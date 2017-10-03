 48 крымчан стали политзаключенными. Ситуация ухудшается, - Чубаров

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в ходе утреннего пленарного заседания ВР 3 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Уважаемые коллеги, настоящая война с позиции российских оккупантов, всех граждан Украины, чьи фамилии, разложенные на ваших рабочих местах, заключается в том, что они сохраняют верность Украине, любят Крым и не принимают оккупантов. Подавляющее большинство населения Крыма ожидает от Украинского государства, международного сообщества решительных действий, направленных на как можно более скорую деоккупацию Крыма. И мы, украинские парламентарии, Украинское государство, украинский народ, должны задействовать все усилия, чтобы вернуть Крым. У вас на рабочих местах есть фамилии 48 политзаключенных Крыма. Я просил бы взять их в руки и встать, выразить уважение", - призвал Чубаров.
По его просьбе депутаты поднялись с напечатанными фамилиями политзаключенных.
По словам Рефата Чубарова, в последние месяцы ситуация с правами на полуострове резко ухудшилась.
"27 июля крымскотатарскому активисту Руслану Зитулаеву вынесен новый приговор - 15 лет заключения. 4 августа украинского активиста Владимира Балуха осудили на 3,7 года колонии. 11 сентября заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу оглашен приговор 8 лет заключения. 22 сентября известный украинский журналист Николай Семена осужден на 2,5 года условного заключения с запретом заниматься любой публичной деятельностью. 27 сентября заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который страдает болезнью Паркинсона, осудили на 2 года колонии и запретили заниматься публичной деятельностью..." - напомнил народный депутат.
Он подчеркнул, что лишь недавно задержали четырех крымских татар - Талята Абдурахманова, Арсена Хубетдинова, Рената Сулейманова, Сейрана Мустафаева. Их обвиняют якобы в принадлежности к экстремистской образования.
Как сообщалось, представители оккупационной власти в Крыму в понедельник, 2 октября, провели новые задержания крымских татар, инкриминируя им членство в "религиозно-экстремистской организации".
Как сообщают "Крым.Реалии", силовики пришли с обыском к 64-летнему жителю с. Мельничное Белогорского района Таляту Абдурахманову. К нему наведались люди в балаклавах и увезли, вероятно, в Симферополь.
На своей странице в Facebook адвокат Эдем Семедляєв сообщил о задержании еще трех крымских татар, указав их имена: Ренат Сулейманов, Арсен Кубединов и Сейран Мустафиев.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить дискриминацию крымских татар на оккупированном полуострове.
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Щось Чубаров... Ну, десь лукавить, культурно кажучи.
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тактика россиян - выжидают и нападают, когда жертва расслабляется или не может дать отпор.
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