистская страна с Франко,их дети теперь бьют людей в Каталонии-демократией и не пахнет
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а куда потом делся жуткий диктатор Франко?
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туда же куда и коммунисты-но их дети и методы живут и процветают на пост совке,как и в Испании фашистские
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Вообще то в 1973 он приболел,а его приемника потом убили,а в 1975 году он помер.И,кажется,был потом заговор военных(полковников?) и Хуан Карлос 1 стал королём.
Но об этом писали и говорили в 1975 году.
Вы этого могли не знать по возрасту.
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Пока Каталонию поддерживает расея. К чему бы это? Пишут о полусрападе Испании!
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и что,шоттландию тоже поддерживали-шотландцы стали агентами кремля теперь?
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А что Шотландия отделилась? расеи выгоден управляемый хаос в Европе и такие события ей нужны, чтобы Европа занималась своими делами и не прессовала рашку!
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ООН призвала...
ООН выразила глубокую озабоченность...
Вобщем Сталин кастрировал ООН еще до рождения, продавив право вето в СовБезе для постоянных членов.
С тех пор эта организация только и делает, что выражает глубокую и безбрежную озабоченность.
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Так ООН для того и создана чтобы решать вопросы в небольших странах. Если лишить страны-победительницы в ВОВ +Китай ,(обладающие огромными запасами ядерного оружия)права Вето ,то мир очень быстро скатится к последней мировой войне.
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ООН это гнилая и бесполезная организация. которая кроме глубокой озабоченности влиять на происходящее не может
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и нас похожее ждет, особенно, если учесть, что боевики воевавшие в складе "армий" днр-лнр, оформляют боевые ранения, как мирные жители, пострадавшие от обстрелов хунты...завалят потом еспч позовами к Украине, расстреливающей мирно пасущихся граждан дамбаса...
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Полиция обвинит во всем каталонцев. То-есть ООН почти открыто встала на сторону Мадрида. Тёмная история,вроде ничего не предвещало взрыва в благополучной стране.
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и обви нит и осудит и штраф взыщит. Для того и создана. Или на репоедщине по другому?
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Совбез ничего не потеряет если бы в него вступила Индия. Но Англия вряд-ли допустит чтобы её бывшая колония встала с ней вровень.
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А почему же она допустила туда тот же Афганистан?


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Франсіско Пауліно Ерменегілдо Теодуло Франко і Баамонде Салгадо Пардо де Андраде

Народився 4 грудня 1892 в місті Ферролі провінції Ла-Корунья в Галісії, однієї з основних військово-морських баз Іспанії.
Був сином офіцера Ніколаса Франко і Сальгадо, рід якого походив з маранів (іспанських євреїв-сефардів, хрещених у католицтво в кінці XV століття). Мати, Марія дель Пілар Багамонде і Пардо де Андраде з роду Педро Фернандеса де Кастро - сьомого графа Лемоса.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Франсіско_Франко
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Наскільки все цивілізовано та розумно було у Великобританії з Шотландією, настільки ж усе дико та по дурному зробив іспанський уряд з Каталонією
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Мадриду нужно сцаными тряпками гнать обеспокоившихся из ООН. Потому что обеспокоенными будут в первую очередь репоеды с Рахи, Казахстана и Белоруси
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точно так. Миру не хватает Рейганов и Маргарет Тетч , вылупляются одни вовы и йобики
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"Озабоченные обеспокоенные импотенты" - это об ООН в ее нынешнем виде.
Престиж ООН основательно нивелирован и дискредитирован. Многочисленные скандалы, коррупция, финансирование откровенно террористических группировок типа нынешней "Администрации Палестины" - это Апупей и пофигеоз в отношении здравого смысла. Пожалуй, только ОБСЕ более говенная и ненужная организация.
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А как без насилия сохранить целостность страны ?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ ООН призвали Испанию расследовать все случаи насилия во время референдума в Каталонии
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