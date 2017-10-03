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 Политика Украины
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 Жители оккупированных Пикуз требуют вывести наемников РФ из жилых кварталов, - ОБСЕ

Жители оккупированных Пикуз передали ОБСЕ адресованное ООН, Красному кресту письмо с таким требованием

В Донецкой области жители оккупированных Пикуз (бывшее Коминтерново, - ред.) требуют вывести боевиков из жилых районов. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Пикуз передали наблюдателям письмо, также адресованное Новоазовской районной администрации, Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного креста. В письме изложены проблемы, с которыми сталкивается местное население (такие как недостаток газоснабжения), а также содержится требование незамедлительно вывести вооруженных лиц и вооружение из жилых районов населенного пункта", - отметили в пресс-службе.

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В этом населенном пункте члены команды СММ видели двух террористов.
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Cовсем уже охамели! Как это можно освободителей от биндеровцев выгонять?!
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любая попытка "побузить" будет жестоко подавлена дыровцами.Зачем писать об этом хугу?
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правильно .. он ничего не решает.. писать нужно не хугу а хуйлу !
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Лучше сколенвстающих закопать - что бы зараза нерасползалась
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Нехай еще в Спортлото подадут петицию, не только в ОООН
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Кричали "Расєя прийди", вона прийшла і не збирається виходити. Московити умовлянь не розуміють, лише груба фізична сила, або куля, змінить їхню поведінку. Тому, порада мешканцям Пікуз, організовуйте повстання, а ми допоможемо.
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Не совсем верно. Не Пикуз, а Пикузов. По крайней мере так говорят местные. Кстати, там процентов 75 населения носят Пикуз.
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В смысле- фамилию Пикуз. Шо-то на меня наркоз продолжает действовать. Торможу...
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требуют вывести наемников РФ из жилых кварталов ---- требуют вывести боевиков из жилых районов

помойка цензоз брешет сходуИсточник: https://censor.net.ua/n457804
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нехай поплачуть в трикольорну тряпочку, вони колись за цю тряпочку свою землю продали
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"- Что Вы говорите? Выходит, здесь люди объединяются с отарками? Против людей же!
- Вы тише, - сказал лесничий. - Что значит "объединяются"? Стеглик ничего не мог поделать. Отарк пришёл и остался. Это часто бывает. Отарк приходит и ложится, например, на заправленную постель в спальне. А то и просто выгонит людей из дому и занимает его на сутки или двое.
- Ну, А люди-то? Так и терпят?Почему они в них не стреляют?
- Как же стрелять, если в лесу другие отарки? А у фермера дети и скотина, которая на лугу пасётся, и дом, который можно поджечь... Но главное - дети. Они же ребёнка могут взять. Разве уследишь за малышами?И кроме того, они тут у всех ружья взяли. Ещё в самом начале. В первый год.
- И люди отдали?
- А что сделаешь? Кто не отдавал, потом раскаялся...
(Север Гансовский, "День гнева")
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А шо такое? Пальнут себе тихонечко раз в день, а потом тишина. Из-за таких мелких неудобств выгонять асвабадитилей? Нужно немножко потерпеть. Потом коммунизм наступит.
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-Так Земля круглая или плоская? -Это как царь скажет, Россия - родина гибридной правды!
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То введи, то выведи. Какие-то они непредсказуемые
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители оккупированных Пикуз требуют вывести наемников РФ из жилых кварталов, - ОБСЕ
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