 В деле об убийстве Шеремета у следствия нет подозреваемых, на которых можно с уверенностью подавать в суд, - Геращенко

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"По делу Шеремета пока у следствия, к сожалению, нету подозреваемых, на которых можно было бы с уверенностью подавать в суд как на людей, которые это сделали. Украина - член Конвенции по защите прав человека, все решения наших судов подлежат пересмотру, если есть такая необходимость, в ЕСПЧ. Давайте мы кого-то осудим за две недели, потом этот же человек получит решение в ЕСПЧ о том, что была нарушена процедура", - отметил Геращенко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
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так може справа і в "професійному" керівництві,
якому журналісти підказували, як вести слідство?
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Вместо реальных убийц - фейковые диверсанты,
О который вчера на мове Кили Азирова верещал рюкзачно-фейсбучный хачик.
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мабуть ні...то якесь спецЗавдання було...
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