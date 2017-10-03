 В ООН призвали Испанию расследовать все случаи насилия во время референдума в Каталонии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщается на сайте ООН.
"Я очень обеспокоен насилием, произошедшим в воскресенье в Каталонии. Поступили сообщения о сотнях раненых. Я призываю власти Испании провести тщательное, независимое и непредвзятое расследование всех случаев насилия. Реакция полиции должна быть всегда пропорциональной…", - отметил правозащитник.
Кроме этого, он призвал Мадрид без промедления дать согласие на визит в страну группы экспертов ООН в области прав человека. По его словам, выход из сложившейся ситуации необходимо искать посредством политического диалога при полном уважении к принципам демократии.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который центральные власти считают незаконным. Голосование происходило на фоне столкновений с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать. Впоследствии полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали более 840 человек. В то же время полиция Каталонии сообщила о трех погибших в Барселоне.
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додик, ты как фсегда фсё попутал...
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Но об этом писали и говорили в 1975 году.
Вы этого могли не знать по возрасту.
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ООН выразила глубокую озабоченность...
Вобщем Сталин кастрировал ООН еще до рождения, продавив право вето в СовБезе для постоянных членов.
С тех пор эта организация только и делает, что выражает глубокую и безбрежную озабоченность.
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Народився 4 грудня 1892 в місті Ферролі провінції Ла-Корунья в Галісії, однієї з основних військово-морських баз Іспанії.
Був сином офіцера Ніколаса Франко і Сальгадо, рід якого походив з маранів (іспанських євреїв-сефардів, хрещених у католицтво в кінці XV століття). Мати, Марія дель Пілар Багамонде і Пардо де Андраде з роду Педро Фернандеса де Кастро - сьомого графа Лемоса.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Франсіско_Франко
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Престиж ООН основательно нивелирован и дискредитирован. Многочисленные скандалы, коррупция, финансирование откровенно террористических группировок типа нынешней "Администрации Палестины" - это Апупей и пофигеоз в отношении здравого смысла. Пожалуй, только ОБСЕ более говенная и ненужная организация.
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