 Гройсман - нардепам: Прошу дать старт повышению выплат для пенсионеров уже в октябре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Начинается очередная пленарная неделя. Страна ожидает, что на этой неделе будет принято решение по сверхважной пенсионной реформе. Это - увеличение пенсий для около 9 млн пенсионеров уже в этом году. Это - автоматический ежегодный перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией и ростом зарплаты. Это - возможность повышать пенсии в будущем, благодаря ликвидации дефицита Пенсионного Фонда", - написал он.
В то же время, Гройсман обратился к народным депутатам поддержать пенсионную реформу.
"Я, со своей стороны, обращаюсь к народным депутатам с просьбой дать старт повышению выплат для наших пенсионеров уже в октябре. Наша общая задача с парламентом на этой неделе установить справедливую систему и положить конец зависимости пенсионеров от политических решений", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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зараз є новий тренд - "капремонт"...
і взагалі не треба качати будку, траст, човна ітд, пацани вважають, що вони назавжди!
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Повышений тарифов - это реформа
Повышение цен - это реформа
Может что-то не так с реформаторами?
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интересная система: человек отработал 14 лет, к примеру, и платил налоги с зарплаты в 1500 долларов! а ему какая пенсия? угадайте? никакой! пособие дадут 400 грн!
или медсестра в больнице отработает 45 лет... какая ей пенсия по новой системе??? правильно, минимальная, 1400 грн!
а какая пенсия у этих шоколадных барыг будет? правильно, максимальная, что то около 19 000 грн!
даешь справедливость! принимайте реХформу!!!!
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брехун необразованый...
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