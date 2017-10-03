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 Политика Украины
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 Гройсман - нардепам: Прошу дать старт повышению выплат для пенсионеров уже в октябре

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к народным депутатам поддержать пенсионную реформу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Начинается очередная пленарная неделя. Страна ожидает, что на этой неделе будет принято решение по сверхважной пенсионной реформе. Это - увеличение пенсий для около 9 млн пенсионеров уже в этом году. Это - автоматический ежегодный перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией и ростом зарплаты. Это - возможность повышать пенсии в будущем, благодаря ликвидации дефицита Пенсионного Фонда", - написал он.

В то же время, Гройсман обратился к народным депутатам поддержать пенсионную реформу.

"Я, со своей стороны, обращаюсь к народным депутатам с просьбой дать старт повышению выплат для наших пенсионеров уже в октябре. Наша общая задача с парламентом на этой неделе установить справедливую систему и положить конец зависимости пенсионеров от политических решений", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поднимает размер минимальной пенсии до 1452 грн, - Розенко

Гройсман - нардепам: Прошу дать старт повышению выплат для пенсионеров уже в октябре 01

Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.



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а кто мешает сделать индексацию???????? вера не позволяет)))))))
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індексацію не можна!!!
зараз є новий тренд - "капремонт"...
і взагалі не треба качати будку, траст, човна ітд, пацани вважають, що вони назавжди!
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Повышение пенсий - это реформа
Повышений тарифов - это реформа
Повышение цен - это реформа
Может что-то не так с реформаторами?
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Какое повышение,ясно было сказано,цель уменьшение дефицита пенсионного фонда,а оно с повышением пенсий не совместимо.
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пенсии подымут на 70грн а цену на энергоносители и отопления на 20% Чем не реформа?
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Грося хочет начать Геноцид Украинцев,за "Бабий Яр" не забудем не простим.
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Не надо было повышать тарифы и цены !! Не пришлось бы и пенсии на 5 копеек повышать
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крутой развод! "старым" пенсионерам по 200-300 грн добавят, а "новым" болт дадут!

интересная система: человек отработал 14 лет, к примеру, и платил налоги с зарплаты в 1500 долларов! а ему какая пенсия? угадайте? никакой! пособие дадут 400 грн!
или медсестра в больнице отработает 45 лет... какая ей пенсия по новой системе??? правильно, минимальная, 1400 грн!

а какая пенсия у этих шоколадных барыг будет? правильно, максимальная, что то около 19 000 грн!
даешь справедливость! принимайте реХформу!!!!
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.

Гройсман - нардепам: Прошу дать старт повышению выплат для пенсионеров уже в октябре - Цензор.НЕТ 4299
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Придурь необразованная! Тебе ещё в 1991 году Закон приняли об индексации и осовременивании пенсий. И ты боров, и кулявлоб уже 4 года как нарушаете....Ответить придётся. А так понты что типа опозиция "плохая".....а вы пля от голода за 4 года так опухли, что в кресла в Раде и КМ, АП не помещаетесь.
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Будет очень кстати, сейчас повсеместно проходят сельхозярмарки, и пенсионеры смогут прикупить на зиму много полезных витаминов.
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а на научных выставках пенсионеры смогут прикупить всяких научных штучек
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Мой муж лет на десять старше гройсмана, но выглядит получше. Много жрешь, товарисч гройсман.
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Может он с голодухи пухнет? У вас никакого сострадания нет))))
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Поднять пенсию этот клоун может и своим приказом или исполнив закон об индексации, при чем не на 130 гривен , а намного больше !!! А вот для мвф , ему нужен закон который ограбит большинство пенсионеров, а для этого нужны продажные депутаты !!!
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Товарищ Гройсман не морочьте людям головы , вы что не знаете -- что до реформы на первое января 2008 года минимальная пенсия была 470 гривен -- что по курсу доллара 5.05 гривни была почти 100 долларов -- при цене сахара 3 гривны кг и бензина ..... Товарищ Гройсман при всей любви к вам -- что это бля за реформа -- вы курса и цен не знаете сегодня в Украине ??? И цен на базарах и Супермаркетах ??? Еще пенсию не подняли ВЫ товарищ Гройсман --- а все цены ЛЮДИ уже подняли да так -- что повышение пенсии -- один ваш разговор .
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выборы скоро - одни гречку вагонами покупает, а другие имитируют пенсионную реформу.
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Грося! Даю пораду (безкоштовну). Поверни старі тарифи на газ, електрику і не потрібно буде ніяких підвищень пенсій і проблем з ПФ не буде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - нардепам: Прошу дать старт повышению выплат для пенсионеров уже в октябре
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