В Донецкой области жители оккупированных Пикуз (бывшее Коминтерново, - ред.) требуют вывести боевиков из жилых районов. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Пикуз передали наблюдателям письмо, также адресованное Новоазовской районной администрации, Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного креста. В письме изложены проблемы, с которыми сталкивается местное население (такие как недостаток газоснабжения), а также содержится требование незамедлительно вывести вооруженных лиц и вооружение из жилых районов населенного пункта", - отметили в пресс-службе.
В этом населенном пункте члены команды СММ видели двух террористов.
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помойка цензоз брешет сходуИсточник: https://censor.net.ua/n457804
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- Вы тише, - сказал лесничий. - Что значит "объединяются"? Стеглик ничего не мог поделать. Отарк пришёл и остался. Это часто бывает. Отарк приходит и ложится, например, на заправленную постель в спальне. А то и просто выгонит людей из дому и занимает его на сутки или двое.
- Ну, А люди-то? Так и терпят?Почему они в них не стреляют?
- Как же стрелять, если в лесу другие отарки? А у фермера дети и скотина, которая на лугу пасётся, и дом, который можно поджечь... Но главное - дети. Они же ребёнка могут взять. Разве уследишь за малышами?И кроме того, они тут у всех ружья взяли. Ещё в самом начале. В первый год.
- И люди отдали?
- А что сделаешь? Кто не отдавал, потом раскаялся...
(Север Гансовский, "День гнева")
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