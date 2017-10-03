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 Политика Украины
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 48 крымчан стали политзаключенными. Ситуация ухудшается, - Чубаров

чубаров

В оккупированном РФ Крыму 48 крымских татар заключены по политическим мотивам.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в ходе утреннего пленарного заседания ВР 3 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Уважаемые коллеги, настоящая война с позиции российских оккупантов, всех граждан Украины, чьи фамилии, разложенные на ваших рабочих местах, заключается в том, что они сохраняют верность Украине, любят Крым и не принимают оккупантов. Подавляющее большинство населения Крыма ожидает от Украинского государства, международного сообщества решительных действий, направленных на как можно более скорую деоккупацию Крыма. И мы, украинские парламентарии, Украинское государство, украинский народ, должны задействовать все усилия, чтобы вернуть Крым. У вас на рабочих местах есть фамилии 48 политзаключенных Крыма. Я просил бы взять их в руки и встать, выразить уважение", - призвал Чубаров.

По его просьбе депутаты поднялись с напечатанными фамилиями политзаключенных.

По словам Рефата Чубарова, в последние месяцы ситуация с правами на полуострове резко ухудшилась.

"27 июля крымскотатарскому активисту Руслану Зитулаеву вынесен новый приговор - 15 лет заключения. 4 августа украинского активиста Владимира Балуха осудили на 3,7 года колонии. 11 сентября заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу оглашен приговор 8 лет заключения. 22 сентября известный украинский журналист Николай Семена осужден на 2,5 года условного заключения с запретом заниматься любой публичной деятельностью. 27 сентября заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который страдает болезнью Паркинсона, осудили на 2 года колонии и запретили заниматься публичной деятельностью..." - напомнил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заключение крымских татар в Крыму - это "попытка России осудить ООН", - Чубаров

Он подчеркнул, что лишь недавно задержали четырех крымских татар - Талята Абдурахманова, Арсена Хубетдинова, Рената Сулейманова, Сейрана Мустафаева. Их обвиняют якобы в принадлежности к экстремистской образования.

Как сообщалось, представители оккупационной власти в Крыму в понедельник, 2 октября, провели новые задержания крымских татар, инкриминируя им членство в "религиозно-экстремистской организации".

Как сообщают "Крым.Реалии", силовики пришли с обыском к 64-летнему жителю с. Мельничное Белогорского района Таляту Абдурахманову. К нему наведались люди в балаклавах и увезли, вероятно, в Симферополь.

На своей странице в Facebook адвокат Эдем Семедляєв сообщил о задержании еще трех крымских татар, указав их имена: Ренат Сулейманов, Арсен Кубединов и Сейран Мустафиев.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.


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Они граждане Кацапии,какое Украине дело до чужих граждан?
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Бачите, шановний, татари виявились ЄДИНИМ етносом в окупованому Криму, які дійсно чинять спротив масово і організовано, що і засвідчують їхні затримання. Представники інших національностей тихенько сидять з язиками в дупі. Тому для України було б вкрай нерозважливо залишити кримських татар наодинці у боротьбі з ОКУПАЦІЙНОЮ владою, яка для України є ПРЯМИМ ВОРОГОМ - АГРЕСОРОМ.
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Паспорта они получили,это значит они приняли оккупацию.Вот если бы отказались,это и был бы спротив.
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Ви мене не розумієте. Я не про громадянство, а про принцип. Ворогів кацапії потрібно підтримувати, а протестні настрої на кацапії та окупованих нею територіях - підігрівати. Так роблять по відношенню до нас самі кацапи.
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Украинское государство, украинский народ, должны задействовать все усилия, чтобы вернуть Крым. А потом всех жителей Крыма украинизировать . И татар и русских . Как предусматривает новый закон об образовании в Украине.
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Все хотят жить в Европе и Америке и никто не хочет в нищем коррупционном болоте ! Пока Украина не избавится от коррупционных паразитов и не поднимет уровень жизни хотя бы до времен овоща ни кто и ни что в Украину не вернется даже если путин отступится от захваченных территорий !
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Та ну не знаю. Всі ж чули про Лізу Богуцкую?- Так вона по окупованому Криму ходила у вишиванці, їздила на машині з прапором України і матюкала кацапських зольдаттєн та поліцаїв. І ніхто її не заарештував, спокійно виїхала з Криму, показавши на лінії розмежування фака кацамським окупантам- просто як Надія Савченко, оселилася в Києві, зараз бореться з Порошенком і агітує за Саакашвілі.
Щось Чубаров... Ну, десь лукавить, культурно кажучи.
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россияне воспринимают украинцев как недороссиян, а татар как своих потенциальных жертв. поэтому россиян нужно воспринимать как потенциальных грабителей\убийц и быть готовым к нападению.
тактика россиян - выжидают и нападают, когда жертва расслабляется или не может дать отпор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины48 крымчан стали политзаключенными. Ситуация ухудшается, - Чубаров
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