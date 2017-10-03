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 Политика Украины
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 В деле об убийстве Шеремета у следствия нет подозреваемых, на которых можно с уверенностью подавать в суд, - Геращенко

шеремет

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета у следствия нет подозреваемых, которых можно с уверенностью судить.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"По делу Шеремета пока у следствия, к сожалению, нету подозреваемых, на которых можно было бы с уверенностью подавать в суд как на людей, которые это сделали. Украина - член Конвенции по защите прав человека, все решения наших судов подлежат пересмотру, если есть такая необходимость, в ЕСПЧ. Давайте мы кого-то осудим за две недели, потом этот же человек получит решение в ЕСПЧ о том, что была нарушена процедура", - отметил Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков о засекречивании решений судов по делу об убийстве Шеремета: Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением журналистов

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.


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можливо, але скоріше це були кацапи, а вони не можуть бути під слідством на лаві підсудних?
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однозначно был Саакашвили,даже остановка поезда не помогла,сделали все что могли
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жирный урод антоша-гандоша все сделал, а теперь воду мутит!!!!
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ну просто пукач уже сидит... одним журналистом больше, одним меньше... а телевизор в камеру нужен... сидеть то долго...
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труп есть подозреваемых нет Шемерет прото так громко совершил суицид подложив бимбочку под авто малоадца а столько вони и вумного вида от СБУ ГПУ И МВД а в итоге пук пук..
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не могу понять, почему жирная тварь все комментирует? Интересно, это следователи жирному пидарасу все докладывают? Когда же жирная мразь заткнется?((((
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виходить, що стільки "роботи" і все пшик?!
так може справа і в "професійному" керівництві,
якому журналісти підказували, як вести слідство?
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Ох...ть,даже подозреваемых нет.Днище.За что такие зарплаты.
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Надо и мвд выдать новые туфли.Желательно белые.Авакову и Луценко - тапочки.
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Такие дела не раскрываются! Все успокойтесь и забудьте.
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Антонина говорит правду.
Вместо реальных убийц - фейковые диверсанты,
О который вчера на мове Кили Азирова верещал рюкзачно-фейсбучный хачик.
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А це не за Шереметою СБУ-ник слідкував?Він не може бути головним підозрюваним???
мабуть ні...то якесь спецЗавдання було...
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Там СБУшники замешаны оказались. Только не понятно действующие или бывшие. Видимо нельзя рассказывать.
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Тобто - підозрювані є , але подавати до суду , на них , не можна ?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле об убийстве Шеремета у следствия нет подозреваемых, на которых можно с уверенностью подавать в суд, - Геращенко
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